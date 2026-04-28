Cada minuto conta: EAACI pede ação urgente para tornar as escolas seguras para crianças em risco de anafilaxia

ZURIQUE, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crianças em risco de anafilaxia ainda não estão protegidas de forma consistente nas escolas, apesar de orientações médicas claras.

Esse foi o alerta feito no Congresso dos Deputados da Espanha durante o evento “Cada minuto conta: escolas seguras contra a anafilaxia” onde a Associação Espanhola de Pessoas com Alergias Alimentares e a Látex (AEPNAA), a Sociedade Espanhola de Alergologia e Imunologia Clínica (SEAIC), a Sociedade Espanhola de Imunologia Clínica Pediátrica, Alergologia e Asma (SEICAP) e a European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) endossaram um manifesto conjunto pedindo salvaguardas mais fortes em ambientes escolares.

Representando a EAACI, a Presidente María José Torres disse que a resposta à anafilaxia permanece inconsistente, com a segurança das crianças dependente do acaso -- de se a equipe reconhece os sintomas, se a medicação é acessível e se os protocolos existem.

A anafilaxia é uma reação alérgica grave e rápida que pode se tornar fatal em poucos minutos. Para muitas famílias, esse risco faz parte da vida cotidiana - especialmente durante o horário escolar, quando as crianças estão fora do alcance imediato dos pais ou cuidadores.

O manifesto estabelece medidas práticas para preencher essas lacunas: um protocolo comum para as escolas, treinamento obrigatório da equipe, autoinjetores de adrenalina acessíveis, planos de cuidados individualizados e uma coordenação mais forte entre os sistemas de saúde e educação.

“Para muitas crianças, a anafilaxia não é um risco hipotético - faz parte da vida diária”, disse María José Torres, Presidente da EAACI. “Diante uma reação grave a resposta deve ser imediata. Não pode haver atrasos ou incertezas sobre quem deve agir.”

Ela acrescentou que níveis desiguais de proteção nas escolas são inaceitáveis. “As crianças não devem estar mais seguras em uma escola do que em outra. Precisamos de protocolos claros, equipe treinada e acesso imediato a tratamento de emergência - antes que o tempo seja perdido.”

O evento reuniu organizações de pacientes, sociedades científicas, profissionais de saúde, famílias e instituições públicas, destacando a incerteza diária enfrentada pelas famílias que não sabem se as escolas estão preparadas para responder.

Para a EAACI, isso é muito claro. A prioridade agora é a implementação -- garantir que as crianças em risco sejam protegidas na prática, não apenas no papel.

Ao apoiar esta iniciativa, a EAACI reafirma o seu compromisso de promover medidas baseadas em evidências que aumentem a segurança do paciente e protejam as crianças e as famílias onde mais precisarem.

Sobre a EAACI



A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional da Europa no campo da alergia e imunologia clínica. A EAACI conta com médicos, pesquisadores e profissionais de saúde aliados para melhorar a saúde e o atendimento das pessoas afetadas pelas doenças alérgicas e imunológicas, por meio da pesquisa, educação e advocacia.

Contato: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001178591)