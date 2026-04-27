Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Resultado faz CEO rever para cima receita projetada para 2026

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/04/2026 14:22

compartilhe

SIGA

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação industrial ABB divulgou na última quarta-feira (22) os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No período, a empresa registrou volume de pedidos recorde, US$ 11,3 bilhões, alta nominal de 32% sobre os três primeiros meses de 2025, e avanço de 24% na base comparável de critérios que avaliam a evolução orgânica do negócio.

As receitas somaram US$ 8,7 bilhões, avanço nominal de 18% e de 11% na base comparável. O EBITDA operacional, o lucro da operação ante juros, impostos, depreciações e amortizações, foi de pouco mais de US$ 2 bilhões, alta nominal de 37% e de 28% na base comparável, com margem de 23,5%.

Já a geração de caixa, considerando só as atividades operacionais, avançou 50% no trimestre, para pouco mais de US$ 1 bilhão. Outro destaque foi o índice ROCE, retorno sobre capital empregado, que atingiu 27,2%.

“De modo geral, o primeiro trimestre evoluiu amplamente conforme o planejado, apesar de um cenário marcado por mais uma escalada nas tensões geopolíticas”, avaliou em comunicado Morten Wierod, CEO da ABB.

“É inegável que esse conflito [no Oriente Médio] adiciona incerteza ao ambiente global de comércio; ainda assim, até o momento, a demanda por nossas ofertas de eletrificação e automação permaneceu resiliente e sustenta nossas ambições ampliadas para 2026”.

O CEO da ABB destacou que o volume de pedidos, de geração de caixa e as margens foram potencializados por receitas geradas em todas as unidades de negócio da ABB. Os números, segundo ele, permitem, inclusive, rever para cima as projeções de 2026.

“Para o ano completo de 2026, esperamos book-to-bill [pedidos registrados sobre faturados, que indica expectativa de receita futura] positivo e crescimento de receita comparável entre alto dígito único e baixo duplo dígito, ano contra ano”, disse o CEO.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Wierod também pontuou que a margem EBITA operacional deve melhorar na comparação anual, inclusive considerando os ganhos imobiliários registrados no primeiro trimestre.



Website: http://www.abb.com

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay