Jungkook impulsiona tendência global com sorvete de milho

Um vídeo do cantor sul-coreano Jungkook, integrante do BTS, consumindo um sorvete de milho passou a circular em redes sociais e plataformas digitais e viralizou em poucas horas, sendo replicado por perfis de fãs e páginas de entretenimento em diversos países. O conteúdo rapidamente ultrapassou fronteiras e gerou uma onda de publicações em plataformas como Instagram e TikTok, com usuários comentando o produto e relatando interesse em experimentar o mesmo item apresentado no vídeo. Em alguns casos, consumidores também passaram a compartilhar experiências com versões semelhantes disponíveis fora da Coreia do Sul.

O sorvete de milho é um produto já consolidado no mercado sul-coreano e amplamente consumido no país. Um dos exemplos mais conhecidos é o Lotte Sweet Corn Ice Cream, que combina casquinha tipo wafer com recheio cremoso de milho doce e, em algumas versões, grãos do próprio milho. O sorvete apresenta sabor adocicado com base em milho, textura cremosa e formato inspirado em uma espiga, podendo incluir grãos em sua composição. Essas características contribuem para o aumento da presença em lojas de conveniência e supermercados em diferentes regiões do país.

Em Várzea Paulista, interior de São Paulo, a corretora de seguros, que é fã do BTS, Delvânia da Silva, de 54 anos, acompanhou a repercussão do vídeo nas redes sociais e relata que o conteúdo despertou curiosidade sobre o produto. “Eu estava em casa quando vi o vídeo. Depois disso, comecei a ver várias pessoas comentando e compartilhando”, afirma. Ela diz que tem vontade de experimentar e destaca que já identificou pontos de venda na capital paulista. “Sei que existem lugares em São Paulo que vendem, mas ainda não tive oportunidade”, acrescenta.



Buscas e interesse por sorvete de milho

Após a circulação do vídeo, publicações em redes sociais passaram a mencionar o sorvete de milho com maior frequência, com usuários comentando o produto e demonstrando interesse em experimentá-lo. Em plataformas digitais, é possível encontrar conteúdos que mostram consumidores provando o item ou apresentando versões semelhantes disponíveis no mercado.



Os registros indicam a circulação do tema entre usuários e criadores de conteúdo, especialmente em perfis ligados à cultura asiática e tendências virais. Esse tipo de comportamento é comum em conteúdos que ganham visibilidade nas redes sociais e passam a gerar engajamento em torno de produtos associados a artistas ou referências culturais.



Oferta de sorvete de milho no Brasil

No mercado brasileiro, empresas do segmento alimentício já comercializam versões semelhantes do produto. Uma das marcas presentes no país é a Aice, que oferece o sorvete Sweet Corn com características próximas às do modelo asiático. De acordo com informações da própria marca, o produto possui formato inspirado em espiga de milho, perfil de sabor doce e textura cremosa, mantendo similaridade com versões comercializadas no mercado asiático. A marca possui distribuição em diversos pontos de venda em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Mais informações podem ser consultadas no Aice por meio do site oficial.

Agenda do BTS e circulação de fãs no Brasil

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O BTS tem apresentações previstas no Brasil, com shows programados para o Morumbis, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos quase esgotados. Eventos desse porte costumam gerar aumento na circulação de fãs e intensificar o engajamento digital em torno de conteúdos relacionados ao grupo. Em contextos semelhantes, a presença de artistas internacionais costuma influenciar comportamentos de consumo e impulsionar a procura por produtos associados ao universo cultural dos fãs.