Brasil já controla como marcas são percebidas pelas IAs

Diariamente, milhões de pessoas recorrem a inteligências artificiais generativas para buscar informações, comparar empresas e tomar decisões de compra. Mas como controlar o que as IAs dizem a respeito de cada um? Esse foi o propósito que moveu a startup brasileira TEIA GEO IGO a desenvolver uma plataforma que permite às empresas monitorar, analisar e gerenciar como suas marcas são percebidas pelas principais ferramentas de IA do mercado.

“As inteligências artificiais já influenciam decisões de consumo, reputação e posicionamento de mercado. A TEIA GEO IGO nasce como o primeiro framework estruturado do mundo em Observabilidade Cognitiva Generativa, garantindo que as marcas tenham controle estratégico nesse novo ambiente”, explica José Vásquez, fundador da TEIA Studio.

Reputação nas IAs

Toda vez que um usuário pergunta a uma IA qual é a melhor empresa para contratar um serviço, qual marca é mais confiável em determinado setor ou quais concorrentes se destacam em um nicho específico, a resposta gerada pode valer tanto quanto — ou mais do que — uma recomendação humana. O problema é que a maioria das empresas não tem a menor ideia do que essas IAs estão dizendo sobre elas.

“A TEIA GEO IGO chega para solucionar a invisibilidade estratégica nas respostas das inteligências artificiais”, afirma Vásquez. “Hoje, marcas estão sendo avaliadas e recomendadas por IA sem saber como estão sendo percebidas, gerando um risco reputacional completamente invisível”, completa.

Segundo o executivo, o impacto é direto e mensurável: quando uma IA omite, posiciona mal ou interpreta de forma imprecisa uma marca em suas respostas, isso afeta autoridade, competitividade e decisões de compra. A equação é simples — e devastadora para quem não a monitora.

O que a plataforma faz

A TEIA GEO IGO opera como um framework proprietário, disponibilizado por meio de uma plataforma SaaS de acesso digital seguro. Sem necessidade de integrações técnicas complexas por parte do cliente, a solução realiza ciclos estruturados de observação, análise e classificação das respostas geradas pelas principais IAs do mercado.

O coração da tecnologia são métricas proprietárias desenvolvidas pela TEIA para mensurar quatro dimensões críticas da presença de uma marca no ecossistema de IA: posicionamento, consistência, competitividade e estabilidade reputacional. Os resultados são apresentados em painéis comparativos que permitem, inclusive, cruzar a percepção da própria marca com a de concorrentes diretos.

“A empresa passa a enxergar, de forma estruturada, o que as IAs estão dizendo sobre ela — e como esse discurso se compara ao da concorrência”, detalha Vásquez. “Isso muda completamente a capacidade de decisão estratégica em marketing, reputação e comercial”, acrescenta.

Quando e por que usar

De acordo com a TEIA, a plataforma é especialmente indicada em cinco situações estratégicas: no lançamento de novos produtos, quando a construção de percepção nas IAs precisa ser acompanhada desde o início; no monitoramento de crises reputacionais, quando a narrativa sobre uma marca pode estar sendo distorcida pelas ferramentas de IA sem que a empresa perceba; na avaliação de posicionamento frente a concorrentes; em estratégias de expansão de mercado; e na governança contínua de reputação corporativa.

A solução atende empresas de médio e grande porte por meio de planos escalonados, calculados de acordo com o volume de monitoramento, o número de marcas analisadas e o nível de profundidade estratégica desejado. A contratação pode ser precedida por uma demonstração estruturada da metodologia e da plataforma.

Inovação brasileira

A TEIA GEO IGO é uma criação inteiramente brasileira e conta com proteção jurídica, que inclui registro de marca, documentação autoral e proteção internacional conforme tratados aplicáveis. “Não existe, até o momento, registro público, bibliográfico ou técnico de outra estrutura com a mesma arquitetura e modelo metodológico da TEIA GEO IGO no mundo — o que consolida nosso posicionamento como pioneiros em Observabilidade Cognitiva Generativa”, anuncia Vásquez.

A plataforma já nasce com arquitetura escalável, preparada para integrar novos modelos de IA conforme o ecossistema evolui — uma característica que os fundadores consideram essencial em um mercado que muda em velocidade exponencial.

Planos globais

A visão da TEIA é consolidar-se como referência global em observabilidade e governança de reputação em inteligências artificiais generativas, ampliando progressivamente sua presença internacional e expandindo sua arquitetura tecnológica. “Estamos no início de uma mudança irreversível”, pontua Vásquez. “Da mesma forma que as empresas aprenderam a monitorar o que dizem sobre elas nas redes sociais e nos mecanismos de busca, elas precisarão aprender a monitorar o que as IAs dizem sobre elas. Quem fizer isso primeiro terá uma vantagem competitiva real e duradoura”, aposta.

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Mais informações: https://teiageoigo.com/