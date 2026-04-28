Orlando amplia papel econômico nos EUA

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Orlando sempre foi associada ao turismo e aos parques temáticos, mas, nos últimos anos, a cidade tem se consolidado como um polo econômico estratégico, diversificado e em expansão. O atual ciclo de crescimento é impulsionado por novos investimentos em entretenimento, pela expansão de polos tecnológicos, pela força da educação e logística, além de um mercado imobiliário de luxo em constante valorização.



Segundo relatório da Visit Orlando, a cidade recebeu mais de 75 milhões de visitantes em 2024, um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a indústria de turismo da Flórida Central gerou um impacto econômico de US$ 94,5 bilhões, crescimento de 2,2% em relação a 2023. Esses números reforçam a relevância do turismo, mas também mostram como a economia local tem se diversificado.



De acordo com André Trevelin, diretor de Operações Internacionais da Villa Boa Inc., a transformação da região já é visível. “O que antes era só turismo, hoje virou economia diversificada. Orlando tem atraído empresas de tecnologia, saúde, defesa e logística. Além disso, universidades fortes, como a University of Central Florida, formam mão de obra. A infraestrutura também cresceu e o aeroporto virou hub internacional”.



Apesar da diversificação, o executivo afirma que a expansão dos parques continua sendo um dos principais motores da economia local. “Parques como os da Walt Disney Company e Universal puxam tudo junto. Cada expansão gera mais turistas, mais consumo, mais empregos diretos e indiretos, além de aumento de arrecadação. Isso gira a economia inteira. É efeito cascata”, avalia.



Esse movimento tem beneficiado setores como hotelaria, aluguel de temporada, restaurantes, varejo, construção civil, transporte e serviços. Na visão de André Trevelin, a cada novo investimento em entretenimento, a cidade amplia sua capacidade de gerar empregos e atrair visitantes, fortalecendo a base econômica.



Tecnologia, educação e logística



Além do turismo, Orlando tem investido em tecnologia, educação e logística, setores que já apresentam peso relevante na economia local. Recentemente, a National Science Foundation (NSF) anunciou investimento de US$ 15 milhões anualmente nos próximos três anos para expandir a inovação em semicondutores, desenvolvimento da força de trabalho e crescimento da indústria em toda a Flórida Central.



Na educação, a University of Central Florida (UCF), maior universidade dos EUA em número de alunos, forma mão de obra qualificada em engenharia, ciência da computação e saúde, além de manter centros de pesquisa que impulsionam a inovação. Essa base educacional tem sido fundamental para atrair empresas internacionais e profissionais especializados.



No setor de logística, Orlando consolidou-se como hub internacional, com o Orlando International Airport entre os mais movimentados do país e conectado a grandes rodovias interestaduais. “Essa infraestrutura fortalece o transporte e a distribuição, ampliando a atratividade da região para centros de operações e empresas de comércio global”, enfatiza André Trevelin.



“Hoje esses setores já têm peso relevante na economia local. Embora ainda não ultrapassem o turismo, estão crescendo rápido e dando estabilidade financeira à região. Isso também faz com que os imóveis fiquem mais caros e a demanda por aluguéis aumente, gerando crescimento de condomínios e bairros planejados”, acrescenta.



O mercado de luxo em Orlando também tem chamado a atenção de investidores globais. Segundo o executivo da Villa Boa Inc., a valorização do setor ocorre pela entrada de estrangeiros com alto poder de compra, segurança jurídica dos EUA, preços mais baixos em comparação com Miami, qualidade de vida e alta demanda por casas de temporada premium.



“Para brasileiros, as oportunidades incluem compra de imóveis para renda com aluguel de temporada, franquias e negócios voltados a turistas, prestação de serviços como limpeza e manutenção, além de investimentos em comércio local e parcerias com empresas americanas”, conclui.



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