DJI amplia portfólio de drones agrícolas com modelos Agras
Com a nova geração de drones Agras, a DJI expande sua atuação no agronegócio brasileiro ao apresentar modelos com diferentes capacidades operacionais
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A agricultura brasileira tem avançado na adoção de tecnologias voltadas ao aumento da eficiência e ao controle das operações no campo. Nesse cenário, o uso de drones agrícolas tem se consolidado como uma alternativa para otimizar atividades como pulverização e distribuição de insumos, especialmente em um contexto de crescente demanda por produtividade e uso racional de recursos.
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A agricultura de precisão tem ampliado sua presença no Brasil ao integrar ferramentas digitais, sensoriamento remoto e automação. Essas soluções permitem maior controle das aplicações, redução de desperdícios e melhor aproveitamento das áreas produtivas, contribuindo para decisões mais assertivas no manejo das lavouras.
Nesse contexto, a DJI amplia sua atuação no agronegócio brasileiro ao apresentar uma nova geração de drones agrícolas da linha Agras. Os modelos T100, T70P e T25P incorporam diferentes capacidades operacionais e são voltados para distintos perfis de produção, desde propriedades menores até operações em larga escala.
Agricultura de precisão amplia eficiência no campo
O uso de drones agrícolas vai além da mecanização das operações. Na prática, essas tecnologias permitem aplicações mais direcionadas, com maior uniformidade e controle sobre o uso de insumos.
Entre os principais impactos observados, destacam-se:
- Aplicações localizadas e mais precisas
- Redução de desperdícios de insumos
- Otimização do tempo operacional
- Maior segurança em áreas de difícil acesso
Além disso, a integração com plataformas digitais de gestão, como sistemas de monitoramento e planejamento, contribui para ampliar o uso de dados na tomada de decisão, fortalecendo a agricultura de precisão.
Modelos Agras ampliam capacidade operacional no campo
Entre os lançamentos, o modelo Agras T100 é voltado para operações de maior escala, com capacidade ampliada para pulverização e dispersão de insumos. O equipamento foi desenvolvido para atender demandas de alta produtividade, com foco em eficiência operacional.
O Agras T70P, por sua vez, apresenta uma configuração intermediária, combinando capacidade operacional com maior flexibilidade de uso. O modelo pode ser aplicado em diferentes tipos de terreno, contribuindo para operações mais versáteis no campo. Já o Agras T25P foi desenvolvido para propriedades menores, pomares e operações conduzidas por operadores independentes. Com design compacto e dobrável, o equipamento facilita o transporte e a operação em áreas mais restritas.
Tecnologia e dados reforçam nova dinâmica produtiva
De forma geral, a nova geração de drones agrícolas acompanha uma tendência de digitalização no campo, em que o uso de dados passa a ter papel central na gestão da produção.
A evolução dessas tecnologias permite que o produtor tenha maior controle sobre:
- Planejamento das operações
- Monitoramento das aplicações
- Uso de insumos
- Desempenho das áreas produtivas
Esse movimento indica uma transição gradual de um modelo baseado na área total para uma abordagem orientada por precisão, na qual a eficiência está diretamente ligada à qualidade das decisões.
Avanço tecnológico acompanha transformação do agronegócio
A ampliação do uso de drones agrícolas no Brasil está alinhada a um cenário mais amplo de transformação no agronegócio. Com a incorporação de tecnologias digitais, o setor passa a operar com maior nível de controle, rastreabilidade e padronização.
Nesse contexto, soluções que integram equipamentos, dados e planejamento tendem a ganhar relevância, contribuindo para uma produção mais eficiente e adaptada às exigências do mercado.
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A DJI está presente na Agrishow entre os dias 27 de abril e 1º de maio, no estande G3A. É possível visitar o espaço para conhecer melhor essas soluções tecnológicas.
Website: https://ag.dji.com/pt-br/t25p