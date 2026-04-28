MPD Engenharia lança segunda fase do New Time, em São Paulo

A MPD Engenharia iniciou, no dia 11 de abril, a segunda fase de vendas do empreendimento New Time, na Vila Mariana, em São Paulo, reforçando o posicionamento do projeto como uma alternativa de investimento urbano em um cenário de alta demanda por ativos imobiliários compactos voltados à geração de renda. Nesta etapa, o foco será a oferta dos studios de 25 metros quadrados, tipologia que reúne alta liquidez e forte procura, tanto para locação tradicional quanto para short stay.

O avanço ocorre após o desempenho da primeira fase, lançada em outubro, quando as unidades de um dormitório da Torre Chelsea registraram vendas aceleradas. Hoje, cerca de 70% das 295 unidades R2V liberadas para venda já foram comercializadas, evidenciando a aderência do produto ao público-alvo. No mesmo intervalo, o empreendimento acumulou valorização superior a 10% em menos de seis meses.

Inserido em um dos eixos mais consolidados da capital paulista, perto da Avenida Paulista e da estação Santa Cruz do metrô, o New Time combina atributos que ampliam sua atratividade para investidores. Mobilidade, proximidade de universidades, centros médicos e polos corporativos, além de uma demanda consistente por locação, sustentam o potencial do projeto na região.

“A segunda fase do New Time reflete uma estratégia clara de posicionamento de produto, alinhada ao comportamento atual do consumidor e do investidor. Há uma busca crescente por imóveis compactos, bem localizados e com potencial de geração de renda, e isso orienta tanto o desenvolvimento quanto a comunicação do empreendimento”, afirma Débora Bertini, diretora-geral de Incorporação e Vendas da MPD Engenharia.

Segundo a executiva, o desempenho inicial também é resultado de uma leitura precisa de mercado. “Desde o lançamento, estruturamos o New Time com base em dados de demanda e liquidez da região, o que se traduziu em um ritmo consistente de vendas e na valorização do ativo em poucos meses”, frisa.

O foco, de acordo com Débora, está em apresentar o produto como uma solução de investimento urbano, com narrativa e canais direcionados a esse público.

Além da localização, o projeto foi concebido para potencializar a experiência em unidades compactas, com áreas comuns que ampliam o uso do espaço e dialogam com as novas dinâmicas urbanas, incluindo coworking, lavanderia compartilhada e serviços que facilitam a rotina de moradores e locatários.

Débora ressalta ainda que, como parte da estratégia de marketing e conversão desta fase, a MPD disponibiliza dois novos decorados do studio de 25 metros quadrados. O primeiro, localizado no stand do empreendimento, que fica na Rua Luís Góis, 1035 – Vila Mariana. Já o segundo foi criado em Alphaville, na Av. Andrômeda, 328, para facilitar e ampliar o acesso de investidores da região, evitando que precisem se deslocar até a capital para conhecer o projeto. “Esses espaços funcionam como ferramentas para tangibilizar o potencial do produto e apoiar a tomada de decisão de compra”, conclui.

A expectativa da incorporadora é manter o ritmo de vendas observado até aqui, sustentado pela combinação entre localização estratégica, perfil do produto e uma comunicação orientada à performance e ao público investidor.

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Locação por curta temporada permitida exclusivamente para unidades R2V, não aplicável às unidades HIS e HMP.