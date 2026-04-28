Elementos filtrantes impulsionam eficiência na indústria

A qualidade da água utilizada em processos produtivos é determinante para o desempenho industrial, e os elementos filtrantes figuram entre os componentes mais críticos dessa cadeia. Esses itens são responsáveis pela retenção de partículas, sedimentos, microrganismos e contaminantes químicos presentes na água, operando em diferentes faixas de retenção, medidas em mícrons. O setor farmacêutico brasileiro, por exemplo, movimentou aproximadamente R$ 160,7 bilhões em 2024, com crescimento de 12,9% em relação ao ano anterior, segundo o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico 2024 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — segmento no qual a filtragem de água é exigência operacional e regulatória para a produção de medicamentos, cosméticos e insumos.

O mercado brasileiro de elementos filtrantes contempla produtos com diferentes materiais, configurações e capacidades de retenção, incluindo cartuchos de polipropileno, celulose, carvão ativado e membranas filtrantes. A escolha do elemento correto depende da composição físico-química da água de entrada, da vazão necessária e das exigências específicas do processo produtivo. Em aplicações de alta exigência, como a fabricação de insumos farmacêuticos ou o abastecimento de equipamentos de precisão, a especificação técnica inadequada pode comprometer tanto a qualidade do produto final quanto o cumprimento da Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e os padrões de potabilidade.

“A seleção e a substituição periódica dos elementos filtrantes são etapas críticas para garantir a eficiência de qualquer sistema de tratamento de água. Um elemento com vida útil esgotada compromete todo o processo”, afirma Nelson Isao Watanabe, fundador da Asstefil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., empresa sediada em Santo André (SP) com mais de três décadas de atuação no desenvolvimento e implementação de sistemas de filtragem para os segmentos residencial, comercial e industrial.

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A troca periódica dos elementos filtrantes é determinante para a longevidade e o desempenho dos sistemas de filtração. Conforme aponta análise da Filtro Sul, filtros em boas condições protegem equipamentos, reduzem o risco de paradas não programadas e prolongam a vida útil das máquinas — benefícios que se estendem à conformidade com normas sanitárias em setores regulados. Para gestores e engenheiros que buscam orientação técnica sobre tipos, especificações e periodicidade de substituição, o portfólio de elementos filtrantes disponível no mercado abrange desde itens de uso residencial até soluções de alta capacidade para grandes plantas industriais.