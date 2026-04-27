A Sun Pharma assina acordo definitivo para adquirir a Organon

A Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (em conjunto com suas subsidiárias e/ou empresas associadas, “Sun Pharma”) e a Organon & Co. (NYSE: OGN) (“Organon”) anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo pelo qual a Sun Pharma adquirirá todas as ações em circulação da Organon por US$ 14,00 por ação, em uma transação totalmente em dinheiro, com uma avaliação da empresa de US$ 11,75 bilhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260426072757/pt/

A Organon é uma empresa global de saúde formada por meio de uma cisão da Merck, conhecida como MSD fora dos Estados Unidos e Canadá, em 2021. A Organon possui um legado de profunda confiança e forte valor de marca entre profissionais de saúde, pacientes, órgãos reguladores e outras partes interessadas. Líder global em saúde da mulher, o portfólio da empresa inclui mais de 70 produtos nas áreas de Saúde da Mulher e Medicamentos Gerais, incluindo biossimilares, comercializados em 140 países, com os EUA, Europa, China, Canadá e Brasil entre seus maiores mercados. Essa presença global é sustentada por seis unidades fabris na União Europeia e em mercados emergentes, reforçando sua escala e alcance. Juntas, as franquias de Medicamentos Gerais e Saúde da Mulher da Organon refletem o compromisso da empresa em promover o acesso e a acessibilidade a medicamentos para comunidades em todo o mundo.

A proposta de aquisição da Organon está alinhada à estratégia da Sun Pharma de expandir seus negócios de Medicamentos Inovadores. A empresa combinada se torna uma participante mais forte no mercado de Marcas Estabelecidas/Genéricos de Marca. O acordo também permite a entrada da Sun Pharma no mercado de biossimilares como uma das 10 maiores empresas globais. O portfólio da Organon, sua presença global e seus fortes relacionamentos com as partes interessadas complementarão os pontos fortes existentes da Sun Pharma e aprimorarão a criação de valor a longo prazo.

Após a conclusão bem-sucedida da transação, a Sun Pharma estará posicionada para ser:

Uma das 25 maiores empresas farmacêuticas globais, com receita combinada de US$ 12,4 bilhões 1

Um dos principais players no segmento de marcas estabelecidas e genéricos de marca

Uma empresa mais focada em medicamentos inovadores, com 27% de participação na receita

Uma das 3 maiores empresas globais em saúde da mulher, criando uma plataforma comercial para crescimento futuro

A 7 ª maior empresa global de biossimilares

maior empresa global de biossimilares Uma empresa com presença em 150 países, com 18 grandes mercados, cada um gerando mais de US$ 100 milhões em receita

Uma empresa com maior geração de caixa, com EBITDA e fluxo de caixa projetados para quase dobrar, permitindo a redução do endividamento, passando de uma relação dívida líquida/EBITDA pós-transação de 2,3x.

A transação foi aprovada pelos Conselhos de Administração da Sun Pharma e da Organon e está sujeita às condições de fechamento habituais, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias necessárias e a aprovação dos acionistas da Organon.

Dilip Shanghvi, presidente executivo da Sun Pharma, afirmou: “Esta transação representa uma oportunidade significativa para a Sun Pharma consolidar sua visão de Alcançar Pessoas e Transformar Vidas. O portfólio, as capacidades e o alcance global da Organon são altamente complementares aos nossos, e acreditamos que a união das duas organizações pode criar uma plataforma mais forte e diversificada. Temos profundo respeito pela missão da Organon e estamos ansiosos para construir sobre seu legado, impulsionando um crescimento sustentável a longo prazo.”

Kirti Ganorkar, diretor-geral da Sun Pharma, disse: “Esta transação é um próximo passo lógico para fortalecer os negócios globais da Sun Pharma. Juntos, nos tornaremos um parceiro preferencial para a aquisição e o lançamento de novos produtos. Nossas prioridades imediatas serão a continuidade dos negócios, a integração disciplinada e a criação de valor responsável. Vemos um grande potencial no aproveitamento do talento da Organon. Além disso, há espaço para sinergias, incluindo oportunidades significativas de aumento de receita a serem concretizadas nos próximos anos.”

Carrie Cox, presidente executiva da Organon, comentou: “Após uma análise abrangente de alternativas estratégicas, nosso Conselho determinou que esta transação integralmente em dinheiro oferece valor imediato e atraente aos acionistas da Organon. Acreditamos que a Sun Pharma está bem posicionada para apoiar os negócios, funcionários e pacientes da Organon globalmente, e para avançar ainda mais em nosso compromisso de fornecer medicamentos e soluções impactantes.”

Resumo da Transação

A Sun Pharma adquirirá 100% das ações emitidas e em circulação da Organon em troca de dinheiro.

A Sun Pharma planeja financiar a aquisição por meio de uma combinação de recursos de caixa disponíveis e financiamento garantido por bancos.

A transação será efetivada por meio de uma fusão da Organon com uma subsidiária da Sun Pharma, sendo a Organon a única sobrevivente da fusão.

A conclusão da transação está prevista para o início de 2027, sujeita às condições habituais, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Organon.

No ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, a Organon reportou receita de US$ 6,2 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 1,9 bilhão. A Organon possuía dívida de US$ 8,6 bilhões e saldo de caixa de US$ 574 milhões. Recentemente, a Organon concluiu a venda de um produto pelo qual recebeu um pagamento inicial de US$ 440 milhões, cuja receita líquida contribuirá ainda mais para o seu saldo de caixa em 31 de março de 2026.

Assessores e Bancos Financiadores

J.P. Morgan Securities LLC e Jefferies LLC atuam como assessores financeiros da Sun Pharma.

White & Case LLP atua como assessor jurídico e AZB & Partners atua como assessor jurídico para assuntos relacionados à Índia da Sun Pharma.

Citigroup Global Markets Asia Ltd., JPMorgan Chase Bank, N.A. e MUFG Bank, Ltd. atuam como bancos financiadores da Sun Pharma.

Morgan Stanley & Co. LLC atua como principal assessor financeiro da Organon, e Goldman Sachs & Co. LLC atua como assessor financeiro da Organon. Sullivan & Cromwell LLP atua como assessor jurídico da Organon e Cyril Amarchand Mangaldas atua como assessor jurídico para assuntos relacionados à Índia da Organon.

Sobre a Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

A Sun Pharma é a empresa líder mundial em medicamentos genéricos especializados, com presença em medicamentos inovadores, genéricos e produtos de saúde para o consumidor. É a maior empresa farmacêutica da Índia e uma das principais empresas de genéricos nos EUA, bem como em mercados emergentes globais. O portfólio global de medicamentos inovadores da Sun, de alto crescimento, abrange produtos inovadores em dermatologia, oftalmologia e oncodermatologia, representando cerca de 20% das vendas da empresa. As operações verticalmente integradas da empresa fornecem medicamentos de alta qualidade, confiáveis ??por médicos e consumidores em mais de 100 países. Suas instalações de fabricação estão distribuídas por cinco continentes. A Sun Pharma se orgulha de sua força de trabalho multicultural, composta por profissionais de mais de 50 nacionalidades. “Para mais informações, acesse www.sunpharma.com e nos siga no LinkedIn e no X (antigo Twitter).”

Sobre a Organon & Co.

A Organon (NYSE: OGN) é uma empresa global de saúde com a missão de fornecer medicamentos e soluções impactantes para uma vida mais saudável. Com um portfólio de mais de 70 produtos nas áreas de Saúde da Mulher e Medicamentos Gerais, incluindo biossimilares, a Organon concentra-se em atender às necessidades de saúde que afetam as mulheres de forma única, desproporcional ou diferenciada, ao mesmo tempo que amplia o acesso a tratamentos essenciais em mais de 140 mercados.

Com sede em Jersey City, Nova Jersey, a Organon está comprometida em promover o acesso, a acessibilidade e a inovação na área da saúde. Saiba mais em www.organon.com e nos siga no LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok e Facebook.

Declaração de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações contidas nesta comunicação, exceto as declarações de fatos históricos, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Organon espera, acredita ou antecipa que ocorrerão ou poderão ocorrer no futuro, são declarações prospectivas, incluindo, em particular, declarações sobre o cronograma, a conclusão e os efeitos ou benefícios esperados da fusão. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como “irá“, “espera“ e “poderá“. Essas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas e crenças atuais da administração e estão sujeitas a incertezas e fatores, todos difíceis de prever e muitos dos quais estão além do controle da Organon e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes e adversos daqueles descritos nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem, entre outros: (i) incertezas quanto ao cronograma da fusão; (ii) o risco de que a fusão não seja concluída nos termos previstos em tempo hábil ou não seja concluída; (iii) a não satisfação de quaisquer das condições para a consumação da fusão, incluindo o recebimento, em tempo hábil ou não, do voto mínimo exigido pelos acionistas da Organon para aprovar a fusão; (iv) a possibilidade de que ofertas concorrentes ou propostas de aquisição da Organon sejam feitas; (v) a possibilidade de que qualquer uma ou todas as várias condições para a consumação da fusão não sejam satisfeitas ou dispensadas, incluindo a não obtenção de quaisquer aprovações regulatórias necessárias de quaisquer entidades governamentais aplicáveis ??(ou quaisquer condições, limitações ou restrições impostas a tais aprovações); (vi) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa dar origem à rescisão do acordo definitivo, inclusive em circunstâncias que exijam que a Organon pague uma taxa de rescisão; (vii) o efeito do anúncio ou da pendência da fusão na capacidade da Organon de reter e contratar pessoal-chave, sua capacidade de manter relacionamentos com seus clientes, fornecedores e outros com quem faz negócios, ou seus resultados operacionais e negócios em geral; (viii) riscos relacionados ao desvio da atenção da administração das operações comerciais em andamento da Organon; (ix) o risco de que litígios de acionistas em conexão com a fusão possam resultar em custos significativos de defesa, indenização e responsabilidade; (x) certas restrições durante o período de pendência da fusão que podem impactar a capacidade da Organon de buscar certas oportunidades de negócios ou transações estratégicas; (xi) o risco de que quaisquer anúncios relacionados à fusão possam ter efeitos adversos sobre o preço de mercado das ações ordinárias da Organon, inclusive se a fusão não for consumada; (xii) riscos de que os benefícios da fusão não sejam realizados quando e como esperado; (xiii) desenvolvimentos legislativos, regulatórios e econômicos; e (xiv) outros fatores discutidos na seção “Fatores de Risco” dos relatórios periódicos mais recentes da Organon arquivados na SEC, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e relatórios subsequentes arquivados na SEC, todos os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Embora a Organon acredite que as expectativas refletidas em suas declarações prospectivas sejam razoáveis, não pode garantir que essas expectativas se concretizarão. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento, mesmo que posteriormente disponibilizadas pela Organon em seu site ou por outros meios. A Organon não assume qualquer obrigação de atualizar, alterar ou esclarecer essas declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Este comunicado de imprensa pode ser considerado material de solicitação em relação à aquisição proposta nos termos do Acordo e Plano de Fusão, datado de 26 de abril de 2026, entre as entidades da Sun Pharma e a Organon. Em relação à fusão, a Organon pretende apresentar documentos relevantes à SEC, incluindo a declaração de procuração da Organon em formato preliminar e definitivo no Formulário 14A (a “Declaração de Procuração da Fusão”). A Organon enviará a Declaração de Procuração da Fusão e um cartão de procuração aos seus acionistas em relação à Fusão. OS INVESTIDORES E ACIONISTAS DA ORGANON SÃO INSTADOS A LER TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS À SEC, INCLUINDO A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA FUSÃO (QUANDO ESTIVER DISPONÍVEL), POIS ELES CONTÊM OU CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ORGANON, A SUN PHARMA, A FUSÃO E ASSUNTOS RELACIONADOS. Os investidores e acionistas da Organon podem ou poderão obter esses documentos (quando estiverem disponíveis) gratuitamente no site da SEC, em www.sec.gov, ou através da seção de relações com investidores do site da Organon: https://www.organon.com.

Participantes na Solicitação

A Organon e seus diretores, executivos e demais membros da administração e funcionários, de acordo com as normas da SEC, podem ser considerados "participantes" na solicitação de procurações dos acionistas da Organon em favor da aquisição proposta. Informações sobre os diretores e executivos da Organon estão disponíveis na Declaração de Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2026, arquivada na SEC em 24 de abril de 2026, e que pode ser acessada em https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm. Na medida em que as participações acionárias da Organon por seus diretores ou executivos tenham mudado desde os valores estabelecidos na Declaração de Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2026, tais mudanças foram ou serão refletidas nas Declarações Iniciais de Propriedade Beneficiária no Formulário 3 ou nas Declarações de Alteração de Propriedade no Formulário 4 arquivadas na SEC, as quais estão disponíveis em https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1821825. Informações adicionais sobre os interesses dos participantes da Organon na solicitação, que podem, em alguns casos, ser diferentes dos interesses dos acionistas da Organon em geral, serão apresentadas na Declaração de Procuração para Fusão quando esta estiver disponível. A Sun Pharma não está solicitando procurações dos acionistas da Organon e não participa da solicitação de procurações da Organon.

____________________ 1 Baseado no ano fiscal de 2024-2025 para a Sun Pharma e no ano civil de 2025 para a Organon

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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