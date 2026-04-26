Spatial anuncia a versão 1.0.1 2026: novos aprimoramentos no 3D InterOp, Data Prep, criação de malhas e SDKs de modelagem 3D

A Spatial Corp., provedora líder de kits de desenvolvimento de software para soluções de design, manufatura e engenharia, e subsidiária da Dassault Systèmes, anunciou hoje novos aprimoramentos em várias das suas linhas de produtos. Essas atualizações fortalecem ainda mais o compromisso da Spatial com o fornecimento de soluções de alto desempenho que otimizam a interoperabilidade, a preparação de dados e os fluxos de trabalho avançados de modelagem.

Concebidas para melhorar a eficiência e a robustez nos processos de tradução, modelagem, criação de malha e simulação CAD, as mais recentes atualizações incluem maior suporte a formatos, melhor processamento de PMI (informações sobre fabricação de produtos) e novos recursos para processamento de geometria complexa.

3D InterOp

Aprimoramento do leitor NX para desenhos 2D

O leitor NX importa desenhos 2D como dados de visualização do NX 2412 e versões posteriores.

O escritor glTF suporta a compressão Draco

A exportação glTF incorpora compressão Draco para malhas e nuvens de pontos, reduzindo significativamente os tamanhos dos arquivos de saída.

Suporte aprimorado para leitura de informações sobre fabricação de produtos (PMI)

O leitor STEP suporta PMIs gráficas no nível da montagem.

O leitor JT suporta PMIs semânticas no nível de montagem.

O leitor NX suporta as PMIs criadas no modo de rascunho quando anexadas a um sólido (PMIs anexadas às folhas do desenho são excluídas).

Suporte atualizado para versões do formato CAD

JT 10.11

NX 2512

Solid Edge 2026

Data Prep

Hidden Body Removal (HBR)

O HBR amplia o suporte para modelos de montagem dentro dos fluxos de trabalho do UConnect para vários formatos CAD, como Solid Edge e Revit, bem como para formatos de malha, como 3MF, OBJ e Smart 3D.

Modelador 3D ACIS

Aprimoramentos de mistura (filetagem)

Seções transversais ró-cônicas: crie misturas com seções transversais cônicas definidas por um parâmetro ró.

Melhor robustez ao processar simultaneamente várias sequências de bordas: melhora a estabilidade e previne sobreposições e interferência entre misturas.

Resolução de autointerseções de bordas

Permita a verificação e a divisão opcional de bordas com autointerseções.

Preparação de malhas para ACIS

A preparação de malhas para ACIS é um add-on para ACIS que fornece ferramentas para simplificar o pré-processamento de geometria CAD para fluxos de trabalho de simulação. As melhorias na preparação de malhas para ACIS para as linhas centrais de computação incluem:

Processamento de faces concêntricas

Para tubos com paredes internas e externas concêntricas, a ACIS agora calcula uma linha central única automaticamente.

Juntas e ramificações

A geração de linhas centrais agora lida com casos mais complexos com juntas e ramificações.

A preparação de malhas para ACIS requer uma licença adicional.

Modelador CGM 3D

Verificador de autointerseção de curvas

Detecta as autointerseções de uma curva e, de forma opcional, as divide para obter um corpo em fio no mesmo formato da curva de entrada em cenários onde se conhece uma superfície na qual se encontra a curva de entrada.

Auxiliares de filetagem

Melhorias na documentação, incluindo novo código de amostras, estão disponíveis, fornecendo mais clareza e orientação para a criação de filetes.

Gerador de malha de superfície CSM e gerador de malha volumétrica CVM

CSM: recuperação de malha

A funcionalidade de recuperação de malha no CSM permite robustos fluxos de trabalho de simulação downstream. O operador prepara a malha para a criação de volume, resolvendo automaticamente interseções inválidas, autointerseções ou lacunas na malha de superfície de entrada.

CSM-CVM: interface para avaliação da qualidade da malha

Um novo avaliador de qualidade da malha permite análise de malhas de superfície e volume através de métricas de qualidade pré-definidas ou customizadas.

CSM-CVM: amostras para malhas adaptativas

Documentação e melhorias no pacote, incluindo novas amostras, estão disponíveis para fluxos de trabalho de malhas adaptativas de superfície e volume.

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp., subsidiária da Dassault Systèmes, é a provedora líder de kits de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla linha de setores. Os kits de desenvolvimento de software para modelagem 3D, tradução CAD, criação de malha e visualização 3D da Spatial ajudam os desenvolvedores de aplicativos a entregar produtos líderes do mercado, manter o foco nas principais competências e reduzir o tempo de entrada no mercado. Há mais de 35 anos, os kits de desenvolvimento de software 3D da Spatial são adotados por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais reconhecidos do mundo. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial tem escritórios nos EUA, na França, na Alemanha, no Japão, na China e no Reno Unido. Para mais informações sobre as mais recentes atualizações e produtos da Spatial, acesse www.spatial.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato de imprensa da Spatial Corp

Feriel JEDIDI DUPONT

+33 1 6162 8201

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