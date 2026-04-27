Murata lança sensores AMR de consumo ultrabaixo de energia para aumentar a duração da bateria em dispositivos de saúde e wearables

A Murata Manufacturing Co. Ltd. (TÓQUIO: 6981; ISIN: JP3914400001) iniciou a produção em massa de seus sensores de magnetorresistência anisotrópica (AMR), os modelos MRMS166R e MRMS168R, destinados a dispositivos de saúde, vestíveis e IoT. O MRMS166R é o primeiro sensor AMR a combinar um consumo médio de corrente de 20 nA com operação a partir de uma alimentação de 1,2 V, o que permite maior duração da bateria em sistemas alimentados por pilhas do tipo moeda.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] AMR sensor

São sensores magnéticos de estado sólido utilizados para aplicações de comutação. Eles detectam a presença ou a ausência de um campo magnético e geram um sinal de saída utilizado pela lógica do sistema para controlar funções, como a transição entre os modos ativo e de suspensão. Isso permite a comutação sem contato e sem componentes mecânicos, melhorando a confiabilidade e possibilitando projetos selados e miniaturizados.

A alternância automática entre os modos ativo e de suspensão é amplamente utilizada em dispositivos alimentados por bateria, a fim de reduzir o consumo de energia no modo de espera e prolongar sua vida útil. Na área da saúde, essa funcionalidade é utilizada em endoscópios em cápsula e adesivos médicos. Essa funcionalidade também é utilizada em dispositivos vestíveis, como óculos de realidade aumentada e fones de ouvido sem fio, bem como em dispositivos de IoT relacionados à segurança, como sistemas de detecção de abertura/fechamento de portas e fechaduras inteligentes.

Esses dispositivos geralmente utilizam pilhas do tipo moeda de óxido de prata (normalmente de 1,55 V), o que impõe restrições tanto à capacidade disponível quanto à tensão de operação. Os sensores AMR utilizados como interruptores magnéticos devem, portanto, minimizar o consumo de corrente, mantendo uma operação estável em baixa tensão. A Murata atendeu a esses requisitos por meio do redesenho do circuito interno do sensor AMR, possibilitando um consumo ultrabaixo de corrente e operação confiável até 1,2 V. Isso reduz significativamente o consumo da bateria durante o modo de espera, permitindo que o dispositivo funcione por mais de dois anos em uso típico.

Ambos os dispositivos são encapsulados em um pacote compacto de 1,0 × 1,0 × 0,4 mm (0,04 × 0,04 × 0,02 polegadas), tornando-os adequados para projetos com restrições de espaço. O MRMS166R opera com uma faixa de alimentação de 1,2 a 3,6 V (1,5 V típicos), apresentando um consumo médio de corrente de 20 nA e uma corrente máxima de saída de 1 mA. Já o MRMS168R opera com uma faixa de alimentação de 2,0 a 3,6 V (3,0 V típicos), com consumo médio de corrente de 80 nA e corrente máxima de saída de 12 mA, proporcionando maior capacidade de acionamento para dispositivos que exigem maior corrente de carga.

A empresa continuará expandindo sua linha de sensores AMR e reduzindo o consumo de energia para oferecer tempos de operação mais longos e funcionalidades aprimoradas em dispositivos médicos, vestíveis e de IoT.

Para obter mais detalhes sobre a linha de sensores AMR, incluindo o MRMS166R e o MRMS168R, visite a página do produto: [MRMS166R, MRMS168R]

Para obter informações sobre esses produtos, por favor entre em contato conosco.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivas à base de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para informações adicionais, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Mizuki Matsumoto, prsec_mmc@murata.com

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