Dr. Björn Zoëga: O Dimensionamento de Sistemas Digitais Integrados Irá Definir o Futuro da Saúde

SUNNYVALE, Califórnia, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Dr. Björn Zoëga, CEO do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Riyadh (KFSH), disse que o futuro da saúde não será definido pela inovação, e sim pela capacidade de dimensionar sistemas integrados e orientados por fluxo de trabalho que forneçam resultados mensuráveis.

Zoëga fez as observações durante seu discurso de abertura na C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit, onde o KFSH participou como Parceiro Estratégica Global, contribuindo para as discussões sobre a próxima fase da transformação digital na área da saúde.

Ele explicou que o principal desafio enfrentado pelos sistemas de saúde deixou de ser o desenvolvimento de novas tecnologias e passou a ser as operações em escala, observando que uma transformação significativa depende da incorporação de soluções digitais diretamente nos fluxos de trabalho clínicos, em vez de implantações como ferramentas independentes.

Zoëga enfatizou que a eficácia da inteligência artificial é determinada pelos ambientes em que opera, destacando que esses fluxos de trabalho clínicos, e não apenas os algoritmos, são o que definem o impacto no mundo real.

Ele descreveu como o KFSH abordou essa mudança, desenvolvendo uma espinha dorsal digital integrada que conecta dados, sistemas e fluxos de trabalho em toda a jornada do paciente, possibilitando que as informações se movam perfeitamente entre os ambientes de atendimento e apoiando cuidados mais coordenados e eficientes.

Esse modelo é reforçado pelo gerenciamento operacional orientado por dados em tempo real, onde análises avançadas são usadas para otimizar a capacidade de leitos, a equipe, e a utilização da sala de cirurgia, contribuindo para aprimorar a eficiência, reduzir os atrasos e aumentar a segurança do paciente.

O Vice-CEO também apontou para uma mudança mais ampla nas expectativas dos pacientes, observando que as pessoas cada vez mais comparam as experiências de saúde com as principais plataformas digitais, elevando o padrão de acessibilidade, capacidade de resposta e qualidade de serviço em todo o setor.

Na conferência o KFSH reforçou a sua posição de contribuinte para o diálogo global sobre a transformação dos cuidados de saúde, promovendo modelos que ligam a infraestrutura digital à prática clínica e permitem cuidados escaláveis e orientados para os resultados.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9709267)