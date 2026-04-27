Mais de 60% dos compradores de imóveis valorizam segurança

Localização e segurança estão entre os principais fatores que levam o comprador a pagar mais por um imóvel no Brasil, segundo levantamento recente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC). Mais de 60% dos entrevistados consideram esses itens decisivos na escolha. Esse comportamento tem reflexo direto nos preços: empreendimentos com essas características registram valorização acima da média do mercado.

Em Itajaí (SC), cidade que ocupa a 5ª posição no ranking nacional do FipeZap, com metro quadrado médio de R$ 13.101, a valorização acumulada nos últimos quatro anos chega a 56,3%, com base no valor do m² em março de 2022. Porém, em regiões como a Praia Brava e Central, a valorização tem registrado índices superiores a 20% ao ano, especialmente em unidades que agregam conveniências dirigidas ao consumidor moderno.

O Space Soul, empreendimento da PROCAVE, localizado no centro de Itajaí, é um desses casos pela combinação de fatores cada vez mais valorizados pelo comprador: localização estratégica, altos índices de segurança, proximidade com comércio, escolas, serviços e principais deslocamentos do dia a dia.

“Quando o imóvel é projetado pensando com detalhes no perfil de público que deseja atender e está inserido em um eixo central com oferta completa de serviços, comércio, mobilidade e conveniência, ele deixa de entregar apenas metragem e acabamento e passa a oferecer eficiência na rotina, que hoje é um fator determinante na decisão de compra”, afirma Clóvis de Albuquerque Filho, diretor comercial da PROCAVE.



“No caso do Space Soul, além de tudo isso, existe um padrão construtivo alinhado a um comprador mais atento à liquidez e à preservação de valor. Em mercados como Itajaí, que apresentam um ciclo consistente de valorização, empreendimentos com esse perfil tendem a se destacar porque atendem tanto quem busca moradia com praticidade quanto quem analisa o imóvel como ativo patrimonial e de renda”, completa.

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Além de sua localização, o Space Soul oferece áreas de lazer completas e apartamentos prontos, alguns já mobiliados, atendendo tanto à demanda por moradia imediata quanto ao interesse de investidores. As condições facilitadas de pagamento, com entrada de 20% e saldo em até 100 vezes sem financiamento bancário, colocam o empreendimento no radar de investidores.