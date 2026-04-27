KFSH Participa da Milken Institute Global Conference 2026 em Beverly Hills, Califórnia, como Patrocinador Prata

BEVERLY HILLS, Califórnia, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) participará como Patrocinador Prata da Milken Institute Global Conference 2026, a ser realizada em Beverly Hills, Califórnia. A conferência reunirá líderes globais de saúde, finanças, tecnologia, políticas e academia para explorar soluções para os desafios mais prementes do mundo, com foco no avanço da inovação, investimento e colaboração intersetorial.

Como parte do programa, o Dr. Björn Zoëga, Vice-CEO do KFSH, participará de uma sessão dedicada ao futuro do tratamento do câncer, contribuindo para as discussões globais sobre como os sistemas de saúde podem evoluir para fornecer modelos oncológicos mais integrados, escaláveis e orientados para os resultados. Ele destacará a necessidade de ir além dos avanços isolados em direção à transformação do sistema para possibilitar a detecção precoce, intervenção mais rápida e aprendizado contínuo em todo a área do tratamento do câncer.

O KFSH se envolverá com as partes interessadas globais em todos os setores para promover o diálogo sobre a próxima fase da transformação da saúde, com foco na tradução da inovação em impacto clínico no mundo real e no alinhamento de capital, tecnologia e prestação de cuidados para o aprimoramento dos resultados dos pacientes em escala.

A conferência será uma plataforma para o diálogo de alto nível sobre a inovação na saúde orientada para o investimento, reunindo tomadores de decisão seniores de instituições, indústria e mercados de capitais para acelerar o desenvolvimento e a adoção de modelos de cuidados da última geração em todo o mundo.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9708047)