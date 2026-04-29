Estética puxa o crescimento do franchising no Brasil

A expansão do franchising brasileiro segue em ritmo acelerado e consolidou, entre 2024 e 2025, um dos ciclos mais consistentes de crescimento da última década. Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o setor atingiu R$ 301,7 bilhões em faturamento em 2025, um crescimento de 10,5% em relação a 2024, mantendo trajetória de alta mesmo diante de um cenário econômico desafiador.

O desempenho reforça a capacidade de crescimento do modelo de franquias, sustentado por escala, padronização e ganho de eficiência operacional.

Dentro desse avanço estão os segmentos ligados a serviços e comportamento de consumo, especialmente aqueles voltados ao bem-estar. O setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar, no qual a estética está inserida, apresentou crescimento superior à média do franchising, com expansão de até 14,6% em 2025, consolidando-se entre os principais motores do setor. Em termos de volume financeiro, o segmento movimentou cerca de R$ 74 bilhões no período. Os dados podem ser consultados no site da ABF.

O contraste evidencia a força do segmento: enquanto o franchising como um todo cresceu pouco mais de 10%, a área de saúde e estética avançou em ritmo significativamente superior, refletindo mudanças estruturais no comportamento do consumidor. A busca por autocuidado, qualidade de vida e procedimentos não invasivos tem impulsionado a demanda e favorecido modelos de negócio mais acessíveis e recorrentes.

Levantamentos da própria ABF indicam que o franchising brasileiro ultrapassou a marca de 200 mil unidades em operação e mais de 1,7 milhão de empregos diretos, reforçando sua relevância econômica.

Inserida nesse contexto, a Alugue Estética, franquia especializada em locação de equipamentos para estética, tem atuado por meio de seus franqueados em diversas frentes dentro do segmento ao oferecer locação de equipamentos de última geração para clínicas e profissionais de pequeno, médio e grande porte, modelo que acompanha a profissionalização e escalabilidade do setor.



Nesse ambiente de expansão acelerada e demanda crescente por serviços estéticos, modelos mais enxutos e escaláveis ganham espaço. “É nesse contexto que a Alugue Estética se posiciona, ao introduzir no mercado um formato baseado na locação de equipamentos de alta tecnologia, reduzindo barreiras de entrada e ampliando o acesso de profissionais e empreendedores a um setor em plena ascensão”, afirma Gabriel Facchi, um dos sócios da marca.

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