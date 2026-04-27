Thaila Ayala estreia nova coleção feminina da Pegada

A Calçados Pegada, marca brasileira com 37 anos no mercado, anunciou o lançamento de sua coleção de outono/inverno feminina 2026 em parceria com a atriz e influenciadora Thaila Ayala. A iniciativa marca um movimento estratégico da empresa, que busca ampliar sua presença e fortalecer a conexão com o público por meio de parcerias que traduzem autenticidade e estilo.



Renata Scholles, gerente de marketing da empresa, explica que a escolha da atriz para a nova campanha vai além da visibilidade. “Quando pensamos em parcerias para a marca, buscamos conexão real com o nosso público. A Thaila Ayala representa de forma muito natural os atributos que são essenciais para a Pegada: autenticidade, confiança e uma forma leve e verdadeira de viver o dia a dia”, afirma.



Ela acrescenta que a atriz transita entre diferentes momentos da vida, sempre com presença e estilo. “A Thaila não comunica só moda, ela comunica vivência, carisma e família. Isso cria uma identificação genuína com o nosso público”, destaca.



Entre os produtos favoritos da atriz nesta coleção, estão botas em couro, tênis casuais, chinelos e sandálias. As escolhas refletem a versatilidade da linha feminina confortável da Pegada, pensada para diferentes momentos da vida cotidiana, do urbano ao casual, do trabalho ao lazer.



Segundo a executiva, a parceria reforça o posicionamento da Pegada como marca casual e contemporânea. “Mais do que uma escolha estética, essa parceria é estratégica. Ela mostra que é possível estar bem, confortável e confiante em todos os momentos. No fim do dia, é sobre isso: caminhar ao lado de pessoas que traduzem atitude, autenticidade e verdade em cada passo”, conclui.



Mercado e trajetória

O lançamento ocorre em um momento de grande relevância econômica para o setor. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que a América Latina é a segunda maior região produtora de calçados do mundo fora da Ásia, com mais de 1,5 bilhão de pares produzidos em 2022. Segundo a entidade, a produção brasileira em 2024 ficou entre 873,4 milhões e 884,6 milhões de pares, posicionando o país como o quinto maior produtor global e o maior fora da Ásia.



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Nesse contexto, a Pegada se consolidou como uma das líderes no segmento masculino na América Latina, com presença em mais de 14.000 pontos de venda. Com produção 100% brasileira, realizada em unidades fabris no Rio Grande do Sul e na Bahia, a empresa investe em tecnologias de conforto e acompanha tendências globais de moda e tecnologia, buscando oferecer coleções inovadoras e alinhadas às demandas do mercado.



Para saber mais, basta acessar: https://www.pegada.com.br/?