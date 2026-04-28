A Alsym Energy anuncia sucesso com a bateria Na-Series desenvolvida com plataforma de IA baseada em princípios da física

A Alsym Energy, pioneira em baterias de íon-sódio não inflamáveis ??e de alto desempenho, anunciou hoje detalhes da plataforma de IA proprietária baseada em princípios da física, utilizada para desenvolver as baterias de íon-sódio Na-Series, lançadas recentemente pela empresa. Ao integrar modelos de física fundamental com IA, testes autônomos e diagnósticos moleculares proprietários em um sistema de circuito fechado, a Alsym está acelerando o projeto de baterias mais seguras, econômicas e comercializáveis ??em todas as fases do ciclo de desenvolvimento.

Com o aumento da demanda global por eletricidade, as limitações das baterias de íon-lítio tornaram-se cada vez mais evidentes, principalmente em relação à segurança e às restrições da cadeia de suprimentos. A química do íon-lítio apresenta desafios inerentes, incluindo inflamabilidade e dependência de cadeias de suprimentos globais limitadas — problemas que se tornam mais críticos no armazenamento de energia em larga escala, onde densidades energéticas mais altas aumentam consideravelmente os riscos de incêndio, e a crescente demanda em diversos setores pressiona ainda mais a cadeia de suprimentos e coloca em risco a soberania energética.

Ao mesmo tempo, o ritmo da inovação precisa acelerar, pois as soluções de baterias existentes não foram projetadas para atender aos requisitos de custo, segurança e desempenho exigidos pela infraestrutura atual, principalmente em áreas urbanas. Restrições de licenciamento devido a riscos de incêndio e longos atrasos são as principais preocupações dos desenvolvedores de projetos de sistemas de armazenamento de energia.

A plataforma de IA da Alsym, baseada em princípios da física, foi projetada para acelerar a inovação em baterias, aprimorando fundamentalmente a forma como novas composições químicas são descobertas, desenvolvidas e escaladas:

Utiliza IA guiada por princípios da física para restringir uma gama incontrolável de possíveis composições químicas para baterias — convergindo rapidamente para composições químicas de baterias implantáveis, não inflamáveis ??e de alto desempenho, em vez de explorar candidatos isoladamente.

Integra aprendizado de máquina com experimentação automatizada em circuito fechado para extrair o máximo de aprendizado prático de cada teste, acelerando o progresso em materiais, design de células e condições operacionais, indo além das abordagens tradicionais de tentativa e erro.

Aplica diagnósticos e feedback eletroquímicos, de materiais e moleculares contínuos para entender não apenas como uma bateria funciona, mas por quê — permitindo otimização direcionada e escalonamento robusto e previsível, do laboratório ao protótipo, à produção piloto e comercial.

Impulsiona o codesign de ponta a ponta, otimizado por IA, de materiais, arquitetura de células e processos de fabricação — garantindo que desempenho, segurança, custo e capacidade de fabricação sejam alcançados simultaneamente em escala.

Essa abordagem de plataforma de inovação sustenta o desenvolvimento da Na-Series da Alsym e posiciona a empresa para fornecer inovação contínua rapidamente à medida que sua produção aumenta.

O rápido desenvolvimento da bateria de íon-sódio Na-Series da Alsym utilizou uma química que foi identificada, testada, desenvolvida e construída em menos de um ano. As baterias Na-Series não são inflamáveis ??e oferecem alto desempenho, preço acessível e densidade de energia competitiva. Ao aproveitar materiais abundantes e amplamente disponíveis, a tecnologia também proporciona uma vantagem em termos de cadeia de suprimentos segura e resiliente em comparação com as soluções convencionais de íon-lítio.

“A transição energética não pode esperar décadas por uma solução melhor para o armazenamento de energia”, disse o Dr. Kripa Varanasi, professor de Engenharia do MIT e cofundador da Alsym Energy. “O que se exige é uma forma fundamentalmente mais rápida de transformar inovação em infraestrutura. O desafio não é mais apenas a descoberta, mas sim a implementação. Ao integrar IA baseada em princípios físicos, profundo conhecimento em eletroquímica e inteligência sistêmica em toda a arquitetura de células, operações e fabricação, construímos uma plataforma que permite a inovação contínua e a implementação escalável de tecnologias de baterias mais seguras e econômicas para infraestruturas críticas.”

As baterias da Na-Series superam testes de não inflamabilidade

Desde o início, a Alsym estabeleceu um objetivo claro: desenvolver uma química de bateria verdadeiramente não inflamável e de alto desempenho. A plataforma de IA baseada em princípios físicos possibilitou esse objetivo, guiando a descoberta e o aprimoramento de um sistema que elimina o risco de fuga térmica.

A Alsym validou a segurança inerente de sua química por meio de testes rigorosos. Nos testes de calorimetria de taxa acelerada (ARC), as células da Na-Series foram aquecidas da temperatura ambiente até 400°C sem nunca entrar em fuga térmica. Em testes de penetração de pregos realizados em células totalmente carregadas, não foi observada ruptura, incêndio ou chama em nenhum ponto – demonstrando a resistência do sistema a modos de falha catastróficos que desafiaram as tecnologias de bateria existentes. Esses resultados ressaltam o sucesso da plataforma da Alsym em oferecer inovação real projetada para resolver um problema de mercado.

“A segurança da Na-Series permite implantações em todos os lugares onde as baterias de íons de lítio podem e em todos os lugares onde o lítio não pode”, disse Mukesh Chatter, CEO da Alsym Energy. “As vantagens do custo nivelado de energia (LCOE) também são claras: sua ampla faixa de temperatura operacional permite economias substanciais nos custos operacionais, e os custos iniciais são muito competitivos tanto no nível da célula quanto no nível do sistema. Aliada a taxas rápidas de carga e descarga e ao uso flexível em períodos curtos, médios e longos, a Na-Series da Alsym é uma bateria fundamentalmente melhor para armazenamento de energia. Para os clientes, isso significa menor custo total de propriedade, risco reduzido, requisitos simplificados de segurança e gerenciamento térmico, maior flexibilidade de implantação e aumento da receita por meio de carga e descarga rápidas e ciclagem otimizada que captura valor da precificação dinâmica da rede.”

As baterias da Na-Series da Alsym suportam uma ampla gama de aplicações, incluindo concessionárias de energia e microrredes, data centers, imóveis comerciais, operações industriais, ambientes marítimos, sistemas de defesa e armazenamento de energia residencial. A empresa está atualmente avançando em seu roteiro de comercialização e começará a enviar células e módulos para parceiros estratégicos no terceiro trimestre de 2026.

SOBRE A ALSYM

A Alsym Energy está possibilitando um futuro energético mais seguro e escalável ao repensar a química das baterias. As baterias Na-Series, carro-chefe da empresa, são baterias de íon-sódio não inflamáveis, de alto desempenho e baixo custo, fabricadas com materiais abundantes na Terra. Elas são projetadas usando uma plataforma de IA proprietária, baseada em princípios da física, que permite a descoberta de materiais e composições químicas comercialmente viáveis ??10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais de tentativa e erro. Combinando a expertise em tecnologia avançada (DeepTech) para baterias com IA baseada em princípios da física, a plataforma se torna um sistema de circuito fechado que acelera todo o processo de desenvolvimento de baterias, da concepção à fabricação. A tecnologia Na-Series da Alsym elimina o risco de fuga térmica e permite que o armazenamento de energia seja implantado com segurança e em larga escala em qualquer lugar onde seja necessário — de data centers e instalações industriais a edifícios residenciais, imóveis comerciais, mineração, instalações militares ou redes de distribuição de energia. Sua ampla faixa de temperatura operacional dispensa o uso de sistemas de climatização (HVAC) para segurança ou desempenho, e as altas taxas de carga e descarga permitem múltiplos ciclos por dia, criando um modelo econômico robusto para sistemas de armazenamento de energia. Alsym Na-Series: Uma bateria melhor para armazenamento de energia.

Para saber mais, acesse: alsym.com

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Shiyun Fu

Antenna Group para Alsym

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