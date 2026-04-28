Evoy melhora indicadores e eleva nota no Reclame Aqui

A Evoy Administradora de Consórcios registrou em março de 2026 a evolução de sua nota no Reclame Aqui, passando de 6,3 para 7,2 e superando a meta definida para o período. O resultado acompanha mudanças implementadas nos processos de atendimento ao cliente e integra a estratégia da companhia de aprimorar a experiência do consumidor em sua operação nacional.

“O resultado alcançado no Reclame Aqui é consequência direta de um trabalho estruturado, com foco na melhoria contínua do atendimento e na resolução efetiva das demandas dos clientes”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

A evolução da nota está associada ao desempenho da Central de Atendimento da empresa, que passou por ajustes operacionais voltados ao aumento da agilidade nas respostas e da eficiência na resolução de solicitações. A adoção de processos mais organizados e o acompanhamento constante de indicadores contribuíram para o avanço registrado no período.

Nos últimos meses, a companhia intensificou o monitoramento das interações com clientes, priorizando respostas em menor tempo e maior assertividade nas soluções apresentadas. O movimento impactou diretamente a percepção dos consumidores, refletida nas avaliações publicadas na plataforma.

O Reclame Aqui é uma plataforma digital brasileira voltada à mediação de conflitos entre consumidores e empresas. O ambiente permite o registro de reclamações, avaliação do atendimento recebido e mensuração de indicadores como tempo de resposta e índice de solução, sendo utilizado como referência por consumidores em processos de decisão de compra.

“Temos direcionado esforços para garantir que cada atendimento seja conduzido com responsabilidade, clareza e foco na solução. Esse avanço demonstra que estamos no caminho alinhado com o que o cliente espera”, destaca o CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

O desempenho no Reclame Aqui é acompanhado internamente como um dos indicadores de qualidade da empresa, integrando a estratégia de relacionamento com o cliente. A evolução registrada em março é tratada como parte de um processo contínuo de revisão de práticas e aprimoramento da operação.

Além da melhoria nos indicadores, a empresa mantém o monitoramento constante dos feedbacks recebidos, utilizando as informações como base para ajustes operacionais e desenvolvimento de novas práticas de atendimento. O objetivo é ampliar a consistência nas interações e garantir maior previsibilidade nos resultados.

A Evoy atua no segmento de consórcios com foco em soluções voltadas ao acesso a crédito planejado, com atuação em diferentes categorias e presença em todo o território nacional. A estratégia da empresa inclui o fortalecimento da experiência do cliente como elemento central de sua operação.

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“O avanço na nota reflete um processo contínuo, baseado em disciplina operacional e acompanhamento próximo das demandas. Seguimos trabalhando para evoluir de forma consistente e manter um padrão de atendimento alinhado às expectativas dos clientes”, compartilha Marcelo Lucindo.