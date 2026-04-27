Sem Parar lança plano grátis para uso exclusivo no free flow

O Sem Parar, plataforma de soluções para o carro, amplia seu portfólio com uma opção de tag voltada ao uso no sistema de free flow, também conhecido como pedágio eletrônico. A modalidade chamada Livre Free Flow não possui mensalidade e busca trazer praticidade para os motoristas que transitam por pórticos com a tecnologia.

O plano foi criado para viabilizar o acesso para a população, com o objetivo de facilitar a jornada de pagamento, evitar inadimplência por falta de conhecimento do débito e golpes em sites não oficiais.

De acordo com a empresa de cibersegurança Kaspersky, mais de 50 sites falsos foram criados desde dezembro de 2025 para aplicar golpes em motoristas que trafegam pelo sistema free flow no país. As páginas falsas reproduzem a identidade visual de plataformas oficiais de pagamento e usam informações reais dos veículos para tornar a cobrança mais convincente.

A tag permite que as passagens pelos pórticos sejam cobradas automaticamente. Todas as passagens podem ser consultadas no app ou na área logada no site Sem Parar, sem necessidade de acessar plataformas externas ou realizar pagamentos manuais após a viagem, trazendo segurança e facilidade.



O movimento acompanha o crescimento do free flow entre os usuários da companhia. Atualmente, um em cada quatro clientes do Sem Parar já passou por pórticos do pedágio eletrônico, e o volume de transações nesse modelo cresceu seis vezes, ultrapassando 5,5 milhões de passagens registradas por mês.

“Nosso foco é tornar a experiência do motorista cada vez mais simples e segura. A tag permite que o pagamento seja feito automaticamente, evitando ter que lembrar da dívida ou acessar diferentes plataformas para essa checagem. Ir com a tag é o modo mais prático e seguro de passar pelo free flow e evitar pendências”, afirma Humberto Filho, diretor de Relações Institucionais do Sem Parar.

A tag da modalidade Livre free flow é destinada exclusivamente ao uso no sistema free flow. Caso o cliente utilize a tag em pedágios convencionais ou serviços urbanos, como estacionamentos, passam a valer as condições atuais de outras ofertas disponíveis da empresa.

Para quem já é cliente Sem Parar, nada muda. A tag funciona normalmente em todos os modelos de pedágios.

Em expansão no Brasil, o sistema free flow já está em operação em 21 rodovias, com 63 pórticos em funcionamento, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O modelo, que substitui as praças físicas por estruturas de leitura automática nas rodovias, deve alcançar cerca de 137 pórticos instalados até 2026, considerando novos projetos em concessões federais e estaduais.

A solicitação da tag Sem Parar nesse plano é realizada pelo site. Há uma taxa de adesão, cujo valor é convertido em créditos que podem ser utilizados pelo cliente.

Serviço:

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A adesão da tag pode ser feita pelo site do Sem Parar (https://www.semparar.com.br/free-flow), na seção de planos, ao selecionar a opção Livre Free Flow.