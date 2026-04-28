Empresa lança plataforma para capacitação de profissionais

A capacitação profissional tem sido um fator recorrente no setor de instalações elétricas, especialmente diante das exigências relacionadas à segurança, eficiência e cumprimento das normas técnicas vigentes. A atualização de conhecimentos acompanha a evolução dos materiais, das tecnologias e das regulamentações do segmento.

Nesse contexto, a COBRECOM, fabricante de fios e cabos elétricos de baixa tensão, anuncia o lançamento da Liga da Elétrica, uma plataforma digital criada para impulsionar a capacitação, a valorização e a conexão dos profissionais que sustentam a infraestrutura elétrica no Brasil.

Segundo Fábio Ferrara, gerente de marketing da COBRECOM, mais do que um portal de conteúdo, a Liga da Elétrica nasce como um ecossistema de conhecimento e relacionamento, voltado a eletricistas, engenheiros, profissionais de construtoras e estudantes que buscam atualização constante em um setor cada vez mais técnico, exigente e essencial para o funcionamento da sociedade.

“A Liga da Elétrica foi criada para estar ao lado de quem faz a energia acontecer todos os dias. Nosso objetivo é oferecer não apenas conteúdo técnico, mas também reconhecimento, proximidade e oportunidades reais de desenvolvimento profissional”, afirma Ferrara.

Com acesso 100% gratuito, a plataforma reúne vídeos, conteúdos técnicos e materiais educativos que contribuem para a evolução contínua dos profissionais do setor, além de atualizações sobre boas práticas, normas e aplicações de fios e cabos elétricos.

Outra particularidade da iniciativa é a criação de um ambiente de relacionamento mais próximo entre indústria e profissionais, incluindo benefícios exclusivos, participação em eventos e feiras do setor e experiências em espaços da COBRECOM.

“Acreditamos que investir na capacitação dos profissionais da elétrica é investir diretamente na qualidade e segurança das instalações em todo o país. É um movimento que beneficia toda a cadeia e, principalmente, a sociedade”, reforça Ferrara.

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Além da plataforma, a COBRECOM também disponibilizará uma comunidade no WhatsApp, ampliando ainda mais o diálogo, a troca de conhecimento e a proximidade com os profissionais do setor.



Para mais informações, basta acessar: https://cobrecom.com.br/ligadaeletrica/