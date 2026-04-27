Sorridents reforça governança e transparência na gestão

A Sorridents vem intensificando a adoção de práticas de governança, auditoria e transparência na gestão do fundo de marketing, mecanismo amplamente utilizado por redes de franquias para financiar campanhas institucionais e ações de comunicação. O movimento reflete um cenário de maior maturidade do franchising no Brasil, em que controle, organização e prestação de contas passam a ter papel ainda mais relevante. Nesse contexto, a rede tem estruturado seus processos com foco em consistência operacional e alinhamento com os franqueados.

A evolução dessas práticas acompanha o aumento das exigências por maior visibilidade sobre a aplicação de recursos compartilhados entre franqueadora e unidades. Em operações de grande escala, como as redes com presença nacional, a transparência se torna um elemento central para fortalecer a relação com os franqueados e garantir previsibilidade na gestão. Além disso, a formalização de processos contribui para decisões mais estratégicas e para o acompanhamento mais preciso das iniciativas implementadas.

“Uma empresa que cresce com perenidade constrói processos consistentes ao longo do tempo. Na Sorridents, governança, transparência e prestação de contas sempre fizeram parte da nossa forma de operar e da relação com os franqueados”, afirma Carla Sarni.

Fundo de marketing e padronização de processos

O fundo de marketing, também conhecido como fundo de propaganda, é formado a partir das contribuições das unidades franqueadas e direcionado para campanhas institucionais, ações regionais e iniciativas de fortalecimento de marca. Na Sorridents, a gestão desse fundo está inserida em uma estrutura que envolve definição clara de processos, acompanhamento contínuo da aplicação dos recursos e rotinas organizadas de prestação de contas. Esse modelo permite maior controle e facilita a leitura dos resultados das ações realizadas.

A padronização dos fluxos também contribui para ampliar a visibilidade sobre os investimentos feitos e para garantir maior alinhamento entre as estratégias da franqueadora e as expectativas dos franqueados. Com isso, a rede consegue manter consistência na comunicação e eficiência na execução das campanhas em diferentes regiões do país. Esse tipo de organização é essencial para redes em expansão, que demandam escala sem perder controle.

Auditoria e histórico de compliance

Ao longo de sua trajetória, a Sorridents passou por processos de M&A (fusões e aquisições), que exigem níveis mais elevados de controle financeiro, revisão de processos e adequação a práticas rigorosas de compliance. Essas etapas envolvem auditorias detalhadas e a estruturação de mecanismos que garantam transparência e confiabilidade das informações. Como resultado, a rede incorporou padrões mais robustos de governança em suas operações.

Esse histórico contribuiu para fortalecer os controles internos e aprimorar a gestão de recursos, incluindo aqueles relacionados ao fundo de marketing. A experiência com auditorias e processos de integração também trouxe maior disciplina na organização dos fluxos financeiros. “A Sorridents passou por um processo de M&A que trouxe ainda mais rigor em auditoria, compliance e controles internos, com padrões alinhados às melhores práticas de mercado”, destaca a executiva.

Relação com franqueados e transparência

A transparência e a sistematização da prestação de contas são pilares na relação entre franqueadora e franqueados, especialmente em redes consolidadas. No caso da Sorridents, esses mecanismos envolvem a organização estruturada de informações, o acompanhamento das iniciativas realizadas e a comunicação contínua com as unidades. Esse modelo contribui para fortalecer a confiança e garantir maior clareza sobre o uso dos recursos.

Além disso, a padronização dos processos facilita o alinhamento operacional em uma rede de alcance nacional. Com informações organizadas e acessíveis, os franqueados conseguem acompanhar de forma mais clara as estratégias adotadas e os resultados obtidos. Esse nível de transparência se torna um diferencial competitivo em um mercado cada vez mais exigente.

Governança no contexto do franchising

A ampliação das práticas de governança acompanha a evolução do setor de franquias no Brasil, que tem incorporado estruturas mais robustas de controle à medida que cresce em escala e complexidade. Nesse cenário, temas como auditoria, transparência e gestão do fundo de marketing passam a integrar a rotina das redes e a orientar a relação com os franqueados. Trata-se de um movimento que reforça a profissionalização do setor e a busca por maior eficiência operacional.

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Para redes como a Sorridents, a consolidação dessas práticas representa não apenas um avanço interno, mas também um alinhamento com as demandas do mercado. A combinação entre crescimento, organização e transparência tende a fortalecer a sustentabilidade do negócio no longo prazo. Assim, a governança se posiciona como um dos pilares estratégicos para a evolução do franchising no país.