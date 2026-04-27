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Novo livro mostra como destravar o empreendedorismo

Empresária do setor de beleza lança obra que tem como objetivo ajudar quem deseja expandir negócios

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Repórter
27/04/2026 13:12

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Novo livro mostra como destravar o empreendedorismo
Novo livro mostra como destravar o empreendedorismo crédito: DINO

O Brasil registrou um recorde de abertura de empresas em 2025: foram 5,1 milhões de novos cadastros na Receita Federal, conforme indica o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Das empresas abertas em 2025, mais de 4,9 milhões são pequenos negócios — microempreendedores individuais (3,8 milhões), microempresas (927 mil) e empresas de pequeno porte (207 mil) —, o que representa 96% do total. Dentre os setores de destaque, encontram-se o de cabeleireiros e outros de beleza.

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Quem já empreende nesse setor é Gabrielle Bernardon, que acaba de lançar o livro “Zona de Arrebentação – Do Caos ao Legado”.

Ela, que comanda a rede de franquias de escovarias Blow - Escova Inteligente, decidiu contar sua história e vivência no livro com o objetivo de compartilhar os bastidores, decisões e aprendizados.

Gabrielle acredita que muitos empreendedores chegam a um ponto de estagnação na gestão de seus negócios e sentem medo de tomar decisões porque esperam que tudo esteja pronto para crescerem. “A ideia é mostrar ao leitor que existe a possibilidade de destravar seu crescimento lidando com a pressão e a insegurança”, comenta.

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A Blow – Escova Inteligente conta com 52 salões de beleza próprios e franqueados no modelo escovaria, em todo o Brasil. Na gestão da rede, a empreendedora aplica muitas estratégias que descreve em seu livro.



Website: http://www.meublow.com.br

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