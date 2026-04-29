Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Jungkook impulsiona tendência global com sorvete de milho

Após aparecer consumindo um sorvete de milho, integrante do BTS desperta interesse pelo produto, com registros de buscas e relatos de fãs também no Brasil

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
29/04/2026 14:10

compartilhe

SIGA
×
Jungkook impulsiona tendência global com sorvete de milho
Jungkook impulsiona tendência global com sorvete de milho crédito: DINO

Um vídeo do cantor sul-coreano Jungkook, integrante do BTS, consumindo um sorvete de milho passou a circular em redes sociais e plataformas digitais e viralizou em poucas horas, sendo replicado por perfis de fãs e páginas de entretenimento em diversos países. O conteúdo rapidamente ultrapassou fronteiras e gerou uma onda de publicações em plataformas como Instagram e TikTok, com usuários comentando o produto e relatando interesse em experimentar o mesmo item apresentado no vídeo. Em alguns casos, consumidores também passaram a compartilhar experiências com versões semelhantes disponíveis fora da Coreia do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O sorvete de milho é um produto já consolidado no mercado sul-coreano e amplamente consumido no país. Um dos exemplos mais conhecidos é o Lotte Sweet Corn Ice Cream, que combina casquinha tipo wafer com recheio cremoso de milho doce e, em algumas versões, grãos do próprio milho. O sorvete apresenta sabor adocicado com base em milho, textura cremosa e formato inspirado em uma espiga, podendo incluir grãos em sua composição. Essas características contribuem para o aumento da presença em lojas de conveniência e supermercados em diferentes regiões do país.

Em Várzea Paulista, interior de São Paulo, a corretora de seguros, que é fã do BTS, Delvânia da Silva, de 54 anos, acompanhou a repercussão do vídeo nas redes sociais e relata que o conteúdo despertou curiosidade sobre o produto. “Eu estava em casa quando vi o vídeo. Depois disso, comecei a ver várias pessoas comentando e compartilhando”, afirma. Ela diz que tem vontade de experimentar e destaca que já identificou pontos de venda na capital paulista. “Sei que existem lugares em São Paulo que vendem, mas ainda não tive oportunidade”, acrescenta.

Buscas e interesse por sorvete de milho

Após a circulação do vídeo, publicações em redes sociais passaram a mencionar o sorvete de milho com maior frequência, com usuários comentando o produto e demonstrando interesse em experimentá-lo. Em plataformas digitais, é possível encontrar conteúdos que mostram consumidores provando o item ou apresentando versões semelhantes disponíveis no mercado.

Os registros indicam a circulação do tema entre usuários e criadores de conteúdo, especialmente em perfis ligados à cultura asiática e tendências virais. Esse tipo de comportamento é comum em conteúdos que ganham visibilidade nas redes sociais e passam a gerar engajamento em torno de produtos associados a artistas ou referências culturais.

Oferta de sorvete de milho no Brasil

No mercado brasileiro, empresas do segmento alimentício já comercializam versões semelhantes do produto. Uma das marcas presentes no país é a Aice, que oferece o sorvete Sweet Corn com características próximas às do modelo asiático. De acordo com informações da própria marca, o produto possui formato inspirado em espiga de milho, perfil de sabor doce e textura cremosa, mantendo similaridade com versões comercializadas no mercado asiático. A marca possui distribuição em diversos pontos de venda em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Mais informações podem ser consultadas no Aice por meio do site oficial.

Agenda do BTS e circulação de fãs no Brasil

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O BTS tem apresentações previstas no Brasil, com shows programados para o Morumbis, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos quase esgotados. Eventos desse porte costumam gerar aumento na circulação de fãs e intensificar o engajamento digital em torno de conteúdos relacionados ao grupo. Em contextos semelhantes, a presença de artistas internacionais costuma influenciar comportamentos de consumo e impulsionar a procura por produtos associados ao universo cultural dos fãs.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay