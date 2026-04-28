Dr. Petros Kotsidis: KFSH Posiciona a IA como Modelo Escalável para a Inovação na Saúde no Mundo Real

SUNNYVALE, Califórnia, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Dr. Petros Kotsidis, Diretor Digital do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH), disse que o hospital está adotando uma abordagem de nível de sistema para a inteligência artificial, com foco na validação e dimensionamento de tecnologias em ambientes clínicos reais para garantir um impacto mensurável no atendimento ao paciente e no desempenho operacional.

Kotsidis fez as observações durante a C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit, onde o KFSH participou como Parceiro Estratégico Global, contribuindo para as discussões sobre o papel da inteligência artificial na transformação dos cuidados da saúde.

O Diretor Digital explicou que o KFSH aborda a inovação como um processo integral, indo além do desenvolvimento em estágio inicial para identificar soluções que podem ser testadas e implantadas em ambientes complexos de saúde, particularmente por meio de iniciativas como o Desafio da Inovação.

O desafio reuniu startups globais com produtos mínimos viáveis alinhados aos centros de excelência do KFSH, com foco em tecnologias capazes de oferecer aprimoramentos práticos do atendimento ao paciente. As inscrições foram avaliadas em colaboração com a equipe de empreendimentos do Plug and Play Tech Center, com base na potência do produto, alinhamento estratégico, capacidades de liderança e potencial de escalabilidade, com sete finalistas selecionados para apresentar suas soluções na conferência.

Como principal juiz, o KFSH teve um papel central na seleção da solução vencedora, que entrará em um programa de prova de conceito dentro do hospital, viabilizando a validação no mundo real e estabelecendo um caminho para uma implementação mais ampla.

Kotsidis enfatizou que a aceleração da inovação em saúde requer ambientes estruturados onde as tecnologias emergentes possam ser avaliadas em relação aos padrões clínicos, operacionais e regulatórios, em vez de permanecerem confinadas a fases experimentais ou piloto.

Ele também observou a rápida adoção de inteligência artificial na Arábia Saudita e em toda a região, destacando o papel das principais instituições para garantir que essas tecnologias sejam implantadas com segurança, eficácia e escala.

Essa abordagem se reflete no ecossistema digital do KFSH, onde a inteligência artificial e as plataformas integradas são incorporadas aos fluxos de trabalho clínicos para apoiar a tomada de decisões, aumentar a eficiência e contribuir para resultados mensuráveis em todos os cuidados.

Através da sua participação na C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit, o KFSH reforçou o seu papel de ponte entre a inovação com a implementação, o avanço da colaboração global e o apoio ao desenvolvimento de soluções de saúde escaláveis e centradas no paciente.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9708977)