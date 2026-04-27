DutyFreeZone.com Abre Inscrição Global de Fornecedores e Investidores Antes do Lançamento na Primavera de 2026 do Primeiro Mercado Global de Duty-Free do Mundo
Luxo. Valor. Acesso Global.
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MIAMI, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DutyFreeZone.com (DFZ), uma ambiciosa plataforma de varejo da última geração, anunciou hoje a abertura oficial do seu programa de inscrição antecipada para fornecedores, marcas premium, fornecedores estratégicos e investidores, ao acelerar o desenvolvimento do que deve se tornar o primeiro verdadeiro mercado global de duty-free online do mundo.
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As operações devem ter início na primavera de 2026, com a chegada de uma nova era de compras globais.
O Novo Duty-Free na Era Digital
Durante décadas, as compras duty-free foram amplamente restritas a aeroportos, portos de cruzeiro e cruzamento de fronteiras. O acesso a preços premium com vantagens fiscais tradicionalmente depende de viagens, localização geográfica e tráfego de passageiros.
O DutyFreeZone.com foi criado para desafiar esse modelo desatualizado.
Com a utilização do e-commerce, parcerias com fornecedores e uma infraestrutura digital sem fronteiras, o DutyFreeZone.com visa permitir que os consumidores de todo o mundo descubram e comprem produtos premium a preços de ou equivalentes ao duty-free — com entrega direta em casa, quando permitido.
Não é Necessário Aeroporto.
Os consumidores não precisarão mais embarcar em um voo para acessar o valor de duty-free global.
Enquanto os Aeroportos Ficam para Trás, o DutyFreeZone Vende
O varejo de viagens tradicional está sujeito a interrupções nas companhias aéreas, eventos geopolíticos, desaceleração econômica e redução do tráfego de passageiros.
O DutyFreeZone.com tem um modelo mais resiliente:
Digital
Sem fronteiras
Sempre acessível
Aberto 24/7
Acessível de qualquer lugar do mundo
Menos dependente do tráfego de pedestres nos aeroportos
Enquanto os aeroportos ficam para trás, o DutyFreeZone vende.
Compras de Luxo em Acesso Global
A plataforma foi criada para unir o prestígio e o apelo visual dos principais mercados de luxo do mundo com a proposta de valor de produtos duty-free.
Os visitantes do DutyFreeZone.com poderão fazer comprar em categorias premium, tais como:
Moda Feminina
Moda Masculina
Bolsas e Artigos de Couro
Fragrâncias
Joias
Relógios
Produtos de Beleza e Cosméticos
Destilados
Destilados Sem Álcool
Refrigerantes
Bebidas Energéticas
Comida Gourmet
Confeitaria
Itens Básicos de Viagem
Produtos de Estilo de Vida
Oportunidade de Marcas Premium
O DutyFreeZone.com está convidando marcas premium, fabricantes e distribuidores autorizados a apresentar seus produtos no futuro mercado.
A empresa acredita que muitas marcas globais estão à procura de canais de vendas inovadores, uma vez que os modelos de varejo tradicionais estão enfrentando a pressão da mudança de hábitos de consumo, incerteza global e mudança de padrões de viagem.
As marcas que participarem antecipadamente poderão se beneficiar de:
Posicionamento na categoria preferida
Visibilidade do pioneiro
Exposição na campanha de lançamento
Alcance global do cliente
Posicionamento estratégico de longo prazo
Oportunidades de venda direta ao consumidor
Novos canais de vendas internacionais
Fornecedor, Inscreva-se Agora
O DFZ está desenvolvendo sua base global de fornecedores antes do lançamento.
A empresa está buscando:
Marcas de luxo
Espaços de beleza
Empresas de bebidas
Fornecedores de alimentos gourmet
Grupos de confeitaria
Marcas de relógios e joias
Empresas de acessórios de viagem
Fabricantes de estilo de vida premium
Distribuidores autorizados
Os parceiros qualificados devem se inscrever agora, enquanto as posições da categoria estão disponíveis.
Investidor, Inscreva-se Agora
Juntamente com a integração de fornecedores, o DutyFreeZone.com também está interessado em investidores que queiram participar do desenvolvimento de uma nova plataforma de comércio potencialmente disruptiva.
O capital levantado durante esta fase deve apoiar:
Desenvolvimento da Plataforma
Tecnologia de mercado
Aquisição de fornecedores
Marketing global
Integrações logísticas
Crescimento internacional
Parcerias estratégicas
Campanhas de lançamento da marca
Declaração da Administração
“O DutyFreeZone.com nasceu de uma questão simples: por que as compras duty-free devem ser limitadas aos viajantes nos aeroportos? Acreditamos que o futuro pertence a um modelo mais inteligente e acessível, onde os consumidores em todos os lugares possam comprar marcas premium, com melhores preços e conveniência global. Estamos criando esse futuro agora.”
Cronograma de Lançamento
O mercado já está em desenvolvimento.
As operações devem ter início na primavera de 2026.
Uma Nova Era de Compras Duty-Free Está para Chegar
O DutyFreeZone.com tem por objetivo transformar o duty-free de um privilégio baseado em localização em uma oportunidade digital global.
Participe
Fornecedores e Marcas
Mostre seus produtos em um futuro mercado de categoria mundial.
Investidores
Junte-se à história de crescimento em um estágio inicial.
Parceiros Estratégicos
Explore oportunidades de colaboração.
Contato
DutyFreeZone.com
Website: www.dutyfreezone.com
Consultas para Fornecedor: vendors@dutyfreezone.com
Relações com Investidores:: invest@dutyfreezone.com
Sobre o DutyFreeZone.com
DutyFreeZone.com é um mercado global em desenvolvimento focado em reinventar as compras duty-free através de uma plataforma digital sem fronteiras que conecta marcas premium com consumidores em todo o mundo.
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Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e292e16d-278b-437c-b699-ef416fafa391
GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9707783)