Brasil é o terceiro país com maior intenção de contratar

Para o segundo trimestre de 2026, 63% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais. É o que revela a Pesquisa de Expectativa de Emprego Q2 2026, estudo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup.

Atualmente, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking global de Expectativa Líquida de Emprego — calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar. Para o período de abril a junho de 2026, essa taxa é de 55% no país, ficando atrás da Índia (68%) e dos Emirados Árabes (60%).

“O fato de o Brasil aparecer entre os três países com maior expectativa de contratação mostra que, mesmo em um cenário econômico ainda moderado, as empresas continuam priorizando a atração de talentos para sustentar crescimento e transformação dos negócios. A demanda está cada vez mais direcionada a profissionais com competências específicas, capazes de acompanhar mudanças tecnológicas e novos modelos de trabalho”, comenta Nilson Pereira, country manager do ManpowerGroup Brasil.

Parte desse movimento de contratação está relacionada à transformação tecnológica em curso nas empresas, especialmente com a inteligência artificial. Segundo o levantamento, 86% das organizações relatam desafios relacionados à força de trabalho no uso de IA, principalmente devido a preocupações com privacidade e regulamentação, seguidas por lacunas de habilidades e resistência por parte dos trabalhadores.

Ao mesmo tempo, o estudo evidencia que a adoção da tecnologia em processos de gestão de talentos ainda é limitada. Apenas 21% dos empregadores afirmam que as soluções atuais de IA atendem às suas expectativas em áreas como recrutamento, integração e treinamento, enquanto outros 21% dizem não utilizar inteligência artificial nessas frentes.

“As empresas estão percebendo que a inteligência artificial exige mudanças na forma de trabalhar e no desenvolvimento de habilidades. Esse processo passa por capacitação, adaptação cultural e definição de regras claras para o uso da tecnologia, o que explica por que muitas organizações ainda estão em fase de testes ou implementação gradual”, afirma Pereira.

Ao observar a intenção de contratação por setores econômicos no Brasil, o setor de Finanças & Seguros aparece à frente, com 68%. Na sequência, vêm Informação — setor que reúne tecnologia, comunicação e mídia —, com 67%, e Comércio & Logística, com 57%.

A análise por regiões mostra que o estado de São Paulo registra a maior expectativa de contratação: 61% das empresas planejam novas admissões. Na sequência, aparecem a cidade de São Paulo (57%), Paraná (52%), Rio de Janeiro (48%) e Minas Gerais (45%).

No cenário global, a Expectativa Líquida de Emprego média é de 31%, com 45% dos empregadores indicando intenção de contratar. O setor de Informação lidera o ranking, com 41%, seguido por Finanças & Seguros, com 35%, e Construção & Imobiliário, com 34%.

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Os resultados completos da Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup para o 2º trimestre de 2026, incluindo dados regionais, nacionais e internacionais, estão disponíveis no material completo. A próxima edição será divulgada em junho e trará as expectativas de contratação para o 3º trimestre de 2026.