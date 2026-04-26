C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit Tem Início Amanhã em Sunnyvale com a Presença do KFSH

SUNNYVALE, Califórnia, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit tem início amanhã no Plug and Play Tech Center em Sunnyvale, Califórnia, sob o tema "Healthtech Frontiers: Building The Health Ecosystem of Tomorrow” (Fronteiras Saudáveis: Criação do Ecossistema de Saúde do Futuro)

Impulsionada por sua Parceria Estratégica Global com o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH), a conferência de 27 de abril reunirá uma seção transversal global de líderes de saúde, tecnologia e investimento para um diálogo de alto nível sobre o futuro da inovação na saúde.

Como parte desta parceria, o Dr. Björn Zoëga, Vice-CEO do KFSH, fará uma palestra sobre como os grandes sistemas hospitalares podem ir além dos pilotos digitais isolados para a criação de modelos operacionais digitais integrados, enquanto o Dr. Petros Kotsidis, PhD, Diretor Digital do KFSH, participará de uma sessão sobre o futuro da IA na área da saúde e o equilíbrio entre a inovação liderada pelo consumidor e pela clínica.

A conferência explorará como os avanços em IA, biotecnologia e dados podem ser traduzidos em sistemas de saúde resilientes, seguros e escaláveis em todo o mundo, com discussões que abrangem diagnósticos e medicina preditiva orientados por IA, oncologia e genômica avançadas, terapêutica da próxima geração, formação e comercialização de capital, resiliência da infraestrutura de saúde e alinhamento regulatório internacional.

O programa contará com um discurso do ex-secretário de Defesa e diretor da CIA dos EUA, Leon Panetta, cuja participação ressalta a crescente importância estratégica da saúde e da biotecnologia para a competitividade econômica e a segurança nacional, destacando como a inovação na saúde está ao lado da defesa e da tecnologia como um pilar central da estabilidade geopolítica.

O King Faisal Specialist Hospital foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2025, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9696943)