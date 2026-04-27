Logística ultraexpressa reduz custos e garante produção

A Prestex, empresa especializada em logística ultraexpressa B2B, apresentou na 30ª edição da Intermodal South America 2026, realizada em abril em São Paulo, uma solução de transporte de urgência voltada à continuidade operacional das indústrias brasileiras. A proposta busca trazer maior competitividade, minimizando interrupções não planejadas, que, segundo a empresa, podem gerar milhões em prejuízos.



O alerta é fundamentado pelo Relatório 'The True Cost of Downtime', da Siemens, que aponta que paradas não planejadas podem comprometer até 11% do faturamento anual das maiores corporações do mundo. No setor automotivo, esse impacto financeiro é de US$ 2,3 milhões por hora, 1,5 vez mais caro do que há cinco anos, conforme o levantamento.

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam retração de 0,7% na produção industrial em fevereiro de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025, reforçando a necessidade de mecanismos que assegurem a fluidez dos processos produtivos.

De acordo com o especialista em logística e CCO da Prestex, Marcelo Zeferino, a indústria passa por uma transição de mentalidade. “A logística emergencial é reativa, usada após o problema acontecer. Já a logística ultraexpressa é planejamento estratégico. Ela permite que a indústria reduza estoques físicos e custos de armazenagem, confiando na velocidade para manter a sincronização produtiva”, explica o executivo.

A logística ultraexpressa difere do transporte tradicional de cargas ao atuar também no inbound, ou seja, na entrada de insumos e peças críticas nas fábricas. Operações são coordenadas 24 horas por dia, sete dias por semana, com predominância do modal aéreo para garantir que a linha de produção não pare. A Prestex possui um SLA (acordo de nível de serviço) de 99,8%, utilizando rastreamento em tempo real aliado à inteligência preditiva.

No contexto de competitividade, o chamado “Custo Brasil”, um conjunto de ineficiências estruturais, burocráticas e econômicas que encarece a produção da indústria, já representa cerca de R$ 1,7 trilhão por ano, e qualquer parada não planejada pode ser fatal para a margem de lucro das empresas. Nesse cenário, a Prestex registrou crescimento de 37% em 2025, impulsionado pelos setores automotivo, químico e de saúde, que buscam a chamada "blindagem" contra instabilidades globais e gargalos de infraestrutura nacional.

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Com 23 anos de atuação, a companhia já realizou mais de 250 mil operações e atende a mais de 1.600 clientes ativos em todo o país. A empresa combina tecnologia de inteligência artificial com atendimento individualizado para garantir resiliência financeira aos seus parceiros.



A Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que a adoção de modelos logísticos de alta performance é determinante para mitigar entraves estruturais, contribuir para a redução do lead time e melhorar a competitividade das indústrias brasileiras em um ambiente de margens cada vez mais estreitas.