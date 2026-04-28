Indústria aproxima colaboradores da agricultura familiar

A relação entre energia renovável, desenvolvimento social e cultura organizacional tem ganhado aplicações dentro de empresas do setor. Em uma ação realizada na unidade produtiva de Formosa (GO) da Binatural, a companhia levou aos colaboradores sucos produzidos com polpas de frutas do Cerrado fornecidas pela cooperativa Copabase, conectando, no cotidiano, as pessoas à origem dos insumos que sustentam o negócio.

Ao todo, foram utilizados 24 quilos de polpas, distribuídas entre sabores como cupuaçu, manga, coquinho azedo e acerola, atendendo 145 colaboradores da unidade. A ação ilustra como cadeias da agricultura familiar podem estar presentes no dia a dia da empresa, não apenas como fornecedora, mas como parte estruturante da sua atuação.

Segundo André Lavor, CEO da Binatural, esse tipo de iniciativa contribui para dar visibilidade à cadeia produtiva. “A ideia é tornar visível, dentro da empresa, aquilo que muitas vezes parece distante. Quando o colaborador consome um produto vindo da agricultura familiar, ele passa a compreender que o nosso negócio impacta diretamente a vida de centenas de famílias e contribui para a preservação de biomas como o Cerrado”, destaca.

Esse modelo de integração entre indústria e produtores também tem reflexos fora do ambiente corporativo, especialmente na alimentação escolar. Polpas fornecidas pela mesma cooperativa são destinadas à merenda da rede pública em municípios do noroeste de Minas Gerais.

Por meio da Copabase, a Binatural apoia o fornecimento de polpas de frutas utilizadas na merenda da rede pública em municípios do noroeste de Minas Gerais. Apenas em Arinos, cerca de 5 mil alunos são atendidos com alimentos provenientes da agricultura familiar. Em 2025, foram fornecidas aproximadamente 34,5 toneladas de polpas para a alimentação escolar no município, contribuindo diretamente para a qualidade da merenda.

A atuação se estende ainda a cidades como Unaí, Buritis, Urucuia, Bonfinópolis de Minas, Riachinho, Uruana de Minas, Natalândia, Dom Bosco e Cabeceira Grande, alcançando, no total, cerca de 30 mil estudantes da rede pública.

De acordo com a cooperativa, a parceria contribui tanto para a qualidade da alimentação oferecida nas escolas quanto para a geração de renda das famílias envolvidas na produção. “Os produtos chegam às escolas e ajudam a fortalecer a renda das famílias, ao mesmo tempo em que mantêm o Cerrado preservado”, afirma Dionete Figueiredo, gestora da Copabase.

A parceria com a cooperativa faz parte de uma estratégia estruturada da Binatural de fortalecimento da agricultura familiar. Atualmente, a companhia atua com 24 cooperativas distribuídas em cinco biomas brasileiros e investe, em média, R$ 15 milhões por ano por meio do Programa de Aquisição da Agricultura Familiar (AGF).

A diversidade produtiva também é um diferencial. Enquanto o setor de biodiesel opera por meio do Selo Biocombustível Social, em média, com três culturas, a empresa trabalha com 12 culturas e 15 produtos, abrangendo cadeias da sociobiodiversidade como açaí, baru, mel, mamona, sisal e polpas de frutas.

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Ao integrar esses produtos em ações internas e iniciativas com impacto social, a Binatural reforça uma cultura organizacional orientada por propósito, na qual sustentabilidade e desenvolvimento deixam de ser conceitos abstratos e passam a fazer parte da experiência cotidiana dentro e fora da empresa.