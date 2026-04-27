XIX CONPARH 2026 está com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o XIX Congresso Paranaense de Recursos Humanos - CONPARH 2026, um dos mais importantes encontros de profissionais de RH, lideranças e gestores do Paraná. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), será realizado nos dias 28 e 29 de outubro, no Viasoft Experience, em Curitiba (PR). Inscrições e informações neste link.

Com o tema “O Insubstituível: humanidade e liderança em tempos de incerteza”, o XIX CONPARH 2026 reunirá participantes em dois dias de programação voltada à troca de experiências, atualização profissional e networking qualificado.

Na edição anterior, o evento impactou cerca de 5 mil profissionais de recursos humanos, entre líderes, gestores e tomadores de decisão, consolidando-se como um dos maiores encontros do setor no Sul do país. A programação de 2026 propõe uma reflexão sobre os impactos das transformações tecnológicas no ambiente corporativo, abordando temas como cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas e o papel estratégico da liderança em cenários complexos.

Pessoas continuam sendo o centro de tudo

“Vivemos um tempo extraordinário, em que a tecnologia avança em uma velocidade sem precedentes, as máquinas aprendem, os algoritmos decidem e a inteligência artificial passa a ocupar espaços cada vez mais estratégicos dentro das organizações”, afirma Vera Mattos, diretora do CONPARH e vice-presidente da ABRH-PR.

Ela pontua que, diante desse cenário, surge uma questão inevitável: o que ainda é verdadeiramente humano? “É justamente essa provocação que guia o CONPARH 2026. Queremos estimular uma reflexão profunda sobre o papel da liderança num mundo em constante transformação, reforçando que, mais do que acompanhar mudanças, é preciso conduzir pessoas com consciência, empatia e responsabilidade”.

Vera enfatiza que, em cenários em que processos mudam e ferramentas evoluem, “liderar hoje exige sensibilidade para lidar com contextos complexos, visão estratégica para tomar decisões e, principalmente, a capacidade de colocar o ser humano no centro. É isso que torna o humano insubstituível”.

Serviço:



Evento: XIX Congresso Paranaense de Recursos Humanos - CONPARH 2026

Data: 28 e 29 de outubro, das 8h às 18h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) - Curitiba (PR)

Organização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

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Mais informações e inscrições: https://conparh.com.br/