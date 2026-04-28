Roquette apresenta suas capacidades ampliadas em cuidados de saúde para o consumidor na Vitafoods Europe 2026

A Roquette, líder global em ingredientes de origem vegetal, excipientes e soluções farmacêuticas, apresentará seu portfólio ampliado na Vitafoods Europe 2026, que acontecerá de 5 a 7 de maio em Barcelona. A oferta da Roquette foi concebida para ajudar as marcas de produtos de saúde de consumo a se prepararem para o futuro e a acelerar inovações centradas no consumidor para o bem-estar no dia a dia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260428241455/pt/

Credits to Roquette

À medida que as expectativas dos consumidores aumentam e a concorrência nas prateleiras se intensifica, as marcas de suplementos alimentares e de produtos de venda livre (OTC), bem como as organizações de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMOs), enfrentam uma pressão crescente para oferecer produtos com rótulos transparentes que combinem eficácia, experiências sensoriais marcantes, segurança regulatória e rapidez de comercialização. Na Vitafoods Europe 2026, a Roquette demonstrará seu papel como parceira versátil, apoiando os clientes desde a concepção inicial até o lançamento comercial em diversos formatos de dosagem, como cápsulas duras e moles (hard e softgel), gomas, (mini)comprimidos e mastigáveis.

Onde a energia de origem vegetal se une ao desempenho de ponta para atender às mais diversas necessidades alimentares

“O negócio de saúde do consumidor da Roquette é construído sobre um sólido legado de marcas de ingredientes confiáveis e inovadoras”, disse Laura Owens, líder global de Marketing de Saúde ao Consumidor da Unidade de Negócios de Soluções de Saúde e Farmacêuticas da Roquette. “Estamos aqui para apoiar marcas de suplementos e CDMOs com soluções desenvolvidas para as necessidades de saúde do consumidor que mais crescem atualmente, como soluções relacionadas ao GLP-1, alívio do estresse ou sono prolongado.”

O portfólio ampliado de saúde do consumidor e a expertise da Roquette se expandiram após aquisições, passando a incluir as cápsulas duras Qualicaps e marcas anteriormente da IFF Pharma Solutions, como a tecnologia de softgel à base de carragena SeaGel® e o VERDIGEL™ pectina premium para gomas. A empresa oferece tudo o que é necessário para garantir que suplementos e produtos OTC estejam prontos para atender a diversos requisitos alimentares, como vegano, halal ou kosher. Em diferentes formatos, a Roquette permite que as marcas desenvolvam produtos alinhados às rotinas de bem-estar e saúde dos consumidores, bem como às expectativas de clean label, construindo, em última análise, valor e confiança de longo prazo.

O que os visitantes poderão ver no estande da Roquette, 3F112

No pavilhão 3, estande 3F112, os visitantes poderão conhecer uma ampla gama de soluções de formulação projetadas para aplicações modernas na área de saúde do consumidor, incluindo os seguintes destaques:

Cápsulas e comprimidos: desempenho de precisão

As cápsulas duras de HPMC da Nutra'V são formuladas de maneira simplificada e transparente. Toda a linha é isenta de dióxido de titânio (TiO?), conforme os requisitos do mercado de suplementos, e conta com um sistema de branqueamento e opacificação recentemente validado.



Cápsulas moles (softgel): tecnologias de última geração com rótulo limpo

O portfólio de cápsulas moles nutracêuticas inclui o SeaGel®, a pré-mistura para cápsulas moles LYCAGEL® Flex à base de amido de ervilha hidroxipropilado e a pré-mistura de pectina e amido VERDIGEL™ SC, oferecendo suporte a formulações de cápsulas moles de origem vegetal e orientadas para o consumidor, prontas para atender às expectativas regulatórias e de mercado atuais



Gomas: textura, transparência e consistência

Com soluções como a VERDIGEL™ Pectin Premium, a Roquette demonstrará como os formuladores podem obter uma textura crocante de alta qualidade, transparência e processabilidade confiável em gomas com rótulo limpo e sem açúcar



Sabor e textura: a experiência sensorial como fator diferenciador

A Roquette também destacará como o manitol PEARLITOL® SD e as soluções de encapsulamento KLEPTOSE® podem melhorar a doçura, a sensação na boca e o mascaramento do sabor — fatores essenciais para tornar os suplementos agradáveis e fáceis de tomar

Para completar aspectos-chave do ciclo de formulação, os visitantes também podem explorar os sistemas de revestimento de filme ReadiLYCOAT® e os sistemas nutracêuticos e de excipientes HPMC/MCC, desenvolvidos para desempenho de liberação imediata ou controlada.

Por que a Roquette?

Ao estabelecer uma parceria com a Roquette, as marcas de produtos de saúde para o consumidor e os fabricantes por contrato se beneficiam de:

Experiência em formulações em diversos formatos, incluindo gomas, cápsulas moles, cápsulas, comprimidos, pós e suspensões

Garantia de qualidade e conformidade regulatória para aplicações na área da saúde do consumidor

Soluções sustentáveis à base de plantas

Parceria técnica desde a concepção até a comercialização

Rapidez na entrada no mercado, apoiada por um portfólio voltado para CDMOs

Venha conhecer a Roquette na Vitafoods Europe 2026:

De 5 a 7 de maio, na Fira Barcelona Gran Via, em Barcelona, Espanha

Pavilhão 3, Estande 3F112

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.

A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.

A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.

Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.

Saiba mais sobre a Roquette aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260428241455/pt/

Assessoria de imprensa:

Roquette:

Lisa Luke

Diretora Global de Comunicação

Unidade de Negócios de Soluções de Saúde e Farmacêuticas da Roquette

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E-mail: lisa.luke@roquette.com