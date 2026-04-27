Eficiência pública enfrenta entraves técnicos e políticos

Um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) revela como os profissionais da área avaliam os principais desafios e prioridades da gestão pública, em meio a um cenário marcado por transformações tecnológicas e tensões ideológicas. Os dados apontam para a necessidade de maior eficiência, planejamento e continuidade nas políticas públicas.

Entre as questões que deveriam ser as prioridades para a próxima gestão estadual, a governança e o combate à corrupção aparecem na liderança, mencionados por mais da metade dos respondentes (52%). Em seguida, destacam-se o equilíbrio fiscal e a gestão de gastos (40,1%) e a reforma administrativa (27,4%).

A percepção dos profissionais indica que o fortalecimento de mecanismos de controle, aliado à modernização da estrutura administrativa, é visto como caminho central para melhorar a eficiência do setor público. Também são citados o fortalecimento de parcerias com a iniciativa privada (19,9%) e a regionalização de investimentos (18,5%).

Já a transformação digital e o uso de inteligência artificial, embora relevantes no debate atual, aparecem com menor destaque, sendo apontados por 12,3% dos participantes.

Polarização afeta critérios técnicos na gestão

O levantamento também evidencia os impactos da atual polarização política na gestão pública. Para 49,9% dos profissionais de Administração ouvidos, o principal efeito negativo deste cenário é o apadrinhamento político, com a ocupação de cargos por critérios ideológicos e não técnicos.

Outros fatores apontados incluem a ineficiência na alocação de recursos, com a destinação de verbas baseadas em afinidade política (16,9%), e a desinformação aliada à crise de confiança, que dificultam a comunicação das políticas públicas (10,2%). A interrupção de projetos a cada mudança de governo (9,7%) e a dificuldade de diálogo entre diferentes esferas de poder (7,4%) também aparecem como obstáculos relevantes.

Os dados mostram a percepção dos profissionais de Administração de que a instabilidade política pode comprometer a continuidade de ações estratégicas e a qualidade da gestão.

Para o Adm. Daniel Sguerra, gerente de Relacionamento do CRA-SP, ao ouvir os seus registrados, o Conselho contribui para o debate qualificado sobre o setor público. “A Administração traz uma visão técnica, orientada por planejamento, indicadores e resultados. Quando esses profissionais manifestam suas percepções, é possível identificar com mais clareza onde estão os gargalos e quais caminhos podem gerar mais eficiência para a gestão pública. Incorporar essa perspectiva ao debate contribui para decisões mais consistentes e sustentáveis”, afirma.

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O levantamento do CRA-SP ouviu 569 profissionais, de forma voluntária, entre os dias 28 de janeiro e 19 de fevereiro de 2026. Os resultados gerais do estudo estão disponíveis no site do Conselho.