Cavalo da raça Mangalarga estreia na Agrishow

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM) participa pela primeira vez da Agrishow, maior evento do agronegócio da América Latina, que chega à 31ª edição entre 27 de abril e 1º de maio de 2026. Evento tradicional em apresentar avanços tecnológicos e equipamentos de ponta para melhoria de produtividade no campo, a Agrishow recebe a ABCCRM, que mostra o valor do cavalo no trabalho das propriedades rurais.

Um fato inédito é que a Agrishow terá animais em apresentação, e os cavalos Mangalarga marcam essa estreia. “Comemoramos com muita satisfação a presença de nossos cavalos no espaço reservado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo”, declara Fernando Tardioli, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM). “Trabalhamos muito para realizar o sonho antigo de ter o cavalo Mangalarga no palco da Agrishow”, completa.

Segundo Tardioli, “é importante ressaltar durante a Agrishow as características genéticas e versatilidade do Mangalarga como o recurso mais eficiente para acesso a terrenos irregulares ou onde a mecanização é limitada, pois tem mobilidade, baixo custo operacional e maior controle sobre o manejo de rebanhos, por exemplo”.

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Para a ABCCRM, a participação da associação pela primeira vez na Agrishow é um marco importante pela relevância que o cavalo tem para o agronegócio. “O temperamento dócil e a marcha harmoniosa da raça, que combina resistência física com conforto para longas jornadas, beneficiam o trabalhador rural, que permanece mais tempo em atividade com menor desgaste”, explica Tardioli. “É um ganho de produtividade ao longo do dia”, acrescenta.



Tardioli vai apresentar essas e outras qualidades do Mangalarga na Agrishow, com destaque para duas palestras no espaço da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo nos dias 29 e 30 de abril.