Adesões ao consórcio crescem 12,2% no primeiro trimestre

No encerramento do primeiro trimestre, o sistema de consórcios apresentou crescimento nos diversos indicadores nacionais e setoriais em relação aos mesmos meses de 2025, demonstrando que os negócios consorciais estão gradativamente voltando à normalidade. Os dados reafirmam a opção planejada do brasileiro pelo mecanismo, evidenciando confiança e credibilidade.

O destaque nos três meses do ano foi o total de vendas que, com aumento de 12,2%, chegou a 1,38 milhão de cotas, ante 1,23 milhão de 2025. Como decorrência, o volume de negócios no período também avançou. Ao alcançar R$ 129,16 bilhões, foi 22,6% maior que os R$ 105,38 bilhões do ano passado.

Novamente, o montante de participantes ativos bateu o recorde histórico e aproximou-se dos 13 milhões. Os 12,93 milhões de consorciados, alcançados em março deste ano, superaram em 13,0% os 11,44 milhões do mesmo mês do ano passado.

A marca de 12,93 milhões de consorciados no terceiro mês deste ano atingiu 57,5% sobre os 8,21 milhões anotados em janeiro de 2022. Neste período, pouco mais de quatro anos, foram obtidos 50 recordes consecutivos, com exceção de abril de 2023.

Em paralelo, o acumulado de contemplações, ocasiões em que os créditos liberados podem ser transformados em bens e serviços, chegou a 481,67 mil no trimestre, estável em relação às 485,57 mil do mesmo período de 2025. Os correspondentes créditos concedidos somaram R$ 34,29 bilhões, potencialmente injetados na economia, 8,3% maior que os R$ 31,67 bilhões anteriores.

O tíquete médio de março assinalou R$ 97,48 mil. Houve progresso de 14,5% sobre o do mesmo mês de 2025, que havia apontado R$ 85,11 mil. A alta ratifica o interesse do brasileiro por cotas de valores maiores, compatíveis com a renda dos participantes.

“No primeiro trimestre, notou-se uma retomada mais forte dos negócios, mesmo com pequena influência da desaceleração da economia e inflação em alta. No cenário geral, a maioria dos indicadores do Sistema de Consórcios registrou crescimento, o que possibilitou continuidade do ritmo observado nos últimos anos. Mais uma vez, os consorciados ativos, apoiados especialmente no conhecimento da essência da educação financeira e considerando o planejamento como fator decisivo para adesão, voltaram a quebrar o recorde histórico do segmento”, comenta Paulo Roberto Rossi, presidente-executivo da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

Detalhes dos indicadores:

Vendas de cotas

O destaque nas vendas foi o total de cotas comercializadas em março: 505,61 mil. Trata-se do terceiro maior volume alcançado nos últimos dez anos. Os dois mais altos foram as 518,18 mil de outubro e as 507,14 mil de setembro do ano passado.

No acumulado das adesões, 1,38 milhão, a distribuição por setor ficou assim: 493,59 mil de veículos leves; 390,93 mil de imóveis; 382,88 mil de motocicletas; 54,36 mil de eletroeletrônicos; 40,61 mil de veículos pesados e 16,33 mil de serviços.



Percentualmente, nos seis segmentos, quatro registraram alta na somatória das comercializações: eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, com 44,9%; imóveis, com 37,3%; serviços, com 18,9%; e motocicletas, com 7,2%. Houve um estável em veículos leves, e apenas um anotou retração: veículos pesados, com (-10,1%).

Contemplações

Na retomada das contemplações, o acumulado trimestral apontou estabilidade nos totais verificados este ano: 481,67 mil consorciados contemplados em 2026 versus 485,57 mil em 2025.

Setorialmente ficaram assim distribuídos: 208,02 mil em veículos leves; 181,97 mil em motocicletas; 45,17 mil em imóveis; 28,30 mil em veículos pesados; 9,44 mil em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 8,77 mil em serviços.

Participantes ativos

Os percentuais de consorciados ativos em cada setor estiveram assim divididos: 41,9% nos veículos leves; 25,2% nas motocicletas; 22,9% nos imóveis; 7,0% nos veículos pesados; 2,0% nos eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 1,0% nos serviços.

Em cada segmento no qual o consórcio está presente, dos 12,93 milhões de participantes ativos, o total ficou assim: 5,42 milhões em veículos leves; 3,26 milhões em motocicletas; 2,96 milhões em imóveis; 905,36 mil em veículos pesados; 253,02 mil em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis; e 132,99 mil em serviços.

Tíquete médio em cinco anos

Ao analisar o desempenho dos tíquetes nos meses de março nos intervalos dos últimos cinco anos, observou-se valorização nominal de 51,5% na evolução dos valores médios registrados. Ao descontar a inflação (IPCA) de 21,4% do período, na relação da diferença de R$ 64,34 mil, de março de 2022, para R$ 97,48 mil, no mesmo mês de 2026, houve elevação real de 24,8%.

A importância dos consórcios na cadeia produtiva

O consórcio tem sido a opção mais simples e econômica para o consumidor atingir seus objetivos de consumo ou patrimoniais com planejamento a médio e longo prazos. No setor automotivo, de janeiro a março, a potencial presença foi de um a cada três veículos leves vendidos no país.

Ao participar da programação da produção industrial em diversos segmentos nos quais está presente, no setor de motocicletas, por exemplo, o mecanismo também evoluiu. No primeiro trimestre de 2026, as contemplações possibilitaram a potencial aquisição de uma moto a cada três comercializadas no mercado interno.

Entre os veículos pesados, a modalidade sinalizou também um a cada três caminhões negociados para ampliação ou renovação de frotas para o setor de transportes, com destaque especial para utilização no agronegócio.

No resumo trimestral da potencial participação das contemplações do consórcio, foram liberados mais de R$ 25,50 bilhões, somente para os veículos automotores. O consórcio atingiu 34,8% de possível presença no setor de automóveis, utilitários e camionetas. No de motocicletas, houve 31,8% de provável participação, e no de veículos pesados, a relação para caminhões foi de 35,0% no período.

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No segmento imobiliário, no primeiro bimestre deste ano, as contemplações representaram potenciais 30,1% de participação no total de 101,31 mil imóveis financiados, incluindo recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e dos consórcios, potencialmente um imóvel a cada três comercializados.