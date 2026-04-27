Corinthians conquista tricampeonato sul-americano de remo

O Sport Club Corinthians Paulista confirmou sua liderança no remo master sul-americano ao conquistar, pelo terceiro ano consecutivo, o título do XXIX Campeonato Sul-Americano de Remo Master, realizado entre os dias 9 e 12 de abril, em Assunção, no Paraguai.

Mesmo com o encerramento antecipado das provas de domingo devido a intempéries, a equipe brasileira liderou o campeonato. Com 85 medalhas de ouro, 40 de prata e 19 de bronze, o Corinthians conquistou o pódio à frente do Club de Regatas La Marina, da Argentina, e do Remo Carén, do Chile. Ao todo, a competição reuniu 562 atletas de 41 clubes, de nove países, em 211 provas disputadas na distância de 1.000 metros, sob regras da Federação Internacional de Remo.

O título de 2026 consolida o tricampeonato consecutivo da equipe, após vitórias no Chile (2024) e Uruguai (2025), e reforça a consistência do Brasil na categoria master, marcada por alto nível técnico.

A edição também chamou atenção pela intensidade e organização: largadas a cada cinco minutos e 847 embarcações ao longo de três dias de provas.

“Assim como no ambiente empresarial, o remo exige visão de longo prazo, consistência e capacidade de trabalhar em equipe sob pressão. Cada prova é resultado de um processo contínuo de preparação, ajustes e confiança no coletivo”, afirma Giovanni M. Cardoso, integrante da delegação corintiana, empresário e cofundador do Grupo MK, detentor das marcas Mondial e AIWA Brasil.

Um dos destaques desta edição foi a homenagem a atletas com mais de 80 anos e, em especial, ao brasileiro Odilon Maia Martins, de 97 anos, considerado um dos remadores mais longevos em atividade no mundo. A presença de atletas dessa faixa etária chama atenção para o papel do esporte na qualidade de vida e envelhecimento ativo.

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Para Dorival Solera Torres, assessor da diretoria de esportes aquáticos para o remo do Corinthians, o resultado vai além do pódio. “O tricampeonato consecutivo mostra a consistência do nosso trabalho e o fortalecimento do remo master no clube. Mais do que resultados, estamos falando de um projeto que valoriza saúde, longevidade e pertencimento. Isso é o que sustenta esse ciclo vitorioso”.