BrSuper Internet lidera ranking de satisfação da Anatel

Entre julho de 2025 e fevereiro de 2026, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou a 11ª edição da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, que ouviu 58 mil consumidores dos serviços de telefonia fixa e celular, internet fixa e TV por assinatura. Na ocasião, a BrSuper Internet, presente em mais de 50 municípios de Minas Gerais, conquistou pela terceira vez consecutiva o primeiro lugar nacional em satisfação dos clientes no segmento de internet fixa.



A empresa alcançou nota 8,26 em 2023, evoluiu para 8,65 em 2024 e superou seus próprios resultados ao atingir 8,89 em 2025, consolidando-se como referência em qualidade de atendimento e experiência do cliente. O reconhecimento reforça a relevância da pesquisa da Anatel, considerada um dos principais indicadores de percepção de qualidade no setor de telecomunicações.



Para Amarildo Oliveira, fundador e presidente do conselho da BrSuper, o resultado representa a consolidação de uma trajetória construída com foco constante na qualidade. “Estar pela terceira vez consecutiva na liderança nacional da pesquisa da Anatel, com uma das maiores notas já registradas, demonstra que o trabalho desenvolvido ao longo dos anos não é pontual, mas sim consistente. Mais do que um prêmio, trata-se de uma validação externa de um princípio que sempre norteou a empresa: atender com respeito, transparência e compromisso real com o cliente”, afirma.



Alexandre Guimarães, CEO da empresa, destaca que o impacto do ranking na reputação da empresa é significativo, especialmente por se tratar de um indicador baseado na percepção direta do consumidor. “Rankings como o da Anatel possuem alta credibilidade e funcionam como um importante referencial para o mercado. Esse reconhecimento pode ampliar a confiança de novos clientes e contribuir diretamente para o crescimento sustentável”, observa.



Nos últimos anos, a BrSuper intensificou investimentos em três pilares principais: infraestrutura, processos e pessoas. Emilio Martins, sócio e diretor de tecnologia, explica que a empresa focou na expansão da rede de fibra óptica, no aumento da redundância e no aprimoramento dos sistemas de monitoramento. “Em paralelo, estruturamos processos mais ágeis de atendimento e resolução de demandas”, revela.



“Outro ponto fundamental foi o investimento em capacitação das equipes, com foco em atendimento humanizado, empatia e resolução eficiente. A combinação desses fatores permitiu elevar o padrão de qualidade percebida pelo cliente”, acrescenta.



A tecnologia tem papel central na estratégia da empresa. Segundo Martins, os sistemas avançados de monitoramento têm permitido identificar e corrigir falhas de forma proativa, muitas vezes antes mesmo de impactar o cliente.

“Além disso, o uso de infraestrutura moderna e bem dimensionada busca garantir maior estabilidade e desempenho. A tecnologia também pode contribuir para agilizar o atendimento, integrar canais e facilitar o acompanhamento das demandas”.



Entre os desafios enfrentados, Oliveira salienta a necessidade de manter a qualidade durante a expansão. “A ampliação para novos municípios exige não apenas investimento em infraestrutura, mas também a capacidade de replicar processos, cultura e nível de atendimento”.



“Manter a consistência em diferentes regiões, com perfis variados de clientes e demandas, exige disciplina operacional e alinhamento constante das equipes. Esse equilíbrio entre crescimento e qualidade foi, sem dúvida, um dos maiores desafios enfrentados ao longo da trajetória”, completa.



Olhando para o futuro, a empresa pretende ampliar a cobertura do serviço, reforçar os investimentos em tecnologia e melhorar os processos internos. Outro ponto estratégico será o aprofundamento da cultura centrada no cliente, buscando antecipar necessidades e elevar ainda mais o nível de experiência.

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“Também acompanharemos de perto a evolução das demandas digitais, com o objetivo de garantir que nossos serviços continuem preparados para atender a um cenário cada vez mais conectado e exigente”, conclui Guimarães.



Para saber mais, basta acessar: www.brsuper.com.br