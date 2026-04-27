Consolare abre chamamento para recadastramento de jazigos

A Consolare, concessionária responsável pela administração de seis cemitérios municipais da cidade de São Paulo, iniciou um chamamento para atualização cadastral dos responsáveis por jazigos nos cemitérios Santana (Chora Menino) e Vila Mariana. A medida busca regularizar registros, facilitar o contato com as famílias e reforçar ações de conservação, organização e segurança nas unidades. Segundo a concessionária, titulares que não realizarem a atualização cadastral podem perder o jazigo.

No Cemitério Santana, dos cerca de 3,8 mil jazigos existentes, aproximadamente 2,8 mil ainda não possuem cadastro atualizado — o equivalente a 73% do total. Já no Cemitério Vila Mariana, dos cerca de 6,6 mil jazigos, cerca de 4 mil estão com dados desatualizados, o que representa 61%, de acordo com a Consolare.

A falta dessas informações, segundo a concessionária, dificulta a comunicação com os responsáveis e pode impactar a manutenção e a conservação dos espaços. Levantamento da empresa também aponta um número expressivo de jazigos considerados abandonados: cerca de 1,1 mil no Cemitério Santana, dos quais 349 apresentam sinais de deterioração ou ruínas; e aproximadamente 3,2 mil no Cemitério Vila Mariana, sendo 979 em condições semelhantes.

Além do chamamento público, a Consolare afirma adotar outros protocolos para localizar os responsáveis, como fixação de avisos nos cemitérios, publicações em jornais de grande circulação, envio de notificações por carta registrada e divulgação nas redes sociais.

De acordo com o gerente de operações da concessionária, Cassio Lanzillotti, a atualização cadastral é fundamental para o planejamento das ações de zeladoria e melhoria das unidades.

“Manter o cadastro atualizado é essencial para que possamos desenvolver de forma contínua o trabalho de conservação, além de viabilizar eventuais reformas e melhorias nas unidades. Essa parceria com as famílias é fundamental para preservar esses espaços de memória”, destaca.

As duas unidades também passam por melhorias. No Cemitério Santana, estão previstos cerca de R$ 3 milhões em investimentos para reformas nas áreas administrativas e de velórios, além da recuperação do pavimento das alamedas, com foco em acessibilidade e conforto aos visitantes.

No Cemitério Vila Mariana, já foram realizadas intervenções como a retirada de um antigo tanque de combustível, supressão de árvores mortas, replantio de mudas — entre elas, ipês-roxos, canafístula e cerejeira — e a reforma do Cruzeiro. Novas melhorias estão previstas ao longo do ano.

A orientação é para que os responsáveis realizem o recadastramento o quanto antes para evitar dificuldades futuras na identificação e regularização dos jazigos. O procedimento pode ser feito pelo site oficial da concessionária ou presencialmente nas administrações dos cemitérios.

Serviço:



Para mais informações, basta acessar: https://www.consolare.online/recadastramento

Telefone: 0800 0800 190

Atendimento presencial: de segunda a sexta, das 8h às 18h

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Endereços:



Cemitério Santana (Chora Menino): R. Nova dos Portugueses, 141 – Imirim, São Paulo (SP)

Cemitério Vila Mariana: Rua Batista Caetano, 300 – Aclimação, São Paulo (SP)