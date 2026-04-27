KFSH Destaca Modelo Escalável de Integração de IA na C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit

SUNNYVALE, Califórnia, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com os sistemas globais de saúde mudando de iniciativas digitais isoladas para modelos integrados de atendimento orientados por dados, o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) destacou sua abordagem para a integração a inteligência artificial em sistemas clínicos e operacionais durante sua participação na C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit.

O KFSH participou como Parceira Estratégica Global, juntamente com líderes de saúde, biotecnologia, inteligência artificial e academia para discutir como a IA pode ser incorporada aos fluxos de trabalho clínicos e processos operacionais, em vez de implantada como ferramenta independente.

O Dr. Björn Zoëga, Vice-CEO do KFSH, disse: “A inteligência artificial agrega valor aos cuidados de saúde quando está totalmente integrada aos fluxos de trabalho clínicos e sistemas operacionais. O desafio não é mais desenvolver novas tecnologias, e sim a capacidade de implantá-las em escala para apoio a um desempenho consistente e resultados mensuráveis em todo o seu contínuo assistencial.”

Essa abordagem já pode ser observadas nas operações do hospital. Por meio do seu Centre for Healthcare Intelligence (CHI), o KFSH implantou mais de 30 aplicativos de inteligência artificial em diagnósticos, suporte a decisões clínicas e monitoramento da experiência do paciente.

No nível operacional, seu Capacity Command Center realizou mais de 170.000 intervenções desde 2021, usando análise preditiva para otimizar o fluxo de pacientes, prever a demanda e aprimorar a capacidade de resposta do sistema em todas as instalações.

A inteligência artificial também é utilizada em domínios clínicos especializados, incluindo medicina de precisão e neurocirurgia, onde sistemas avançados de imagem e orientados por dados apoiam intervenções altamente direcionadas e contribuem para o aprimoramento da precisão clínica e da segurança do paciente.

O KFSH foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2026, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9707617)