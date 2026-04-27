70% da IA corporativa não é controlada, o que gera riscos ocultos, custos e um retorno sobre o investimento mais lento

A IA já está sendo utilizada em toda a organização, independentemente de ter sido formalmente aprovada ou não. Os funcionários a utilizam com ou sem o envolvimento da TI, o que alimenta o surgimento da "IA paralela" e cria lacunas na governança e no controle.

Isso não é mais apenas um desafio de TI. Para os diretores de segurança da informação, essa mudança amplia a superfície de ataque em dispositivos, terminais e fluxos de dados, introduzindo riscos não gerenciados e aumentando a probabilidade de exposição ou acesso não autorizado a dados confidenciais da empresa. Isso revela uma lacuna crescente na execução da IA: o uso está se acelerando, mas o controle não acompanha o ritmo.

Com base em uma pesquisa com 6 mil funcionários em todo o mundo, o mais recente relatório Work Reborn (Trabalho Reinventado, em tradução livre), da Lenovo, intitulado “Leading Your Workforce to Triumph with AI” (Liderando sua força de trabalho para o sucesso com IA, em tradução livre), constata que mais de 70% dos funcionários utilizam IA semanalmente, sendo que até um terço opera fora da supervisão de TI. Ao mesmo tempo, 80% esperam aumentar sua dependência da IA no próximo ano.

“A adoção de IA já não é mais o desafio. A execução é”, afirmou Rakshit Ghura, vice-presidente e diretor-geral de Soluções para Espaços de Trabalho Digitais da Lenovo. “O uso está crescendo mais rápido do que as organizações conseguem controlar ou proteger. Sem esse controlo, a IA introduz tanto risco e custo quanto oportunidade.”

A IA sem controle já está afetando o desempenho dos negócios

Quando o uso da IA se expande sem visibilidade ou governança, o impacto não é teórico. Ele já está afetando os custos, a postura de segurança e a capacidade de expandir a IA por toda a empresa.

As organizações estão enfrentando:

retorno sobre o investimento (ROI) atrasado , já que as iniciativas de IA permanecem fragmentadas entre as equipes;

, já que as iniciativas de IA permanecem fragmentadas entre as equipes; gastos duplicados , com várias ferramentas resolvendo os mesmos problemas em silos;

, com várias ferramentas resolvendo os mesmos problemas em silos; aumento da superfície de ataque , já que ferramentas não autorizadas acessam dados corporativos;

, já que ferramentas não autorizadas acessam dados corporativos; falta de visibilidade, dificultando a ampliação do que funciona.

Ao mesmo tempo, a adoção da IA é desigual entre os funcionários. Enquanto alguns trabalham em ambientes seguros e otimizados, outros dependem de qualquer ferramenta à qual tenham acesso para se manter produtivos. Isso cria uma força de trabalho de duas velocidades, retardando a tomada de decisões, duplicando esforços e dificultando a adoção consistente da IA em toda a empresa.

A IA sem controle está ampliando sua superfície de ataque mais rápido do que a segurança consegue responder

À medida que o uso de IA acelera, o risco cresce junto. 61% dos líderes de TI relatam um aumento nas ameaças de cibersegurança ligadas à IA, mas apenas 31% se sentem confiantes em sua capacidade de gerenciar esses riscos. Enquanto isso, 43% dos funcionários estão preocupados com exposição de dados ou ataques impulsionados por IA.

Sem uma governança clara, a IA está expandindo silenciosamente a superfície de ataque das empresas, aumentando a probabilidade de violações, falhas de conformidade e interrupções operacionais.

O problema: a IA está sendo gerenciada em fragmentos

A maioria das organizações está a tentar gerir a IA em camadas desconectadas. Os dispositivos são implementados e geridos de uma forma. A infraestrutura é gerida por outra. A segurança, muitas vezes, é adicionada posteriormente. Essa fragmentação é o que cria a lacuna na execução da IA.

Adicionar mais ferramentas ou políticas não resolve o problema. Isso aumenta a complexidade, cria lacunas entre endpoints e infraestrutura e dificulta a aplicação de controles consistentes em todo o ambiente.

A abordagem da Lenovo: controle a IA no dispositivo e opere a segurança como um serviço

A Lenovo adota uma abordagem fundamentalmente diferente. O controle é estabelecido no ponto em que a IA entra pela primeira vez na empresa: o dispositivo.

A partir daí, a Lenovo conecta a implantação do dispositivo, o gerenciamento do ciclo de vida, a infraestrutura e a segurança em um único modelo operacional, fornecido por meio do TruScale Device as a Service for Security.

Não se trata apenas de uma combinação de tecnologias. Trata-se de um serviço totalmente gerenciado que reúne:

dispositivos de nível empresarial , protegidos desde o primeiro dia;

, protegidos desde o primeiro dia; proteção integrada de dispositivo e firmware por meio do Lenovo ThinkShield;

segurança avançada de endpoints de parceiros líderes;

serviços de segurança gerenciados 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo monitoramento, detecção e resposta.

A maioria das organizações precisa montar e operar tudo isso por conta própria, envolvendo vários fornecedores. A Lenovo oferece tudo como um único serviço gerenciado de ponta a ponta, reduzindo a complexidade e eliminando as lacunas em todo o ambiente.

Como a segurança é incorporada desde a implementação e gerenciada ativamente ao longo do tempo, as organizações podem:

reduzir riscos por meio de monitoramento e resposta proativos e contínuos a ameaças;

eliminar lacunas entre a segurança do dispositivo e a segurança operacional;

simplificar o gerenciamento de fornecedores e reduzir o custo total de propriedade;

liberar as equipes internas de TI e segurança para se concentrarem em iniciativas de maior valor agregado.

É isso que diferencia a Lenovo. Em vez de gerir dispositivos, infraestrutura e segurança separadamente, a Lenovo aplica um modelo único e contínuo de controlo em todo o ambiente, algo que outros fornecedores não conseguem oferecer numa única solução. Disponibilizada por meio de um modelo flexível, como serviço, esta abordagem permite alinhar o investimento em IA com a procura real, reduzindo os custos iniciais, evitando gastos duplicados e dimensionando dispositivos e serviços de segurança à medida que a adoção de IA evolui.

A abordagem da Lenovo em relação à segurança cibernética e à proteção de dispositivos também tem sido reconhecida externamente, mais recentemente por meio do Fortress Cybersecurity Awards.

Elimine a lacuna na execução da IA e comece a obter retorno sobre o investimento mais rapidamente

Mais de 70% dos funcionários já reconhecem o potencial da IA para gerar ganhos em produtividade, velocidade e qualidade. No entanto, a concretização desse valor depende da execução.

As organizações que eliminam a lacuna de execução da IA podem passar da experimentação fragmentada para resultados mensuráveis mais rapidamente. Elas reduzem gastos desnecessários, limitam riscos e criam um caminho claro para escalar a IA em toda a empresa.

Quando dispositivos, infraestrutura e serviços operam sob um modelo unificado e gerenciado, a IA passa de um passivo não gerenciado para uma vantagem controlada e escalável.

Para explorar todas as conclusões, baixe o relatório completo Work Reborn: Leading your Workforce to Triumph with AI.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

Notas aos editores

Leading your Workforce to Triumph with AI (Liderando sua força de trabalho rumo ao sucesso com IA) é o quinto relatório da série de pesquisas “Work Reborn” da Lenovo. Os relatórios anteriores da série “Work Reborn” analisaram a transformação por IA sob a perspectiva dos líderes de TI; este relatório concentra-se no funcionário. A Lenovo realizou uma pesquisa com 6.000 funcionários em tempo integral de organizações empresariais (com mais de 1.000 funcionários) entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. A amostra da pesquisa incluiu respondentes dos EUA (17%), Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, Japão, Singapura, Brasil, México (8% cada), Austrália (4%) e Nova Zelândia (4%). Os respondentes incluíram funcionários de diversos setores, com uma mistura de funções e níveis hierárquicos, e com uma distribuição equilibrada de idades e gêneros.

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