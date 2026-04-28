Vencedores do Desafio da Inovação do Prêmio KFSH na C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit

SUNNYVALE, Califórnia, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH), Parceiro Estratégica Global da C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit, premiou os vencedores do Desafio da Inovação, reconhecendo soluções inovadoras com o potencial de promover o atendimento ao paciente e acelerar a transformação da saúde.

O Desafio da Inovação reuniu startups e inovadores globais que desenvolvem tecnologias alinhadas com os centros de excelência do KFSH, com foco em soluções escaláveis capazes de oferecer impacto clínico no mundo real. Os finalistas foram selecionados por meio de um rigoroso processo de avaliação conduzido em colaboração com a equipe de risco do Plug and Play Tech Center, que analisou a potência do produto, o alinhamento estratégico e o potencial de escalabilidade.

Como parte de um painel de juízes reconhecidos, o KFSH selecionou a solução vencedora com base na sua capacidade de traduzir a inovação em aplicações práticas em ambientes de saúde complexos. O vencedor terá a oportunidade de participar de um programa de prova de conceito com o KFSH, permitindo a validação no mundo real e abrindo caminho para uma possível implementação mais ampla.

Ao comentar sobre o papel do KFSH no apoio a essas iniciativas, Muhannad Abdullah Kadi, Diretor de Comunicações Corporativas e Marketing do KFSH, disse:

“O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre tem como visão promover os resultados dos pacientes em todo o mundo, e incentivar um ambiente onde a inovação possa prosperar e novas ideias possam crescer. Através de uma estreita colaboração com startups e parceiros internacionais, trabalhamos para acelerar a transição da inovação do conceito para a implementação, garantindo que as soluções sejam testadas, escaláveis e capazes de proporcionar um impacto significativo em ambientes clínicos complexos, ao mesmo tempo que fortalecem os sistemas de saúde.”

O desafio também proporcionou às startups participantes maior visibilidade global, apoiando seu crescimento, facilitando o acesso a oportunidades de financiamento e possibilitando possíveis parcerias em todo o ecossistema de saúde.

O KFSH reforçou seu compromisso de unir a inovação e os cuidados da saúde no mundo real, apoiando tecnologias emergentes e promovendo soluções escaláveis que aprimorem os resultados dos pacientes e a eficiência operacional em todo o mundo.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9708985)