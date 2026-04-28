A Alsym Energy anuncia sucesso com a bateria Na-Series desenvolvida com plataforma de IA baseada em princípios da física
A plataforma de IA proprietária da Alsym, baseada em princípios da física, impulsionou o desenvolvimento de suas baterias Na-Series — uma solução de energia não inflamável, de alto desempenho e baixo custo, posicionada para atender mercados críticos de armazenamento de energia, incluindo data centers, concessionárias de serviços públicos, telecomunicações, imóveis comerciais, indústria e defesa, entre outros.
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A Alsym Energy, pioneira em baterias de íon-sódio não inflamáveis ??e de alto desempenho, anunciou hoje detalhes da plataforma de IA proprietária baseada em princípios da física, utilizada para desenvolver as baterias de íon-sódio Na-Series, lançadas recentemente pela empresa. Ao integrar modelos de física fundamental com IA, testes autônomos e diagnósticos moleculares proprietários em um sistema de circuito fechado, a Alsym está acelerando o projeto de baterias mais seguras, econômicas e comercializáveis ??em todas as fases do ciclo de desenvolvimento.
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Com o aumento da demanda global por eletricidade, as limitações das baterias de íon-lítio tornaram-se cada vez mais evidentes, principalmente em relação à segurança e às restrições da cadeia de suprimentos. A química do íon-lítio apresenta desafios inerentes, incluindo inflamabilidade e dependência de cadeias de suprimentos globais limitadas — problemas que se tornam mais críticos no armazenamento de energia em larga escala, onde densidades energéticas mais altas aumentam consideravelmente os riscos de incêndio, e a crescente demanda em diversos setores pressiona ainda mais a cadeia de suprimentos e coloca em risco a soberania energética.
Ao mesmo tempo, o ritmo da inovação precisa acelerar, pois as soluções de baterias existentes não foram projetadas para atender aos requisitos de custo, segurança e desempenho exigidos pela infraestrutura atual, principalmente em áreas urbanas. Restrições de licenciamento devido a riscos de incêndio e longos atrasos são as principais preocupações dos desenvolvedores de projetos de sistemas de armazenamento de energia.
A plataforma de IA da Alsym, baseada em princípios da física, foi projetada para acelerar a inovação em baterias, aprimorando fundamentalmente a forma como novas composições químicas são descobertas, desenvolvidas e escaladas:
- Utiliza IA guiada por princípios da física para restringir uma gama incontrolável de possíveis composições químicas para baterias — convergindo rapidamente para composições químicas de baterias implantáveis, não inflamáveis ??e de alto desempenho, em vez de explorar candidatos isoladamente.
- Integra aprendizado de máquina com experimentação automatizada em circuito fechado para extrair o máximo de aprendizado prático de cada teste, acelerando o progresso em materiais, design de células e condições operacionais, indo além das abordagens tradicionais de tentativa e erro.
- Aplica diagnósticos e feedback eletroquímicos, de materiais e moleculares contínuos para entender não apenas como uma bateria funciona, mas por quê — permitindo otimização direcionada e escalonamento robusto e previsível, do laboratório ao protótipo, à produção piloto e comercial.
- Impulsiona o codesign de ponta a ponta, otimizado por IA, de materiais, arquitetura de células e processos de fabricação — garantindo que desempenho, segurança, custo e capacidade de fabricação sejam alcançados simultaneamente em escala.
Essa abordagem de plataforma de inovação sustenta o desenvolvimento da Na-Series da Alsym e posiciona a empresa para fornecer inovação contínua rapidamente à medida que sua produção aumenta.
O rápido desenvolvimento da bateria de íon-sódio Na-Series da Alsym utilizou uma química que foi identificada, testada, desenvolvida e construída em menos de um ano. As baterias Na-Series não são inflamáveis ??e oferecem alto desempenho, preço acessível e densidade de energia competitiva. Ao aproveitar materiais abundantes e amplamente disponíveis, a tecnologia também proporciona uma vantagem em termos de cadeia de suprimentos segura e resiliente em comparação com as soluções convencionais de íon-lítio.
“A transição energética não pode esperar décadas por uma solução melhor para o armazenamento de energia”, disse o Dr. Kripa Varanasi, professor de Engenharia do MIT e cofundador da Alsym Energy. “O que se exige é uma forma fundamentalmente mais rápida de transformar inovação em infraestrutura. O desafio não é mais apenas a descoberta, mas sim a implementação. Ao integrar IA baseada em princípios físicos, profundo conhecimento em eletroquímica e inteligência sistêmica em toda a arquitetura de células, operações e fabricação, construímos uma plataforma que permite a inovação contínua e a implementação escalável de tecnologias de baterias mais seguras e econômicas para infraestruturas críticas.”
As baterias da Na-Series superam testes de não inflamabilidade
Desde o início, a Alsym estabeleceu um objetivo claro: desenvolver uma química de bateria verdadeiramente não inflamável e de alto desempenho. A plataforma de IA baseada em princípios físicos possibilitou esse objetivo, guiando a descoberta e o aprimoramento de um sistema que elimina o risco de fuga térmica.
A Alsym validou a segurança inerente de sua química por meio de testes rigorosos. Nos testes de calorimetria de taxa acelerada (ARC), as células da Na-Series foram aquecidas da temperatura ambiente até 400°C sem nunca entrar em fuga térmica. Em testes de penetração de pregos realizados em células totalmente carregadas, não foi observada ruptura, incêndio ou chama em nenhum ponto – demonstrando a resistência do sistema a modos de falha catastróficos que desafiaram as tecnologias de bateria existentes. Esses resultados ressaltam o sucesso da plataforma da Alsym em oferecer inovação real projetada para resolver um problema de mercado.
“A segurança da Na-Series permite implantações em todos os lugares onde as baterias de íons de lítio podem e em todos os lugares onde o lítio não pode”, disse Mukesh Chatter, CEO da Alsym Energy. “As vantagens do custo nivelado de energia (LCOE) também são claras: sua ampla faixa de temperatura operacional permite economias substanciais nos custos operacionais, e os custos iniciais são muito competitivos tanto no nível da célula quanto no nível do sistema. Aliada a taxas rápidas de carga e descarga e ao uso flexível em períodos curtos, médios e longos, a Na-Series da Alsym é uma bateria fundamentalmente melhor para armazenamento de energia. Para os clientes, isso significa menor custo total de propriedade, risco reduzido, requisitos simplificados de segurança e gerenciamento térmico, maior flexibilidade de implantação e aumento da receita por meio de carga e descarga rápidas e ciclagem otimizada que captura valor da precificação dinâmica da rede.”
As baterias da Na-Series da Alsym suportam uma ampla gama de aplicações, incluindo concessionárias de energia e microrredes, data centers, imóveis comerciais, operações industriais, ambientes marítimos, sistemas de defesa e armazenamento de energia residencial. A empresa está atualmente avançando em seu roteiro de comercialização e começará a enviar células e módulos para parceiros estratégicos no terceiro trimestre de 2026.
SOBRE A ALSYM
A Alsym Energy está possibilitando um futuro energético mais seguro e escalável ao repensar a química das baterias. As baterias Na-Series, carro-chefe da empresa, são baterias de íon-sódio não inflamáveis, de alto desempenho e baixo custo, fabricadas com materiais abundantes na Terra. Elas são projetadas usando uma plataforma de IA proprietária, baseada em princípios da física, que permite a descoberta de materiais e composições químicas comercialmente viáveis ??10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais de tentativa e erro. Combinando a expertise em tecnologia avançada (DeepTech) para baterias com IA baseada em princípios da física, a plataforma se torna um sistema de circuito fechado que acelera todo o processo de desenvolvimento de baterias, da concepção à fabricação. A tecnologia Na-Series da Alsym elimina o risco de fuga térmica e permite que o armazenamento de energia seja implantado com segurança e em larga escala em qualquer lugar onde seja necessário — de data centers e instalações industriais a edifícios residenciais, imóveis comerciais, mineração, instalações militares ou redes de distribuição de energia. Sua ampla faixa de temperatura operacional dispensa o uso de sistemas de climatização (HVAC) para segurança ou desempenho, e as altas taxas de carga e descarga permitem múltiplos ciclos por dia, criando um modelo econômico robusto para sistemas de armazenamento de energia. Alsym Na-Series: Uma bateria melhor para armazenamento de energia.
Para saber mais, acesse: alsym.com
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260427002229/pt/
Contato:
Shiyun Fu
Antenna Group para Alsym
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Fonte: BUSINESS WIRE