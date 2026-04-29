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Imersão SMY nos EUA discute crescimento no YouTube

Empresários participaram da imersão promovida por João Adolfo nos Estados Unidos, com foco em estratégias de crescimento, produção de conteúdo e monetização no YouTube.

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Repórter
29/04/2026 12:34

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Imersão SMY nos EUA discute crescimento no YouTube
Imersão SMY nos EUA discute crescimento no YouTube crédito: DINO

Promovida pelo especialista em criação e desenvolvimento de canais no YouTube, João Adolfo de Souza, a edição internacional da Imersão SMY ocorreu em Orlando (EUA) no dia 1º de abril. O encontro reuniu empresários para discutir estratégias de crescimento no YouTube, com foco em visibilidade e autoridade. A proposta da imersão foi analisar a longevidade e a qualidade dos conteúdos na plataforma em comparação com outras redes sociais.

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De acordo com João Adolfo, em plataformas como o Instagram, alguns formatos de conteúdo, como os stories, permanecem disponíveis por apenas 24 horas, enquanto vídeos no YouTube podem continuar gerando leads, autoridade e receita por longos períodos. Ele também destaca que a monetização em dólar ainda é pouco explorada por empreendedores brasileiros.

“O insight mais interessante foi perceber que o YouTube não atrai qualquer pessoa: ele atrai pessoas que estavam ativamente buscando uma solução. Isso muda o jogo comercial de qualquer negócio”, analisa.

Sobre a escolha do local, a realização do evento nos Estados Unidos foi estratégica. Por se tratar de uma plataforma global, promover o encontro no país reforça a dimensão internacional do YouTube.

Além disso, o especialista ressalta que o mercado norte-americano ocupa posição central no empreendedorismo digital e avalia que a vivência nesse ambiente pode contribuir para mudanças de perspectiva entre os participantes.

Abordagem estratégica e aplicação prática

João Adolfo de Souza compartilha que, durante o evento, o YouTube foi trabalhado de forma ampla e sistêmica, desde o posicionamento estratégico do canal até sua monetização e integração ao negócio do empreendedor.

A imersão abordou diferentes pilares da plataforma, como definição de nicho, estratégia de conteúdo, cronograma de publicação, SEO, crescimento de audiência e conversão em receita.

“Não ensinamos YouTube isolado do negócio. Ensinamos como o YouTube se torna o maior ativo de aquisição de clientes que uma empresa pode ter. Cada pilar trabalhado na imersão foi pensado para gerar resultado prático, não teoria”, afirma.

“Além disso, o tempo de vídeo cria profundidade de relacionamento. Em 10, 20, 30 minutos de conteúdo, o lead já te conhece, já confia em você, já te vê como autoridade. Isso reduz o ciclo de vendas e eleva o ticket que o cliente está disposto a pagar”, detalha.

Expansão do modelo de negócio

Recentemente, João Adolfo de Souza passou por uma transição de atuação como pessoa física para a criação da JA Educação, empresa que reúne seu ecossistema educacional. Segundo o executivo, uma das demandas atuais do mercado é por estruturas de ensino mais completas, com tecnologia, equipe especializada e acompanhamento contínuo.

Nesse contexto, ele informa que a criação da empresa buscou organizar e ampliar as iniciativas já desenvolvidas, oferecendo aos alunos acesso a um conjunto de recursos, como metodologia própria, ferramentas de inteligência artificial, mentoria e suporte.

O executivo acrescenta ainda que, em menos de dois anos e meio, consolidou sua atuação no segmento de YouTube no Brasil, período em que passou a gerenciar 21 canais ativos, que somam mais de 6,5 milhões de inscritos.

“Não ensinamos teoria, ensinamos o que está funcionando agora, com dados reais dos nossos próprios canais. Além disso, desenvolvemos uma plataforma de inteligência artificial brasileira específica para YouTube, o yTubeGênesis”, conclui.

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