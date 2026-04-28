 O Novo World ID: prova de humanidade para a era da IA expande para plataformas digitais que pessoas e empresas usam diariamente

Na semana passada, a World anunciou a próxima geração do World ID, seu protocolo de prova de humanidade, desenvolvido para melhorar a confiança na internet. O anúncio foi feito durante o “Lift Off”, um evento ao vivo em San Francisco.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260417392885/pt/

Docusign, Okta, Tinder, Vercel e Zoom levam a prova de humanidade do World ID para empresas, agentes de IA e consumidores

À medida que a IA torna mais fácil do que nunca gerar conteúdos, identidades e interações convincentes, a confiança online diminui. O World ID responde a esse desafio ao permitir que indivíduos comprovem, de forma privada, que são humanos reais e únicos, sem revelar sua identidade em aplicativos, plataformas e serviços.

“Se qualquer coisa online pode ser falsificada, você já não sabe em quem ou no que confiar”, disse Tiago Sada, Chief Product Officer da Tools for Humanity, empresa que desenvolve as ferramentas para a World. “O World ID, que já foi usado mais de 450 milhões de vezes, foi projetado para resolver esse problema na raiz, oferecendo uma forma simples e que preserva a privacidade de provar que há um humano real por trás de cada interação.”

Uma atualização completa para prova de humanidade

O novo World ID apresenta uma arquitetura baseada em contas, tornando a prova de humanidade mais segura, flexível e pronta para adoção em larga escala, tanto para consumidores quanto para empresas.

Entre as principais capacidades estão:

Design baseado em contas: permite uma prova de humanidade persistente e portátil entre aplicativos e serviços;

permite uma prova de humanidade persistente e portátil entre aplicativos e serviços; Rotação e recuperação de chaves: melhora a segurança e a usabilidade no uso cotidiano;

melhora a segurança e a usabilidade no uso cotidiano; Suporte a múltiplas chaves e sessões: possibilita autenticação contínua entre dispositivos e ambientes;

possibilita autenticação contínua entre dispositivos e ambientes; Proteções de privacidade aprimoradas: reforça o anonimato por meio de identificadores de uso único ( nullifiers) ; e

reforça o anonimato por meio de identificadores de uso único ( ; e Ecossistema aberto: amplia a integração para qualquer desenvolvedor por meio de um novo SDK de código aberto.

World ID para empresas: verificação humana em processos críticos

O World ID está expandindo para ambientes corporativos, onde verificar que o humano correto está realizando uma ação é cada vez mais essencial.

Em ferramentas de comunicação e colaboração, a garantia de identidade ganha ainda mais importância à medida que os deepfakes evoluem.

Zoom: Zoom é a primeira plataforma de comunicação a oferecer integração do Deep Face diretamente em seu produto de reuniões. A solução oferece uma base de confiança com suporte de hardware por meio de uma verificação tripla: a imagem assinada criptograficamente capturada quando o participante foi originalmente verificado em uma Orb, uma selfie de prova de vida (Face Auth) em tempo real feita no dispositivo do participante e o vídeo ao vivo exibido na tela. Quando os três coincidem, há uma confirmação, com alto grau de garantia, de que a pessoa na chamada é de fato o humano verificado esperado. A integração analisa apenas vídeo, não áudio.

Em acordos digitais, a necessidade de vincular ações a uma pessoa real é igualmente importante.

Docusign: Docusign e World estão colaborando para integrar a prova de humanidade ao modelo de confiança na assinatura de documentos. Com o World ID, signatários podem confirmar atributos específicos sobre si mesmos, como o fato de serem humanos únicos e não bots. Isso cria uma base sólida de confiança para fluxos de acordos, garantindo que cada ação, direta ou delegada, esteja vinculada a um humano verificado.

Esses casos de uso ajudam a mitigar os crescentes riscos de falsificação de identidade, fraude e enganos gerados por IA em interações críticas para os negócios.

World ID para agentes: verificação humana em um mundo automatizado

À medida que os agentes de IA passam a agir em nome de indivíduos, verificar o humano por trás desses agentes torna-se essencial.

A World está introduzindo novas capacidades para garantir a participação humana em momentos críticos de fluxos automatizados, incluindo o conceito de “human in the loop” (humano no ciclo).

Em parceria com a Vercel, a World leva o conceito de “human in the loop” a desenvolvedores que constroem sobre o novo Workflow SDK de código aberto da Vercel. Desenvolvedores podem adicionar etapas de verificação humana em qualquer fluxo ou agente, com registros auditáveis dentro de cada execução. O resultado é uma comprovação clara de que um humano esteve presente quando mais importava. O recurso já está disponível e pode ser instalado via npm.

A World também está trabalhando com a Okta para definir como humanos e agentes interagem.

A Okta planeja desenvolver o Human Principal, um novo produto que permitirá a desenvolvedores de APIs verificar se há um humano por trás de um agente e de suas ações, aplicando políticas conforme necessário. Humanos poderão se verificar usando diversos métodos de verificação e obter uma prova criptográfica vinculada ao dispositivo que funciona entre produtos sem exigir revalidações complexas. O World ID, previsto para ser um dos primeiros parceiros de integração do Human Principal, deverá fornecer um método de verificação de humanidade que preserva a privacidade, é fácil de usar e amplamente acessível.*

Uma vez combinados, o World ID e o Human Principal permitirão recursos como limites de taxa por humano para tráfego de agentes, níveis gratuitos protegidos contra abuso e um fluxo de onboarding mais simples para agentes que precisam acessar serviços em nome do humano responsável. A lista de espera para participar da próxima versão beta do Human Principal já está aberta em humanprincipal.ai.

Essas ferramentas criam um vínculo verificável entre a intenção humana e a execução automatizada na emergente web agêntica.

World ID para pessoas: levando confiança para plataformas do dia a dia

O World ID também está expandindo as plataformas que as pessoas usam diariamente, especialmente onde autenticidade e justiça são fundamentais, como é o caso de aplicativos de relacionamento.

No ano passado, a World e o Match Group lançaram um piloto do World ID com o Tinder no Japão, oferecendo uma forma que preserva a privacidade e ajuda a confirmar que há um humano real por trás do perfil. Agora, a integração se expande para novos mercados selecionados, incluindo Japão e Estados Unidos, levando a prova de humanidade ao Tinder em escala. A experiência é simples: a pessoa se verifica uma vez com uma Orb, conecta a sua conta do Tinder e passa a exibir um selo de humano verificado, aumentando suas chances de conexões mais qualificadas. Por tempo limitado, as pessoas verificadas recebem cinco Boosts gratuitos no Tinder, um recurso pago no aplicativo que torna o perfil entre os principais da sua região. Esse nível de confiança muda a forma como as pessoas se apresentam, e quando a autenticidade aumenta, conexões melhores tendem a acontecer.

Eventos ao vivo também são um dos exemplos mais visíveis de como bots prejudicam fãs reais. Para isso, a World apresentou o Concert Kit, um novo produto que permite aos artistas reservar ingressos para humanos verificados. Alguns artistas já se comprometeram a testar o Concert Kit. A banda Thirty Seconds to Mars, por exemplo, reservará uma parte dos ingressos para humanos verificados em sua próxima turnê de 2027, com mais detalhes a serem divulgados. Alguns relatos sugeriram que a Tools for Humanity mantém uma parceria ou relação comercial com Bruno Mars, a turnê “The Romantic Tour” ou Live Nation. Isso não procede. Não há qualquer relação comercial, acordo ou colaboração de qualquer tipo entre a Tools for Humanity, a World ou seus produtos relacionados e essas partes.

Sobre a World

A World visa ser a maior e mais inclusiva rede de humanos reais do mundo. O projeto foi concebido originalmente por Sam Altman, Max Novendstern e Alex Blania, e tem como objetivo oferecer prova de humanidade, acesso a economia digital e conexão para cada pessoa na era da inteligência artificial. Saiba mais sobre a World em world.org e no X.

*Qualquer menção a produtos, recursos, funcionalidades ou certificações futuras neste comunicado de imprensa tem caráter meramente informativo. Esses itens não constituem compromisso de entrega e não devem ser considerados para decisões de compra.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260417392885/pt/

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