DutyFreeZone.com Abre Inscrição Global de Fornecedores e Investidores Antes do Lançamento na Primavera de 2026 do Primeiro Mercado Global de Duty-Free do Mundo

MIAMI, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DutyFreeZone.com (DFZ), uma ambiciosa plataforma de varejo da última geração, anunciou hoje a abertura oficial do seu programa de inscrição antecipada para fornecedores, marcas premium, fornecedores estratégicos e investidores, ao acelerar o desenvolvimento do que deve se tornar o primeiro verdadeiro mercado global de duty-free online do mundo.

As operações devem ter início na primavera de 2026, com a chegada de uma nova era de compras globais.

O Novo Duty-Free na Era Digital

Durante décadas, as compras duty-free foram amplamente restritas a aeroportos, portos de cruzeiro e cruzamento de fronteiras. O acesso a preços premium com vantagens fiscais tradicionalmente depende de viagens, localização geográfica e tráfego de passageiros.

O DutyFreeZone.com foi criado para desafiar esse modelo desatualizado.

Com a utilização do e-commerce, parcerias com fornecedores e uma infraestrutura digital sem fronteiras, o DutyFreeZone.com visa permitir que os consumidores de todo o mundo descubram e comprem produtos premium a preços de ou equivalentes ao duty-free — com entrega direta em casa, quando permitido.

Não é Necessário Aeroporto.

Os consumidores não precisarão mais embarcar em um voo para acessar o valor de duty-free global.

Enquanto os Aeroportos Ficam para Trás, o DutyFreeZone Vende

O varejo de viagens tradicional está sujeito a interrupções nas companhias aéreas, eventos geopolíticos, desaceleração econômica e redução do tráfego de passageiros.

O DutyFreeZone.com tem um modelo mais resiliente:

Digital

Sem fronteiras

Sempre acessível

Aberto 24/7

Acessível de qualquer lugar do mundo

Menos dependente do tráfego de pedestres nos aeroportos

Enquanto os aeroportos ficam para trás, o DutyFreeZone vende.

Compras de Luxo em Acesso Global

A plataforma foi criada para unir o prestígio e o apelo visual dos principais mercados de luxo do mundo com a proposta de valor de produtos duty-free.

Os visitantes do DutyFreeZone.com poderão fazer comprar em categorias premium, tais como:

Moda Feminina

Moda Masculina

Bolsas e Artigos de Couro

Fragrâncias

Joias

Relógios

Produtos de Beleza e Cosméticos

Destilados

Destilados Sem Álcool

Refrigerantes

Bebidas Energéticas

Comida Gourmet

Confeitaria

Itens Básicos de Viagem

Produtos de Estilo de Vida

Oportunidade de Marcas Premium

O DutyFreeZone.com está convidando marcas premium, fabricantes e distribuidores autorizados a apresentar seus produtos no futuro mercado.

A empresa acredita que muitas marcas globais estão à procura de canais de vendas inovadores, uma vez que os modelos de varejo tradicionais estão enfrentando a pressão da mudança de hábitos de consumo, incerteza global e mudança de padrões de viagem.

As marcas que participarem antecipadamente poderão se beneficiar de:

Posicionamento na categoria preferida

Visibilidade do pioneiro

Exposição na campanha de lançamento

Alcance global do cliente

Posicionamento estratégico de longo prazo

Oportunidades de venda direta ao consumidor

Novos canais de vendas internacionais

Fornecedor, Inscreva-se Agora

O DFZ está desenvolvendo sua base global de fornecedores antes do lançamento.

A empresa está buscando:

Marcas de luxo

Espaços de beleza

Empresas de bebidas

Fornecedores de alimentos gourmet

Grupos de confeitaria

Marcas de relógios e joias

Empresas de acessórios de viagem

Fabricantes de estilo de vida premium

Distribuidores autorizados

Os parceiros qualificados devem se inscrever agora, enquanto as posições da categoria estão disponíveis.

Investidor, Inscreva-se Agora

Juntamente com a integração de fornecedores, o DutyFreeZone.com também está interessado em investidores que queiram participar do desenvolvimento de uma nova plataforma de comércio potencialmente disruptiva.

O capital levantado durante esta fase deve apoiar:

Desenvolvimento da Plataforma

Tecnologia de mercado

Aquisição de fornecedores

Marketing global

Integrações logísticas

Crescimento internacional

Parcerias estratégicas

Campanhas de lançamento da marca

Declaração da Administração

“O DutyFreeZone.com nasceu de uma questão simples: por que as compras duty-free devem ser limitadas aos viajantes nos aeroportos? Acreditamos que o futuro pertence a um modelo mais inteligente e acessível, onde os consumidores em todos os lugares possam comprar marcas premium, com melhores preços e conveniência global. Estamos criando esse futuro agora.”

Cronograma de Lançamento

O mercado já está em desenvolvimento.

As operações devem ter início na primavera de 2026.

Uma Nova Era de Compras Duty-Free Está para Chegar

O DutyFreeZone.com tem por objetivo transformar o duty-free de um privilégio baseado em localização em uma oportunidade digital global.

Participe

Fornecedores e Marcas

Mostre seus produtos em um futuro mercado de categoria mundial.

Investidores

Junte-se à história de crescimento em um estágio inicial.

Parceiros Estratégicos

Explore oportunidades de colaboração.

Contato

DutyFreeZone.com

Website: www.dutyfreezone.com

Consultas para Fornecedor: vendors@dutyfreezone.com

Relações com Investidores:: invest@dutyfreezone.com

Sobre o DutyFreeZone.com

DutyFreeZone.com é um mercado global em desenvolvimento focado em reinventar as compras duty-free através de uma plataforma digital sem fronteiras que conecta marcas premium com consumidores em todo o mundo.

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Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e292e16d-278b-437c-b699-ef416fafa391

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9707783)