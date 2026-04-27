Bolsa apoia cineastas com filhos em residência internacional

Cineastas brasileiros com filhos ganham uma nova oportunidade de formação internacional. A CINENIDO, residência voltada ao desenvolvimento de longas-metragens realizada na região rural de Granada, na Espanha, oferecerá uma Bolsa Paradiso para um(a) roteirista participar do programa acompanhado(a) de um(a) filho(a). As inscrições ficam abertas até 25 de maio. Mais informações disponíveis no site do Projeto Paradiso.

A residência, que acontece este ano entre 27 de julho e 3 de agosto, aceita projetos em qualquer fase de desenvolvimento. Sua particularidade é acolher os filhos dos participantes, oferecendo atividades para crianças de até 14 anos durante o período de imersão. Neste caso, a Bolsa Paradiso é destinada exclusivamente a pais ou mães que desejam participar da formação acompanhados de seus filhos e cobrirá os custos relativos à taxa de participação do(a) bolsista, bem como a taxa de participação de seu (sua) filho(a). Adicionalmente, será destinado o valor de R$ 15 mil para cobertura das passagens aéreas de ambos.

A criação desse recorte foi motivada pela percepção das dificuldades enfrentadas por cineastas para acessar oportunidades como essa, que oferecem atividades para crianças — uma prática que começa a surgir em alguns festivais, mas ainda é rara em labs e residências. A trajetória de uma cineasta brasileira selecionada para a edição de 2025 também contribuiu para impulsionar esse movimento.

Pernambucana radicada em Brasília, a cineasta Catarina Accioly foi a primeira contemplada com uma Bolsa Paradiso para a CINENIDO, em 2025, após entrar em contato com a instituição ao comunicar sua seleção para a residência. “Ser mãe e artista é um exercício constante de equilíbrio entre as demandas profissionais e familiares — um desafio que ainda recai, de forma desproporcional, sobre mulheres. Nesse contexto, a residência foi determinante. O programa ofereceu, de forma integrada, laboratórios de criação e um ambiente de imersão, onde era possível desenvolver as histórias, enquanto minha filha — junto a outras crianças — vivenciava experiências como banhos de piscina, colheitas no campo e atividades na cozinha, sempre acompanhadas por uma cuidadora experiente”, relata.

“Trata-se de uma residência rural, com um grupo reduzido de roteiristas, que favorece um espaço verdadeiramente saudável de criação. Considero essa experiência intensa e extremamente positiva para o aprimoramento do roteiro de Ourives, projeto com o qual participei da CINENIDO 2025, com o apoio fundamental do Projeto Paradiso”, afirma a cineasta.

Accioly é roteirista, diretora e produtora, com obras centradas em narrativas femininas e de impacto social. Dirigiu o longa Rodas de Gigante, premiado em mais de 50 festivais, e passou a integrar a Rede Paradiso de Talentos a partir de sua participação na residência, com o thriller Ourives, pela Stelios Produções, produtora da qual é fundadora.

Para Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, a possibilidade de levar os filhos à formação amplia o acesso e oferece suporte a uma categoria que frequentemente enfrenta impedimentos práticos. “Apesar de nossa bolsa ser direcionada para mães ou pais acompanhados de filhos, sabemos que uma oportunidade como esta contribui especialmente para a carreira de mulheres, que muitas vezes precisam abrir mão de capacitações profissionais por não contarem com uma rede de apoio para o cuidado de seus filhos. Por isso, quando Catarina entrou em contato conosco compartilhando sua seleção, não hesitamos em oferecer uma bolsa-piloto para a residência. Agora, em 2026, decidimos incluí-la entre os apoios oficiais previstos no nosso programa de Bolsas Paradiso”.

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Para esclarecer dúvidas dos candidatos brasileiros, o Projeto Paradiso promoverá um bate-papo online com Inés Nofuentes, fundadora da CINENIDO, e Catarina Accioly, no dia 30 de abril (quinta-feira), às 11h. A conversa, mediada por Josephine Bourgois, abordará detalhes sobre as inscrições e sobre a bolsa oferecida. O encontro será realizado em espanhol, e a sala está sujeita à lotação.



Para participar, é necessário se inscrever neste link.