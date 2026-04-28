ANEC projeta futuro da educação com inovação em fórum

O Fórum Nacional de Educação Católica 2026, realizado em Brasília nos dias 16 e 17 de abril, reuniu lideranças, gestores, educadores e representantes institucionais de todo o país em dois dias de intensa programação, marcada por reflexões, troca de experiências e definição de caminhos para o futuro da educação católica no Brasil. Com o tema “Educação Católica: sonhar juntos hoje para impulsionar o amanhã”, o encontro reforçou a importância da identidade, da missão e da unidade como pilares para enfrentar os desafios contemporâneos e garantir a perenidade das instituições. Como destacou a presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), Irmã Iraní Rupolo, “sonhar juntos para projetar o futuro é reconhecer que o amanhã começa hoje”.

Ao longo do Fórum, as salas temáticas aprofundaram discussões estratégicas sobre gestão, posicionamento de mercado, pastoralidade, inovação e sustentabilidade institucional. Especialistas e participantes destacaram a necessidade de alinhar propósito e prática, fortalecendo modelos de gestão mais profissionais, adaptáveis e conectados com a realidade atual. Na área de gestão, a especialista Kelly Mattos levou os participantes à reflexão sobre suas práticas: “Mais do que apresentar modelos prontos, precisamos refletir sobre como nossa cultura e identidade impactam o modelo de gestão e a perenidade das instituições”.

Já no debate sobre posicionamento de mercado, Marcelo Chaves foi direto ao ponto ao tratar da comunicação da identidade católica: “Nós temos o essencial, que é a identidade e a missão, mas muitas vezes não conseguimos comunicar isso ao mercado”. As discussões também evidenciaram a necessidade de acompanhar as transformações do mundo contemporâneo. “As novas realidades do trabalho e o avanço da inteligência artificial nos desafiam, mas também nos oferecem oportunidades”, destacou irmã Iraní, ao tratar dos caminhos futuros da educação.

Realizada paralelamente ao Fórum, a ExpoANEC consolidou-se como um espaço estratégico de conexão entre instituições de ensino e fornecedores de soluções educacionais. A feira reuniu empresas e organizações que apresentaram produtos, serviços e tecnologias voltadas à inovação, gestão e melhoria dos processos educacionais. A iniciativa fortalece o ecossistema da educação católica ao aproximar gestores de ferramentas e tendências do mercado, promovendo articulação profissional qualificada e oportunidades de parceria.

Parceira da ANEC desde 2019, a Bookfair destacou o compromisso com a educação confessional. “Trabalhamos com as escolas católicas com muito amor e seriedade. Estamos de mãos dadas com a ANEC para transformar a educação católica no Brasil”, afirmou o CEO Maurício Pereira. A Árvore de Livros também reforçou a relação histórica com o setor. “Desde o início, nossas principais parceiras são as escolas católicas. Estar aqui é sempre uma oportunidade de fortalecer e ampliar esse relacionamento”, destacou o CEO João Leal. Já a Layers evidenciou o papel da tecnologia alinhada ao propósito. “Acreditamos que a educação é feita de pessoas e que a tecnologia deve potencializar resultados, nunca substituir o humano”, pontuou o CEO Danilo Aneshig.

Um dos momentos marcantes da ExpoANEC foi a entrega da Medalha do Jubileu do Mundo Educativo, abençoada pelo Papa, aos participantes e parceiros. A iniciativa simbolizou a união entre fé, educação e missão. “Foi um momento de muita emoção e espiritualidade. Poder trazer esse gesto para o Brasil e compartilhar com as instituições foi muito especial”, destacou Maurício Pereira.

O encerramento do Fórum foi marcado pela plenária final, que reuniu as principais percepções e avaliações das salas temáticas com o tema “Construindo o sonho compartilhado: onde estaremos em 5 anos?”. Os participantes destacaram a relevância do encontro como espaço de escuta, partilha e construção coletiva. Entre os pontos mais ressaltados estiveram o fortalecimento da identidade católica e a necessidade de respostas concretas aos desafios atuais. “Os desafios não podem nos paralisar. Eles exigem de nós uma gestão colaborativa, competente e fiel à missão”, reforçou Irmã Iraní.

A percepção positiva também foi compartilhada pelos participantes. Para a Irmã Noemi, do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Governador Valadares (MG), o Fórum reafirma a importância da caminhada conjunta. “A experiência mais marcante foi a possibilidade de estarmos fazendo uma caminhada cada vez mais conjunta em prol da educação católica no Brasil. Quanto mais nos unimos, mais fortalecemos a nossa identidade”, destacou.

Na mesma linha, o Padre Edson de Oliveira, diretor-presidente do Colégio Santa Cruz e da Faculdade Católica Dom Orione, em Araguaína (TO), ressaltou três pilares do encontro: identidade, comunhão e capacitação. “Destaco a valorização da educação católica como missão da Igreja, a sinodalidade no conhecimento de outras experiências e a capacitação dos gestores, que é fundamental para a sustentabilidade das nossas instituições”, afirmou.

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Ao final, o Fórum deixa um recado claro: a educação católica no Brasil está em movimento, consciente de sua história e atenta às exigências do presente. Entre tradição e inovação, o setor reafirma seu compromisso com a formação integral, a dignidade humana e a construção de uma sociedade mais justa. O vice-presidente da ANEC, Padre Charles Lamartine, destacou o sentimento de unidade e renovação da missão. “Voltamos para nossas instituições com um sentimento de comunhão e com a certeza de que a nossa identidade confessional é a força que nos move”, afirmou. Ele também reforçou o compromisso com a formação integral: “Somos chamados a formar o ser humano em sua plenitude. Essa é a missão da educação católica, e acreditamos na força dessa missão para transformar vidas”.