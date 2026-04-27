Bitget Mantém Cobertura de 130% na sua Plataforma de Múltiplos Ativos na Mais Recente Prova de Reservas

VICTORIA, Seychelles, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, divulgou sua mais recente Prova de Reservas (PoR), fornecendo um instantâneo transparente dos saldos da plataforma nos principais ativos diante da evolução das condições do mercado.

A atualização abrange BTC, ETH, USDT e USDC, com índices de reserva e saldos de carteira publicados juntamente com atestações criptográficas. Os usuários podem verificar de forma independente suas participações por meio do sistema da Bitget baseado em Árvore Merkle, usando identificadores anônimos para confirmar a inclusão sem expor dados pessoais.

O mais recente relatório mostra saldos dos usuários de 19.644 BTC, 221.628 ETH, 2.043.273.414 USDT e 164.266.093 USDC, com índices de reserva de 33% BTC, 52% ETH, 14% USDT e 4% USDC. As reservas totais permanecem consistentemente acima do benchmark de 1:1, mantendo a cobertura total em todos os ativos rastreados e refletindo um índice de reserva médio de 130%.

“Os mercados se movem rapidamente, mas a transparência não pode ser reativa”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A Prova de Reservas é projetada para ser verificável a qualquer momento, não apenas quando o mercado está estável. A prioridade é simples, os usuários devem sempre saber que seus ativos estão totalmente contabilizados, independentemente da direção do mercado."

Isso ocorre à medida que os mercados continuam a responder aos sinais macroeconômicos, às mudanças nas condições de liquidez e à evolução do posicionamento dos investidores. A Prova de Reservas é operada como uma camada dentro de um modelo de segurança mais amplo que inclui o Fundo de Proteção da plataforma e as práticas de divulgação contínuas. Como uma exchange de vários ativos que unifica criptomoedas, ativos tokenizados e mercados tradicionais, a manutenção de reservas fortes e verificáveis é fundamental para garantir uma cobertura consistente em todas as classes de ativos. Juntos, esses mecanismos são projetados para manter a solvência da plataforma mensurável, em vez de presumida.

Com a expansão do modelo de Exchange Universal da Bitget reunindo criptomoedas, ativos tokenizados e instrumentos financeiros tradicionais, a transparência continua sendo um requisito fundamental para a escalabilidade entre as classes de ativos. As divulgações regulares de PoR são um ponto de referência consistente e verificável para os usuários que navegam em mercados cada vez mais interconectados.

Para acessar a Prova de Reservas atualizado, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001178190)