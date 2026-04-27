GIO Estética amplia presença no Brasil com Carla Sarni

O mercado de estética e bem-estar no Brasil segue em expansão, impulsionado pela crescente demanda por procedimentos não invasivos e serviços voltados à qualidade de vida. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor mantém ritmo consistente de crescimento, refletindo mudanças no comportamento do consumidor e maior valorização de cuidados estéticos e preventivos. Nesse cenário, redes estruturadas e com atuação nacional têm ampliado sua presença, acompanhando a evolução do setor e o aumento da base de consumidores.

Inserida nesse contexto, a GIO Estética Avançada, integrante do Grupo Salus, vem expandindo sua atuação no país sob a liderança da empresária Carla Sarni. A rede, conhecida por sua atuação com clínicas especializadas — incluindo operações anteriormente associadas à marca Giolaser —, tem sustentado seu crescimento por meio do modelo de franquias. “A expansão da GIO está conectada à evolução do setor e à necessidade de oferecer serviços cada vez mais alinhados às expectativas dos consumidores”, afirma.

O segmento de estética no Brasil tem apresentado crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado tanto pela ampliação do acesso a serviços especializados quanto pela recorrência no consumo. Relatórios da Euromonitor International apontam que o país está entre os maiores mercados globais de beleza e cuidados pessoais, o que favorece a expansão de redes estruturadas e profissionalizadas. Nesse ambiente, a GIO Estética Avançada adota uma estratégia baseada na padronização das operações e no acompanhamento contínuo das unidades, com foco na consistência dos serviços e na experiência do cliente.

A expansão da rede ocorre por meio do sistema de franquias, modelo amplamente consolidado no Brasil e responsável por impulsionar o crescimento de diferentes segmentos de serviços. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor ultrapassou a marca de R$ 300 bilhões em faturamento em 2025, alcançando cerca de R$ 301,7 bilhões e mantendo uma trajetória consistente de crescimento no país. “O franchising permite ampliar a presença da marca de forma estruturada, com diretrizes operacionais bem definidas”, destaca Carla Sarni.

Outro pilar da operação está nos investimentos em tecnologia e na atualização constante dos protocolos, acompanhando a evolução do setor de estética. A companhia trabalha com padronização de processos e monitoramento de indicadores operacionais, buscando garantir eficiência e qualidade na prestação dos serviços. “A atualização constante dos processos acompanha a dinâmica do setor e contribui para a eficiência das operações”, pontua a empresária.

O crescimento do mercado de estética e bem-estar no Brasil também está associado ao aumento da frequência de uso desses serviços, impulsionado por uma mudança no perfil do consumidor. Segundo relatório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), há maior interesse por soluções acessíveis, seguras e integradas ao dia a dia, o que favorece modelos de negócio estruturados e com presença nacional. Esse movimento tem impulsionado a expansão de redes organizadas em franquias, como a GIO Estética Avançada.

Com trajetória consolidada nos setores de saúde, estética e franchising, Carla Sarni atua no desenvolvimento de redes com foco em crescimento estruturado e escalável. Sua atuação está ligada à consolidação de operações em diferentes regiões do país, com ênfase na padronização e na adaptação às dinâmicas de mercado. “A construção de uma rede depende de consistência e capacidade de adaptação às mudanças do mercado”, frisa.

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As perspectivas para o setor indicam continuidade no crescimento, acompanhada por maior profissionalização e adoção de tecnologias. A expectativa da companhia é seguir expandindo sua presença nacional, com evolução das operações e fortalecimento da rede. “O setor segue em transformação, e a tendência é de aprimoramento contínuo dos serviços e da gestão”, conclui Carla Sarni.