Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Consolare abre chamamento para recadastramento de jazigos

Consolare, concessionária de seis cemitérios municipais de São Paulo, abriu chamamento para atualização cadastral dos responsáveis pelos jazigos nos cemitérios Santana (Chora Menino) e Vila Mariana. Aproximadamente 73% dos jazigos no Santana e 61% no Vila Mariana estão sem cadastro atualizado, o que dificulta a comunicação e a conservação. O recadastramento pode ser feito online ou presencialmente.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/04/2026 10:58

compartilhe

SIGA
×
Consolare abre chamamento para recadastramento de jazigos
Consolare abre chamamento para recadastramento de jazigos crédito: DINO

A Consolare, concessionária responsável pela administração de seis cemitérios municipais da cidade de São Paulo, iniciou um chamamento para atualização cadastral dos responsáveis por jazigos nos cemitérios Santana (Chora Menino) e Vila Mariana. A medida busca regularizar registros, facilitar o contato com as famílias e reforçar ações de conservação, organização e segurança nas unidades. Segundo a concessionária, titulares que não realizarem a atualização cadastral podem perder o jazigo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No Cemitério Santana, dos cerca de 3,8 mil jazigos existentes, aproximadamente 2,8 mil ainda não possuem cadastro atualizado — o equivalente a 73% do total. Já no Cemitério Vila Mariana, dos cerca de 6,6 mil jazigos, cerca de 4 mil estão com dados desatualizados, o que representa 61%, de acordo com a Consolare.

A falta dessas informações, segundo a concessionária, dificulta a comunicação com os responsáveis e pode impactar a manutenção e a conservação dos espaços. Levantamento da empresa também aponta um número expressivo de jazigos considerados abandonados: cerca de 1,1 mil no Cemitério Santana, dos quais 349 apresentam sinais de deterioração ou ruínas; e aproximadamente 3,2 mil no Cemitério Vila Mariana, sendo 979 em condições semelhantes.

Além do chamamento público, a Consolare afirma adotar outros protocolos para localizar os responsáveis, como fixação de avisos nos cemitérios, publicações em jornais de grande circulação, envio de notificações por carta registrada e divulgação nas redes sociais.

De acordo com o gerente de operações da concessionária, Cassio Lanzillotti, a atualização cadastral é fundamental para o planejamento das ações de zeladoria e melhoria das unidades.

“Manter o cadastro atualizado é essencial para que possamos desenvolver de forma contínua o trabalho de conservação, além de viabilizar eventuais reformas e melhorias nas unidades. Essa parceria com as famílias é fundamental para preservar esses espaços de memória”, destaca.

As duas unidades também passam por melhorias. No Cemitério Santana, estão previstos cerca de R$ 3 milhões em investimentos para reformas nas áreas administrativas e de velórios, além da recuperação do pavimento das alamedas, com foco em acessibilidade e conforto aos visitantes.

No Cemitério Vila Mariana, já foram realizadas intervenções como a retirada de um antigo tanque de combustível, supressão de árvores mortas, replantio de mudas — entre elas, ipês-roxos, canafístula e cerejeira — e a reforma do Cruzeiro. Novas melhorias estão previstas ao longo do ano.

A orientação é para que os responsáveis realizem o recadastramento o quanto antes para evitar dificuldades futuras na identificação e regularização dos jazigos. O procedimento pode ser feito pelo site oficial da concessionária ou presencialmente nas administrações dos cemitérios.

Serviço:

Para mais informações, basta acessar: https://www.consolare.online/recadastramento
Telefone: 0800 0800 190
Atendimento presencial: de segunda a sexta, das 8h às 18h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Endereços:

Cemitério Santana (Chora Menino): R. Nova dos Portugueses, 141 – Imirim, São Paulo (SP)
Cemitério Vila Mariana: Rua Batista Caetano, 300 – Aclimação, São Paulo (SP)



Website: https://www.consolare.online/recadastramento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay