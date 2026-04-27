Errata - Allp lança linha de suplementos em abril

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Allp, marca de suplementação da rede Allp Fit, lançou em 20 de abril de 2026 uma nova linha de suplementos on?the?go no Brasil. O portfólio inclui barrinhas proteicas, alfajores de alto teor proteico e bebidas prontas para consumo em lata, com foco em conveniência para consumidores em movimento.

O lançamento ocorre em um contexto de expansão do segmento de suplementos alimentares no país. De acordo com relatório da Future Market Insights (FMI), o Brasil ocupa a terceira posição global em crescimento de demanda, com projeção de aumento anual de 9,5% entre 2026 e 2036, atrás apenas da Índia e da China. O estudo atribui esse ritmo ao aumento de consumidores orientados à saúde preventiva e à busca por formatos práticos, que já representam cerca de 70% das preferências de compra.



A nova linha traz três novos sabores de barrinhas proteicas — frutas vermelhas, doce de leite e cookies and cream — que se somam aos sabores já existentes pistache, abacaxi e brownie. Os alfajores, disponíveis nos sabores leite em pó, avelã e doce de leite, oferecem alto teor proteico em formato de biscoito. As bebidas Allp Protein Drink e Allp Pre?workout foram ampliadas com os sabores uva e limão, além das opções já comercializadas de maçã verde e frutas tropicais, ambas em latas de 269?ml.

Guilherme Alcantara, head de Produtos e Inovação da Allp, explicou que a estratégia visa atender à demanda por produtos que integrem nutrição e praticidade. “Não se trata apenas de suplementar, mas de integrar saúde à rotina de forma simples, acessível e contínua”, afirmou.

A identidade visual da linha foi renovada, com novas embalagens para barrinhas, bebidas e pré?treinos, reforçando o posicionamento da marca como fornecedora de experiência ao consumidor, sem ênfase em preço.

Pesquisa publicada pela revista Veja ao final de 2025 indica que a creatina lidera as preferências de compra de suplementos no Brasil, citada por 57,8% dos entrevistados, seguida pelo whey protein (31,3%). O levantamento aponta que os consumidores buscam resultados com menor complexidade de uso.

A Allp Fit, rede de academias que adota o conceito “Top to All”, oferece em suas unidades estrutura moderna, tecnologia e atendimento qualificado, complementando a oferta de suplementos com serviços de treinamento e bem?estar.

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Com a ampliação do portfólio, a empresa busca consolidar sua presença no mercado de suplementos on?the?go, alinhando-se ao crescimento projetado para o setor e às preferências de um público que prioriza conveniência, qualidade nutricional e integração ao dia a dia.