A LTM lança o BlueVerse™ Studio como um centro para a adoção de IA agentiva nas empresas

A LTM, parceira em criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento do BlueVerse Studio em Bangalore, um centro projetado para acelerar a adoção da IA Agente Corporativa por parte dos clientes e gerar resultados comerciais mensuráveis. A LTM continua a inaugurar novos estúdios no mundo inteiro para impulsionar a inovação em IA e já possui estúdios em Londres e Mumbai.

Como parte do investimento contínuo da empresa em aproximar a inovação dos clientes, o BlueVerse Studio foi criado para ajudar os clientes a ampliar as soluções de IA, da fase experimental a aplicações práticas, garantindo ao mesmo tempo confiança e controle. Ele reúne os recursos de IA mais avançados da LTM, incluindo o BlueVerse CraftStudio, demonstrações físicas de IA e ofertas de IA voltadas para setores específicos, em um único ecossistema, juntamente com:

Atualmente, vários profissionais de consultoria e implementação certificados pela BlueVerse prestam suporte a soluções de IA de nível empresarial. Essas certificações atestam sua expertise no desenvolvimento de agentes inteligentes e na gestão de plataformas unificadas de IA, garantindo resultados comerciais seguros e de grande impacto.

Um número cada vez maior de profissionais digitais, abrangendo uma gama cada vez mais ampla de funções

Pesquisadores da BlueVerse com um portfólio crescente de patentes fundamentais

BlueVerse SkillSphere, uma plataforma unificada de IA para aprendizagem hiperpersonalizada e transformação de talentos — oferece trilhas de aprendizagem e certificação personalizadas para diferentes funções organizacionais. Inclui reconhecimento gamificado, engajamento da comunidade e programas avançados por meio de parcerias com instituições como IIT Kharagpur e MIT Open Learning (via upGrad).

BlueVerse SkilletWeave, um mercado com centenas de especializações em domínios

O BlueVerse Studio auxilia as organizações a conduzir projetos-piloto de IA com agentes independentes, com planos claros de escalabilidade, governança e retorno sobre o investimento. Ele oferece uma estrutura que inclui prototipagem rápida, componentes reutilizáveis e controles de IA responsável. Oferece fluxos de trabalho prontos para uso que demonstram a transformação de ponta a ponta e a colaboração entre múltiplos agentes, utilizando dados do cliente e KPIs. O LTM reúne o melhor dos insights humanos e dos sistemas inteligentes. Como um ecossistema holístico, o BlueVerse Studio oferece aos clientes uma visão tangível e experiencial da IA em...

“O ecossistema BlueVerse é central para a nossa visão de sermos o portal de entrada dos nossos clientes para a era da empresa agêntica. Mais do que uma vitrine de tecnologia, o BlueVerse Studio é um espaço colaborativo onde nossas melhores ideias são testadas, as soluções são aceleradas e os clientes ganham confiança para escalar a IA de forma responsável na era da empresa agentiva”, disse Venu Lambu,diretor-executivoe diretor administrativo da LTM.

Com a mudança estratégica da LTM para se tornar uma organização centrada em IA, a empresa desenvolveu capacidades comprovadas em IA e histórias de sucesso de clientes convincentes, ao mesmo tempo em que se concentra na adoção interna, liderança em pesquisa e elevada prontidão de talentos, estando preparada para ajudar seus clientes a “Outcreate” na nova era da empresa agentiva.

Sobre a LTM

A LTM — uma empresa do Larsen & Toubro Group — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Business Creativity (criatividade empresarial) das maiores empresas do mundo. Reunimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e experiência de domínio. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e business AI — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para geração de valor. Com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM assume a responsabilidade pelos resultados de seus clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a “Outcreate” o mercado. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260427687909/pt/

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Assessoria de mídia: Gitanjali Sreepal | Relações com a Mídia Global | gitanjali.sreepal@ltm.com