A LTM lança o BlueVerse™ Studio como um centro para a adoção de IA agentiva nas empresas
Apresentando recursos de IA para resolver os desafios reais dos clientes
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A LTM, parceira em criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento do BlueVerse Studio em Bangalore, um centro projetado para acelerar a adoção da IA Agente Corporativa por parte dos clientes e gerar resultados comerciais mensuráveis. A LTM continua a inaugurar novos estúdios no mundo inteiro para impulsionar a inovação em IA e já possui estúdios em Londres e Mumbai.
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Como parte do investimento contínuo da empresa em aproximar a inovação dos clientes, o BlueVerse Studio foi criado para ajudar os clientes a ampliar as soluções de IA, da fase experimental a aplicações práticas, garantindo ao mesmo tempo confiança e controle. Ele reúne os recursos de IA mais avançados da LTM, incluindo o BlueVerse CraftStudio, demonstrações físicas de IA e ofertas de IA voltadas para setores específicos, em um único ecossistema, juntamente com:
- Atualmente, vários profissionais de consultoria e implementação certificados pela BlueVerse prestam suporte a soluções de IA de nível empresarial. Essas certificações atestam sua expertise no desenvolvimento de agentes inteligentes e na gestão de plataformas unificadas de IA, garantindo resultados comerciais seguros e de grande impacto.
- Um número cada vez maior de profissionais digitais, abrangendo uma gama cada vez mais ampla de funções
- Pesquisadores da BlueVerse com um portfólio crescente de patentes fundamentais
- BlueVerse SkillSphere, uma plataforma unificada de IA para aprendizagem hiperpersonalizada e transformação de talentos — oferece trilhas de aprendizagem e certificação personalizadas para diferentes funções organizacionais. Inclui reconhecimento gamificado, engajamento da comunidade e programas avançados por meio de parcerias com instituições como IIT Kharagpur e MIT Open Learning (via upGrad).
- BlueVerse SkilletWeave, um mercado com centenas de especializações em domínios
O BlueVerse Studio auxilia as organizações a conduzir projetos-piloto de IA com agentes independentes, com planos claros de escalabilidade, governança e retorno sobre o investimento. Ele oferece uma estrutura que inclui prototipagem rápida, componentes reutilizáveis e controles de IA responsável. Oferece fluxos de trabalho prontos para uso que demonstram a transformação de ponta a ponta e a colaboração entre múltiplos agentes, utilizando dados do cliente e KPIs. O LTM reúne o melhor dos insights humanos e dos sistemas inteligentes. Como um ecossistema holístico, o BlueVerse Studio oferece aos clientes uma visão tangível e experiencial da IA em...
“O ecossistema BlueVerse é central para a nossa visão de sermos o portal de entrada dos nossos clientes para a era da empresa agêntica. Mais do que uma vitrine de tecnologia, o BlueVerse Studio é um espaço colaborativo onde nossas melhores ideias são testadas, as soluções são aceleradas e os clientes ganham confiança para escalar a IA de forma responsável na era da empresa agentiva”, disse Venu Lambu,diretor-executivoe diretor administrativo da LTM.
Com a mudança estratégica da LTM para se tornar uma organização centrada em IA, a empresa desenvolveu capacidades comprovadas em IA e histórias de sucesso de clientes convincentes, ao mesmo tempo em que se concentra na adoção interna, liderança em pesquisa e elevada prontidão de talentos, estando preparada para ajudar seus clientes a “Outcreate” na nova era da empresa agentiva.
Sobre a LTM
A LTM — uma empresa do Larsen & Toubro Group — é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Business Creativity (criatividade empresarial) das maiores empresas do mundo. Reunimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar os clientes a criar maior valor na interseção entre tecnologia e experiência de domínio. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e business AI — possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para geração de valor. Com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM assume a responsabilidade pelos resultados de seus clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a “Outcreate” o mercado. Saiba mais em LTM.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260427687909/pt/
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Assessoria de mídia: Gitanjali Sreepal | Relações com a Mídia Global | gitanjali.sreepal@ltm.com
Fonte: BUSINESS WIRE