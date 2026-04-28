A ASTERRA destaca a detecção de vazamentos por satélite na IWA Water Loss 2026 no Rio de Janeiro

A ASTERRA apresentará soluções de infraestrutura baseadas em satélite na IWA Water Loss 2026, o encontro global da Associação Internacional da Água (IWA) para gestão de perdas de água. A conferência, que acontecerá de 26 a 29 de abril de 2026 no Rio de Janeiro, é o principal fórum internacional do setor sobre água não faturada (ANF), inovação e gestão sustentável da água.

Com uma mensagem focada em transformar perdas de água em ação climática, a ASTERRA demonstrará como a detecção de vazamentos por satélite e inteligência artificial ajuda as concessionárias a agir com mais rapidez, a ter uma visão mais profunda e a recuperar água que muitas vezes passa despercebida pelos métodos convencionais. Com presença no estande nº 16, um evento em parceria durante a conferência e diversas apresentações técnicas na programação, a ASTERRA está pronta para demonstrar por que a detecção avançada de vazamentos está se tornando uma estratégia essencial para as concessionárias de serviços públicos, que precisam melhorar a resiliência, proteger o abastecimento e fortalecer o desempenho financeiro.

“As concessionárias precisam de clareza, agilidade e resultados”, afirmou James Perry, CEO da ASTERRA. “Quando a água se perde no subsolo, as concessionárias perdem volume, eficiência, margem de lucro e resiliência. A ASTERRA ajuda as concessionárias a encontrar o que não conseguem ver, priorizar onde agir e transformar água não faturada em capacidade recuperada. Essa é a mensagem que levaremos para o Rio de Janeiro.”

Os visitantes do estande da ASTERRA poderão ver como a abordagem da empresa, baseada em satélite, ajuda as concessionárias a detectar vazamentos subterrâneos ocultos em grandes redes, sem depender de varreduras de campo lentas, quarteirão por quarteirão. A presença da ASTERRA na IWA Water Loss reflete a crescente urgência em torno de estratégias mais inteligentes para o aproveitamento de água não faturada, visto que as concessionárias enfrentam infraestrutura envelhecida, orçamentos mais restritos e pressão crescente para traduzir a eficiência hídrica em resultados mensuráveis.

A ASTERRA apresentará o tema “Uma análise detalhada dos diferentes tipos de tecnologias na detecção de vazamentos por satélite”, oferecendo uma perspectiva técnica sobre como diferentes abordagens via satélite se comparam em termos de pontos fortes, casos de uso e valor prático.

Carolina del Pilar Villacis Espinoza e Luis Aguilar, da INTEGRORED, parceira da ASTERRA, apresentarão o tema “Uso da detecção por satélite para recuperação de água não faturada, com foco na sustentabilidade financeira em empresas de abastecimento de água potável e esgoto”, destacando como as concessionárias podem maximizar o impacto financeiro do investimento em detecção de vazamentos.

Complementando essa apresentação, a Águasistemas, Lda, parceira da ASTERRA, compartilhará o tema “Reduzindo as perdas de água por meio da detecção de vazamentos por satélite: Uma iniciativa conjunta de sete concessionárias de água no Algarve”. Esta apresentação será feita por Eduardo Rodrigues e Fábio Inácio.

“A inteligência artificial e a inteligência de satélite não são mais conceitos futuros na gestão de recursos hídricos. São ferramentas práticas que as concessionárias podem usar agora mesmo para encontrar perdas ocultas, recuperar água e operar com maior segurança”, afirmou Perry.

Para entrar em contato com a ASTERRA durante os eventos da IWA sobre Perdas de Água, envie um e-mail para inquiry@ASTERRA.io.

Sobre a ASTERRA

A ASTERRA fornece informações práticas para gestão de infraestrutura, conservação de água e monitoramento ambiental, utilizando dados de satélites e inteligência artificial. Suas soluções ajudam concessionárias de serviços públicos, governos e indústrias a detectar vazamentos subterrâneos, avaliar a umidade do solo e gerenciar sistemas e infraestrutura de água e esgoto com mais eficiência. A ASTERRA já apoiou mais de 600 clientes em todo o mundo, ajudando a identificar mais de 200.000 vazamentos e economizando 4,1 bilhões de m³ de água, 2,3 TWh de energia e 1,5 milhão de toneladas métricas de CO?, auxiliando as concessionárias a obterem economias significativas. Para mais informações sobre a ASTERRA e para saber mais sobre sua tecnologia, acesse https://asterra.io.

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