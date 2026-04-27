Boomi revelará o futuro da ativação de dados e da inovação impulsionada por IA no Boomi World 2026

A Boomi, empresa de ativação de dados, anunciou hoje o Boomi World 2026, sua principal conferência anual de usuários, que acontecerá entre os dias 11 e 14 de maio de 2026, em Chicago, Illinois. O evento reunirá clientes, parceiros e líderes do setor de todo o mundo para discutir como a ativação de dados está transformando as empresas e acelerando a obtenção de resultados impulsionados pela IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260427632030/pt/

Boomi To Unveil the Future Of Data Activation and AI-Driven Innovation at Boomi World 2026

O Boomi World 2026 destacará a ativação de dados, ou seja, dará vida aos dados para impulsionar a inteligência artificial, as análises e a automação inteligente. Os participantes terão acesso a informações privilegiadas sobre como a Boomi Enterprise Platform permite que as empresas unifiquem dados, otimizem operações e inovem mais rapidamente em um mundo cada vez mais autônomo.

“Os dados só têm valor quando são ativados”, afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. “No Boomi World 2026, estamos reunindo as mentes mais brilhantes do setor para mostrar como as organizações podem aproveitar os dados para gerar resultados reais, desde IA até automação e modelos de negócios totalmente novos.”

O evento contará com palestras inspiradoras, histórias de sucesso de clientes, atividades práticas e oportunidades de networking, tudo pensado para ajudar os participantes a colocarem a estratégia em prática.

Entre os palestrantes de destaque, estão:

Venus Williams, campeã de tênis e empreendedora

Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi

Ed Macosky, diretor de Produtos e Tecnologia da Boomi

TK Balaji, diretor de Informação da Post Consumer Brands

John Baker, diretor de Informação e diretor de Segurança da Informação da Lexitas

Michael Hanken, vice-presidente sênior de TI da Multiquip Inc.

Prashant Gaonkar, vice-presidente sênior e diretor global de Integração Empresarial, Orquestração de Processos e Gestão da Cadeia de Suprimentos da Cognizant

Ben Schreiner, diretor de IA e Estratégia de Dados Modernos da AWS

SP Singh, vice-presidente sênior de Aplicativos Empresariais e Serviços de Integração da Infosys

William Thomas, sócio-gerente da AdvisoryX, DXC Technology

Shailesh Ghaisas, diretor de Consultoria e Integração Empresarial da Tata Consultancy Services (TCS)

Eric Rounds, vice-presidente de Serviços de Informação e Tecnologia da HNL Lab Medicine

E muito mais!

Destaques do evento

1. Palestrante convidada especial: Venus Williams

A Boomi tem o prazer de receber a campeã de tênis e empreendedora Venus Williams como palestrante convidada especial deste ano!

Com 7 títulos de Grand Slam, 5 campeonatos de Wimbledon e 4 medalhas de ouro olímpicas, a tenista é, indiscutivelmente, uma das mulheres mais bem-sucedidas e inspiradoras da história do esporte. Iniciando sua ascensão ao topo aos 14 anos, ela rapidamente conquistou o mundo do tênis, chegou ao topo do ranking, quebrou inúmeros recordes e venceu diversos campeonatos.

Fora das quadras, Venus uniu sua perspicácia nos negócios ao seu espírito competitivo para construir diversos empreendimentos de sucesso nas áreas de arte, design, bem-estar e entretenimento. Ela é a fundadora da V Starr, empresa premiada de design comercial e residencial de serviço completo. Em dezembro de 2020, Venus lançou a Happy Viking, sua empresa de proteína vegetal. Além disso, ela é investidora e embaixadora do aplicativo de caminhada e bem-estar WeWard, incentivando estilos de vida mais saudáveis e ativos no mundo inteiro.

Mais recentemente, Venus fez parceria com a irmã Serena em uma série exclusiva de videocasts da X Originals, intitulada “Stockton Street”, que estreou em setembro de 2025. A série de sucesso viral destaca as irmãs enquanto refletem sobre sua jornada para se tornarem ícones globais. Elas são acompanhadas por uma seleção dinâmica de convidados para conversas francas que abrangem família, saúde e bem-estar, saúde mental, cultura pop, empreendedorismo, liderança, ambição e resiliência.

Em agosto de 2024, Venus lançou seu livro sobre saúde e bem-estar, STRIVE, pela Amistad e HarperCollins. Nele, a autora compartilha um programa de melhoria de vida fácil de seguir, porém inovador, baseado em seus oito princípios essenciais: observar, apreciar, equilibrar, enriquecer, acalmar, acreditar, inspirar e esforçar-se.

Ao longo de sua carreira, ela tem sido uma defensora incansável da igualdade. Em 2006, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) a nomeou sua primeira “Promotora da Igualdade de Gênero”. No ano seguinte, sua luta incansável levou Wimbledon a conceder às jogadoras a mesma remuneração dos jogadores. Em 2023, ela recebeu o prêmio inaugural Billie Jean King Champion of Equality Award, do US Open, em reconhecimento à sua dedicação contínua à promoção da igualdade e à busca por condições equitativas para os atletas.

2. Anúncios exclusivos

Os participantes serão os primeiros a conhecer as mais recentes inovações da Boomi em toda a Boomi Enterprise Platform, incluindo avanços em preparação de dados, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de agentes. De descobertas que dão vida aos dados a novas maneiras de impulsionar IA, análises e automação, o Boomi World 2026 apresentará o que vem a seguir na transformação de dados em ação e na aceleração de resultados de negócios.

3. Treinamento pré-conferência e cúpula de parceiros

A partir de 11 de maio, o Boomi World oferecerá treinamentos opcionais pré-conferência de um ou dois dias, projetados para ajudar os participantes a desenvolver experiência prática em toda a Boomi Enterprise Platform. Essas sessões práticas, conduzidas por instrutores, vão além de produtos individuais e se concentram em como integração, APIs, gerenciamento de dados e agentes de IA trabalham juntos para impulsionar soluções reais de ponta a ponta.

Os participantes poderão escolher entre trilhas que vão do nível básico ao avançado, incluindo um aprendizado abrangente da plataforma por meio do Boomi 360, cursos focados em integração e sessões especializadas sobre como projetar, governar e potencializar agentes de IA com APIs e dados, reforçando como as organizações podem ativar dados para impulsionar a automação inteligente e obter resultados escaláveis.

A Boomi Partner Summit, realizada em 12 de maio, oferece aos parceiros uma visão exclusiva do futuro do ecossistema Boomi. Os participantes terão acesso antecipado a inovações futuras, orientação estratégica e recursos de entrada no mercado projetados para ajudar os clientes a ativarem seus dados, acelerarem iniciativas de IA e promoverem transformações significativas nos negócios.

4. Mais de 70 sessões paralelas

O Boomi World 2026 conta com cinco grupos de trilhas de sessões paralelas, além de sessões projetadas especificamente para participantes do setor de ensino superior e parceiros Embedded (integrados).

IA agentiva: construa uma empresa confiável e baseada em agentes.

Os participantes descobrirão como conectar sistemas, contextualizar dados e assumir o controle de fluxos de trabalho agentivos com o Boomi Agentstudio. As sessões abrangem todas as etapas da jornada, desde a criação de um caso de uso inicial até a orquestração de agentes em toda a empresa.

Integração e automação: elimine silos com integração moderna.

A Boomi é o mecanismo para criar conectividade confiável e em conformidade. Os participantes aprenderão como ir além das integrações ponto a ponto com visibilidade total do ecossistema.

Gerenciamento de dados: forneça dados confiáveis onde e quando for mais importante.

Essas sessões exploram o uso dos recursos de gerenciamento de dados da Boomi para quebrar silos, resolver conflitos e governar dados. Os participantes aprenderão como transformar dados de entradas brutas em produtos de dados confiáveis e de alta qualidade.

Gerenciamento de API: gerencie APIs para ativar integrações preparadas para IA.

O Gerenciamento de API da Boomi oferece controle unificado para proteger sistemas e dados, ao mesmo tempo em que acelera integrações modernas, fluxos de trabalho autônomos e IA habilitada para MCP em escala. Os participantes aprenderão como dominar a governança e a segurança de APIs em um ecossistema distribuído.

Orquestração de plataformas: implemente a IA em toda a sua empresa com uma plataforma unificada.

A plataforma unificada da Boomi serve de base para que as organizações criem, gerenciem e automatizem processos em toda a empresa. Os participantes descobrirão como a Boomi possibilita a orquestração orientada por IA por meio do poder combinado de integração, gerenciamento de dados, gerenciamento de APIs, agentes de IA e muito mais.

5. Oportunidades de networking

Conecte-se com líderes de pensamento em tecnologia, profissionais com interesses semelhantes, especialistas do setor e parceiros da Boomi durante sessões dedicadas de networking. O Boomi World 2026 oferece uma plataforma única para fomentar a colaboração, compartilhar ideias e construir relacionamentos valiosos.

Patrocinadores

Um agradecimento especial aos parceiros patrocinadores da Boomi por ajudarem a tornar o Boomi World 2026 possível, incluindo a DXC e a Infosys como patrocinadores Pinnacle, e a AWS, Cognizant e TCS como patrocinadores Diamond.

Inscrições

As inscrições estão abertas. Garanta sua participação no Boomi World 2026 visitando BoomiWorld.com.

Para participar da conversa sobre o Boomi World nas redes sociais, use #BoomiWorld.

Recursos adicionais

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados, dá vida aos dados ao integrá-los e governá-los para alimentar tudo, de IA a IE. A Boomi Enterprise Platform coloca os dados em movimento, unificando a prontidão, integração e automação dos dados, e gestão de agentes em uma única solução completa. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o apoio de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está impulsionando a transformação com agentes, ajudando empresas de todos os portes a alcançar agilidade, operar de forma mais inteligente e inovar em escala. Saiba mais em boomi.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kristen Walker

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