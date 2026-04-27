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Cirurgias plásticas aumentam devido a canetas emagrecedoras

Após emagrecimento expressivo, flacidez cutânea e excesso de pele podem exigir avaliação individualizada; segundo especialista, a conduta varia conforme a região afetada e pode incluir tecnologias não cirúrgicas ou cirurgias de contorno corporal.

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Repórter
27/04/2026 15:22

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Cirurgias plásticas aumentam devido a canetas emagrecedoras
Cirurgias plásticas aumentam devido a canetas emagrecedoras crédito: DINO

O aumento do uso de medicamentos injetáveis para perda de peso, popularmente chamados de canetas de emagrecimento, tem sido acompanhado por maior atenção aos efeitos corporais do emagrecimento acelerado. Entre eles, a flacidez cutânea e o excesso de pele passaram a integrar com mais frequência a avaliação de pacientes que perderam volume corporal em curto espaço de tempo.

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De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), procedimentos de contorno corporal estão entre as alternativas consideradas quando há excesso de pele após emagrecimento importante. A indicação terapêutica, no entanto, depende de fatores como extensão da flacidez, qualidade da pele, histórico clínico e região do corpo afetada.

Segundo Vinícius Spiandorello, cirurgião plástico, “a prática de atividades físicas, especialmente a musculação, contribui para o fortalecimento muscular, mas nem sempre é suficiente para tratar a flacidez cutânea mais acentuada”. O médico explica que pele e músculo são estruturas diferentes e, por isso, demandam abordagens distintas. Nesses casos, a definição do tratamento deve considerar o grau de flacidez e o impacto funcional e estético provocado pelo excesso cutâneo.

Entre as regiões mais frequentemente afetadas após perda de peso estão braços, coxas, abdômen e face. Em quadros leves a moderados, tecnologias não cirúrgicas podem ser avaliadas de forma individualizada. Já nos casos de flacidez mais acentuada, procedimentos cirúrgicos tendem a ser considerados com maior frequência, especialmente quando há excesso de pele mais evidente.

Na região abdominal, a abdominoplastia está entre os procedimentos utilizados para remover excesso de pele e tratar alterações do contorno corporal. Em situações mais localizadas, a indicação pode variar conforme a avaliação médica e a necessidade de correção associada.

Nos braços, o lifting de braço, também chamado de braquioplastia, é uma das técnicas descritas pela SBCP para reduzir excesso de pele e remodelar a região. Procedimentos semelhantes também podem ser considerados para outras áreas do corpo, como as coxas, sempre conforme análise individual.

A escolha do tratamento deve ser feita de maneira personalizada. Entre os critérios observados na consulta estão o grau de flacidez, a área acometida, as condições gerais de saúde, a presença de excesso de pele, o histórico de emagrecimento e a expectativa clínica em relação ao resultado.

O local de realização do procedimento também varia de acordo com a complexidade de cada caso. Intervenções cirúrgicas de maior porte costumam exigir estrutura hospitalar, enquanto tratamentos menores podem ser realizados em ambiente adequado à proposta terapêutica, desde que sejam observados os critérios de segurança assistencial.

O período de recuperação depende da técnica adotada. Em procedimentos não cirúrgicos, o retorno às atividades tende a ocorrer em prazo mais curto. Já nas cirurgias de contorno corporal, o tempo de afastamento e a retomada de exercícios físicos variam conforme a extensão da operação e a evolução clínica do paciente.

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“Especialistas recomendam que pacientes que passaram por perda de peso significativa sejam submetidos a avaliação médica individualizada para definição da conduta mais adequada. A decisão terapêutica deve considerar as características de cada caso e o equilíbrio entre indicação clínica, segurança e expectativa de resultado”, afirma o Dr. Vinícius Spiandorello.

Para mais informações, basta acessar: http://vsplastica.com.br.



Website: https://vsplastica.com.br/

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